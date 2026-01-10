- Dennis Man (27 de ani), extrema echipei naționale, s-a descătușat la primul său meci din acest an, PSV - Excelsior, scor 5-1, din prima ligă a Olandei.
- Man a contribuit decisiv la două dintre golurile reușite de PSV Eindhoven în partida de pe teren propriu, din etapa #18 a primei ligi olandeze.
PSV a început foarte bine meciul, reușind să deschidă scorul încă din minutul 8, atunci când Dennis Man i-a pasat decisiv lui Paul Wanner.
Dennis Man, gol și pasă de gol în PSV - Excelsior
Man a plecat cu mingea din partea dreaptă, a înaintat, și-a depășit un adversar în preajma liniei careului și i-a pasat lui Wanner, cel care a șutat de la aproximativ 12 metri și l-a învins pe portarul van Gassel.
Ulterior, PSV s-a dezlănțuit și a mai marcat de alte trei ori în prima repriză, tabela arătând la pauză 4-1 în favoarea trupei din Eindhoven.
Ricardo Pepi a majorat scorul în minutul 23, după o pasă primită de la Guus Til, iar peste alte 10 minute Gasiorowski a făcut 3-0.
Pe final de repriză, în minutul 39, PSV a dus scorul la 4-0 după reușita lui Ryan Flamingo. Excelsior a punctat și ea în prelungirile primei părți, golul fiind marcat de Ilias Bronkhorst.
În repriza secundă, Dennis Man și-a trecut numele și pe lista marcatorilor, după ce, în minutul 69, a punctat pentru 5-1.
Pe contraatac, Man a primit balonul în dreapta, a intrat în centru, și-a driblat un adversar, iar apoi a tras slab din careu, pe centrul porții. A avut noroc însă, pentru că portarul a scăpat mingea în poartă!
Pentru Man acesta e primul gol în tricoul lui PSV după mai bine de două luni. Nu mai marcase la club de pe 31 octombrie, la 5-2 cu Fortuna Sittard. O mai făcuse însă pentru naționala României, la victoria cu San Marino, scor 7-1.