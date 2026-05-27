Crystal Palace - Rayo Vallecano. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei spaniole, a fost protagonistul unui moment aparte în prima repriză a finalei Conference League.

În minutul 35 al partidei de la Leipzig, jocul a fost întrerupt timp de câteva minute pentru că unui fan aflat în tribune i s-a făcut rău.

FOTO. Andrei Rațiu s-a așezat cu fundul pe minge

Portarul celor de la Rayo Vallecano, Batalla, s-a îndreptat către „centralul” Maurizio Mariani pentru a solicita întreruperea jocului, lucru care s-a și întâmplat.

În acel moment, Andrei Rațiu, care a fost titular în finala Conference League, s-a așezat cu fundul pe minge, la marginea terenului, pentru ca jocul să nu poată fi reluat.

Gestul fundașului român amintește de un moment din urmă cu peste o lună, pe 14 aprilie, când Lamine Yamal și Neymar au recurs la același gest în două meciuri disputate în aceeași zi.

Yamal a făcut-o în timpul meciului cu Atletico din sferturile Ligii Campionilor, iar Neymar a făcut-o într-un meci disputat de Santos cu Deportivo Recoleto în Copa Sudamericana.

⚽️🪑 Neymar Jr hits same pose as Lamine Yamal sitting on the ball while waiting for the game to resume. 🇪🇸✨🇧🇷 pic.twitter.com/hQNSxAdlBy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

În cele din urmă, jocul de la Leipzig a fost reluat după aproximativ 3 minute de așteptare, iar prima repriză a fost prelungită cu 4 minute.

Crystal Palace - Rayo Vallecano, echipele de start

Crystal Palace : Henderson - Munoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell - Wharton, Kamada - Pino, Sarr, Mateta

: Henderson - Munoz, Riad, Lacroix, Canvot, Mitchell - Wharton, Kamada - Pino, Sarr, Mateta Rezerve : Benitez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines

: Benitez, Matthews, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines Antrenor : Oliver Glasner

: Oliver Glasner Rayo Vallecano : Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria - Oscar Valentin, Unai Lopez - De Frutos, Isi, Garcia - Alemao

: Batalla - Rațiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria - Oscar Valentin, Unai Lopez - De Frutos, Isi, Garcia - Alemao Rezerve : Cardenas, Molina, Pedro, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha, Mendy

: Cardenas, Molina, Pedro, Trejo, Camello, Akhomach, Gumbau, Balliu, Pacha, Mendy Antrenor : Inigo Perez

: Inigo Perez Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenți : Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, VAR : Marco Di Bello, AVAR : Daniele Chiffi

Maurizio Mariani, : Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, : Marco Di Bello, : Daniele Chiffi Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

