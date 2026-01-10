Mititelu, apel disperat la Nicușor Dan Palmaresul U Craiova se decide marți » Atac la justiție: „Niciunul din cazurile Recorder nu se apropie de ceea ce mi s-a întâmplat mie”
  • Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a lansat un atac extrem de dur la adresa justiției din România și a făcut un apel public către președintele Nicușor Dan.
  • Declarația sa vine cu doar câteva zile înainte de rejudecarea dosarului privind palmaresul istoric al Universității Craiova, programată marți, 13 ianuarie, la Curtea de Apel Timișoara.

Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a lansat un nou atac extrem de dur la adresa justiției din România, cu doar câteva zile înainte de rejudecarea dosarului privind palmaresul istoric al Universității Craiova, programată marți, 13 ianuarie, la Curtea de Apel Timișoara.

Adrian Mititelu face acuzații dure înaintea rejudecării dosarului pentru palmaresul Universității Craiova

Mititelu a declarat pe contul de Facebook al clubului că procesul privind palmaresul, început în 2014, ar fi trebuit tranșat mult mai rapid, susținând că miza este uriașă și că speța arată adevărata identitate a Universității Craiova:

„Niciunul din cazurile prezentate de Recorder nu se apropie de ceea ce mi s-a întâmplat mie. Au fost abuzuri uriașe, un judecător a fost prins în flagrant, dar statul nu a făcut nimic. Eu am fost condamnat pentru că am avut curaj să sesizez aceste fapte”.

„Am ajuns la 12 ani de procese pentru o speță simplă”

Mititelu afirmă că procesul pentru palmares, început în 2014, ar fi trebuit soluționat rapid, întrucât miza ar fi una „foarte clară”: existența și continuitatea Clubului de Fotbal Universitatea Craiova.

„Se discută dacă a existat sau nu Universitatea Craiova. Un proces extrem de simplu a fost ținut 12 ani pe rol”, susține Mititelu.

Acuzații grave: „Judecători cumpărați, sentințe vândute”

Patronul FCU Craiova lansează acuzații directe la adresa fostului judecător Marian Budă, despre care afirmă că ar fi fost implicat în acte de corupție legate de dosarul palmaresului, precum și la adresa lui Mihai Rotaru, acționarul majoritar al CS Universitatea Craiova.

Mititelu susține că ar fi sesizat autoritățile în urmă cu mai mulți ani, fără ca dosarele să avanseze, și afirmă că, în schimb, el ar fi fost condamnat în alte spețe ca represalii.

Toate aceste acuzații reprezintă declarații personale ale lui Adrian Mititelu, neconfirmate prin hotărâri definitive ale instanțelor.

Ținte politice: Olguța Vasilescu și Ministerul Justiției

Mititelu acuză implicarea politică la cel mai înalt nivel, afirmând că Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, controlează actul de justiție, de la Curțile de Apel până la tribunale, și că încearcă să influențeze numirile la conducerea DNA, SRI sau SIE.

În discursul său, Mititelu mai susține că Olguța Vasilescu ar fi sprijinit activ CS Universitatea Craiova și că ar fi contribuit la marginalizarea și falimentul FC Universitatea Craiova, inclusiv prin blocarea accesului la stadion și la sponsori.

De asemenea, patronul FCU Craiova îl menționează pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre care afirmă că ar avea legături directe cu tabăra adversă din litigiul palmaresului.

„Deci Radu Marinescu, omul lui Mihai Rotaru, care este Ministrul Justiției, este omul care a făcut acest proces cu palmaresul și omul care a servit-o pe Olguța Vasilescu, pe Mihai Rotaru și pe Doru Măgaru (n.r. Doru Petrescu). Deci toate problemele mele în viață mi le-a făcut acest individ.

El selectează procurorul șef al DNA, procurorul general, șefi de parchete și adjuncți. E inadmisibil. Eu știu cu câte escrocherii s-a ocupat Marinescu și câte abuzuri și șantaje a făcut împotriva mea”.

„Miza acestui proces este uriașă”

Mititelu susține că verdictul de la Curtea de Apel Timișoara poate avea consecințe majore:

  • o posibilă ieșire a FC Universitatea Craiova din faliment;
  • deschiderea unor acțiuni civile pentru folosirea abuzivă a brandului „Universitatea Craiova”;
  • clarificarea definitivă a identității istorice a clubului.
Dacă vom câștiga la Timișoara, cum e normal, totul se va schimba. Dacă Doamne ferește, marți, se întâmplă vreo nenorocire, indiferent de sentință, credeți-mă că eu sunt foarte optimist. Atâta timp cât România rămâne în UE, noi vom câștiga acest război. Adrian Mititelu, patron FCU Craiova

„Nu uitați cu cine mă judec. Știu ce presiuni se fac

Adrian Mititelu și-a exprimat public punctul de vedere asupra procesului și a presiunilor, afirmând că, deși speța ar trebui să îi fie favorabilă, contextul politic și influențele din sistem îl fac să privească verdictul cu prudență.

„În mod normal, apelul ar trebui respins din scaun. Avocații spun că nu avem cum să pierdem. Dar trăim în România și știu ce presiuni se fac.

Nu uitați cu cine mă judec. Mă judec într-un oraș unde PSD-ul e la putere, unde domnul Grindeanu este jupânul jupânilor acolo.

Mă judec cu oameni care nu s-au bazat pe lege sau pe dreptate. Ei s-au bazat pe relații. Pe relații, pe influență și pe vânzătorii de sentințe.

În mod normal trebuie să câștigăm. Dar să ne luăm rezerva pentru că miza acestui proces este uriașă.

Cu toate astea eu am speranță că la Timișoara nu mai poate fi făcut negru unde este alb sau invers”.

Apel direct la președintele Nicușor Dan

În finalul declarației, Adrian Mititelu face un apel public către președintele României, Nicușor Dan, cerând implicare și o reformă reală a justiției.

„Singura mea speranță este cât de mult va dori președintele Nicușor Dan să lupte pentru o justiție corectă. E o bătălie uriașă pe justiție în România, care este terminată. Trăim momente de cumpănă”, afirmă Mititelu.

Federația Română de Fotbal, Răzvan Burleanu și toată clica asta este susținută de doamna Lia Savonea (n.r. președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție). Prin urmare, speranțele mele sunt mari dacă judecătoarele de la Timișoara au capacitatea să reziste presiunilor. Eu sunt convins că sunt presiuni asupra lor. Adrian Mititelu, patron FCU Craiova

Istoria proceselor pentru palmaresul Universității Craiova

Procesul privind palmaresul istoric al Universității Craiova a început în 2014, după ce au apărut dispute între FC Universitatea Craiova (FCU Craiova) și CS Universitatea Craiova, echipa patronată de Mihai Rotaru, referitoare la dreptul de a folosi brandul și istoria clubului.

De-a lungul anilor, procesul a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Curtea de Apel Craiova și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu decizii parțiale și rejudecări.

În iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul lui Mititelu și a trimis dosarul pentru rejudecare la Curtea de Apel Timișoara.

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul Științei clubului lui Mihai Rotaru.

Decizia Curții de Apel Timișoara va fi definitivă.

Universitatea Craiova Adrian Mititelu PALMARES olguta vasilescu mihai rotaru
