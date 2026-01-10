Dennis Man (27 de ani), extrema echipei naționale, s-a descătușat la primul său meci din acest an, PSV - Excelsior, scor 5-1, din prima ligă a Olandei.

Man a contribuit decisiv la două dintre golurile reușite de PSV Eindhoven în partida de pe teren propriu, din etapa #18 a primei ligi olandeze.

PSV a început foarte bine meciul, reușind să deschidă scorul încă din minutul 8, atunci când Dennis Man i-a pasat decisiv lui Paul Wanner.

Dennis Man, gol și pasă de gol în PSV - Excelsior

Man a plecat cu mingea din partea dreaptă, a înaintat, și-a depășit un adversar în preajma liniei careului și i-a pasat lui Wanner, cel care a șutat de la aproximativ 12 metri și l-a învins pe portarul van Gassel.

Na een knappe actie van Dennis Man scoort Paul Wanner zijn eerste voor PSV! 🔴⚪️#psvexc pic.twitter.com/WYQ4ra6PFD — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2026

Ulterior, PSV s-a dezlănțuit și a mai marcat de alte trei ori în prima repriză, tabela arătând la pauză 4-1 în favoarea trupei din Eindhoven.

Ricardo Pepi a majorat scorul în minutul 23, după o pasă primită de la Guus Til, iar peste alte 10 minute Gasiorowski a făcut 3-0.

Pe final de repriză, în minutul 39, PSV a dus scorul la 4-0 după reușita lui Ryan Flamingo. Excelsior a punctat și ea în prelungirile primei părți, golul fiind marcat de Ilias Bronkhorst.

În repriza secundă, Dennis Man și-a trecut numele și pe lista marcatorilor, după ce, în minutul 69, a punctat pentru 5-1.

Pe contraatac, Man a primit balonul în dreapta, a intrat în centru, și-a driblat un adversar, iar apoi a tras slab din careu, pe centrul porții. A avut noroc însă, pentru că portarul a scăpat mingea în poartă!

Dennis Man profiteert van de defensieve fouten bij Excelsior 😳#psvexc pic.twitter.com/mylycC31Qv — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2026

Pentru Man acesta e primul gol în tricoul lui PSV după mai bine de două luni. Nu mai marcase la club de pe 31 octombrie, la 5-2 cu Fortuna Sittard. O mai făcuse însă pentru naționala României, la victoria cu San Marino, scor 7-1.

8,5 milioane de euro a plătit PSV pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport