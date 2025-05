20 de recorduri și statistici din Champions League - sezonul 2024/2025

Suntem aproape de finalul acestui sezon de Champions League.

Primul în care s-a schimbat formatul competițional, acest sezon ne-a oferit o mulțime de surprize, dramatism și momente istorice.

Finala dintre PSG și Inter Milano, programată pe 31 mai, se apropie, prilej cu care ți-am pregătit 20 de statistici interesante.

1. Santiago Giménez a devenit primul jucător care înscrie pentru o echipă și apoi marchează contra ei în același sezon de Champions League. A făcut acest lucru pentru Feyenoord, apoi s-a transferat la AC Milan și a marcat și în poarta olandezilor.

2. Morgan Rogers a devenit primul jucător care a marcat două goluri în primele cinci minute ale unui meci din Champions League, în victoria lui Aston Villa contra lui Celtic, scor 4-2.

3. PSG a câștigat trei confruntări eliminatorii la rând contra unor echipe din Anglia:

Liverpool în optimi

Aston Villa în sferturile de finală

Arsenal în semifinale

4. Pentru a patra oară în secolul nostru, în semifinale au ajuns patru echipe din patru țări diferite. Acest lucru s-a mai întâmplat în 2004, 2010 și 2018.

Record nou pentru Manchester City

5. Manchester City a învins-o cu 5-0 pe Sparta Praga în faza ligii. A fost pentru a 11-a oară în istorie când City a dat minim 5 goluri într-un meci din Champions League. Nicio altă echipă din Anglia nu a mai reușit această performanță.

6. Arsenal a devenit prima echipă din istoria Champions League care a dat șapte goluri într-un meci din deplasare. S-a întâmplat în succesul de pe terenul lui PSV, scor 7-1. Tot într-o victorie cu șapte goluri marcate, PSG a obținut succesul la cea mai mare diferență de scor, contra lui Brest: 7-0.

7. În drumul spre finală, Inter Milano a obținut 10 victorii în acest sezon de Champions League. Este cel mai bun parcurs ca număr de victorii într-o competiție organizată de UEFA. De asemenea, Inter nu a pierdut niciodată acasă într-o semifinală de cupă europeană.

8. În acest sezon au fost reușite cele mai multe hattrick-uri din istoria Champions League, 12 la număr. Echipa cu cele mai multe hattrick-uri în istoria competiției este Real Madrid. Ultimul jucător de la Real care a reușit un hattrick este Kylian Mbappé, în confruntarea cu Manchester City. Real Madrid are 16 hattrick-uri în competiție, unul peste FC Barcelona.

13 goluri în semifinala Inter – FC Barcelona

9. Confruntarea dintre Inter Milano și FC Barcelona din semifinale a avut un total de 13 goluri în dublă manșă. Scorul general a fost 7-6 pentru Inter. Astfel, s-a egalat recordul de număr total de goluri în fazele eliminatorii.

10. Raphinha de la FC Barcelona a devenit al doilea jucător brazilian cu cel mai mare număr de goluri într-un sezon de Champions League. El are 13 goluri și este la egalitate cu Serhou Guirassy de la Borussia Dortmund în clasamentul golgheterilor.

11. Lamine Yamal de la FC Barcelona a stabilit mai multe recorduri în acest sezon de Champions League:

Cel mai tânăr jucător care a marcat într-o semifinală UCL

Primul jucător sub 18 ani care ajunge la 20 de meciuri în UCL

Cel mai tânăr jucător care marchează și oferă o pasă decisivă într-un meci din Champions League

12. Endrick a devenit cel mai tânăr jucător din istoria lui Real Madrid care a jucat pentru Real Madrid, la 18 ani și 73 de zile în eșecul contra celor de la Lille din faza ligii, scor 0-1.

13. Robert Lewandowski l-a egalat pe Cristiano Ronaldo în topul jucătorilor care au marcat cele mai multe goluri din penalty în Champions League. El a ajuns la 19 reușite de la punctul cu var, după reușitele din meciul cu Benfica.

14. Lautaro Martínez a devenit primul jucător din istoria lui Inter care ajunge la 20 de goluri marcate în competiție. Prin reușita din meciul cu Bayern München din sferturile de finală, el a doborât recordul lui Adriano, care a punctat de 18 ori.

15. În victoria lui PSV contra lui Liverpool, scor 3-2, a fost pentru prima dată când s-au dat 5 goluri în prima repriză, după ce în primele 25 de minute nu se marcase deloc.

Cel mai rapid gol marcat de un englez în istoria Champions League

16. Conor Gallagher de la Atletico Madrid a marcat după doar 28 de secunde în poarta lui Real Madrid. Acesta a fost cel mai rapid gol marcat de un jucător englez în istoria Champions League.

17. În acest sezon, Harry Kane a devenit jucătorul englez cu cel mai mare număr de goluri marcate în Champions League. El a marcat golul cu numărul 30 în prima etapă din acest sezon și l-a depășit pe Wayne Rooney. Între timp, el a ajuns la borna 35.

18. Achraf Hakimi de la PSG deține recordul de viteză în acest sezon din Champions League, cu 36,9 km/h. În faza ligii, cel mai rapid jucător a fost Erling Haaland de la Manchester City, cu 36,6 km/h.

19. Jude Bellingham de la Real Madrid a devenit cel mai tânăr jucător care ajunge la 40 de meciuri în Champions League, la 21 de ani și 164 de zile, în meciul cu Atalanta. Tot atunci, el a marcat al 11-lea său gol din competiție.

20. Mohamed Salah l-a depășit pe Didier Drogba și este cel mai bun marcator african din istoria Champions League. Egipteanul a ajuns la 46 de goluri în competiție.

Când se joacă finala Champions League?:

Allianz Arena din Munchen găzduiește duelul dintre PSG și Inter Milano pe 31 mai, de la ora 22:00. Finala Champions League va fi arbitrată de o brigadă condusă de centralul român Istvan Kovacs.

Câte trofee Champions League au mai câștigat cele două echipe? Inter Milano are trei victorii, în 1964, 1965 și 2010. De atunci a mai pierdut o finală, în 2023, contra lui Manchester City. În schimb, PSG nu are niciun trofeu, ci a pierdut finala din 2020 contra lui Bayern München.