- Crystal Palace - Rayo Vallecano. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei spaniole, a fost protagonistul unui moment aparte în prima repriză a finalei Conference League.
În minutul 35 al partidei de la Leipzig, jocul a fost întrerupt timp de câteva minute pentru că unui fan aflat în tribune i s-a făcut rău.
FOTO. Andrei Rațiu s-a așezat cu fundul pe minge
Portarul celor de la Rayo Vallecano, Batalla, s-a îndreptat către „centralul” Maurizio Mariani pentru a solicita întreruperea jocului, lucru care s-a și întâmplat.
În acel moment, Andrei Rațiu, care a fost titular în finala Conference League, s-a așezat cu fundul pe minge, la marginea terenului, pentru ca jocul să nu poată fi reluat.
Gestul fundașului român amintește de un moment din urmă cu peste o lună, pe 14 aprilie, când Lamine Yamal și Neymar au recurs la același gest în două meciuri disputate în aceeași zi.
Yamal a făcut-o în timpul meciului cu Atletico din sferturile Ligii Campionilor, iar Neymar a făcut-o într-un meci disputat de Santos cu Deportivo Recoleto în Copa Sudamericana.
În cele din urmă, jocul de la Leipzig a fost reluat după aproximativ 3 minute de așteptare, iar prima repriză a fost prelungită cu 4 minute.
Crystal Palace - Rayo Vallecano, echipele de start
- Crystal Palace: Henderson - Munoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell - Wharton, Kamada - Pino, Sarr, Mateta
- Rezerve: Benitez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines
- Antrenor: Oliver Glasner
- Rayo Vallecano: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria - Oscar Valentin, Unai Lopez - De Frutos, Isi, Garcia - Alemao
- Rezerve: Cardenas, Molina, Pedro, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha, Mendy
- Antrenor: Inigo Perez
- Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenți: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Daniele Chiffi
- Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)