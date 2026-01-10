Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă

TOTTENHAM - ASTON VILLA 1-2. Jucătorii celor două formații au fost implicați într-un scandal pe gazon, după meciul din Cupa Angliei.

După ce Villa a eliminat-o pe Tottenham în turul 3 din Cupa Angliei, jucătorii celor două formații au fost la un pas de bătaie.

La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă

Imediat după fluierul de final al partidei de pe Tottenham Stadium, camerele TV i-au surprins pe Morgan Rogers (Aston Villa) și Joao Palhinha (Tottenham) implicați într-un conflict aprins.

Cei doi și-au aruncat cuvinte grele și s-au îmbrâncit, iar coechipierii au intervenit imediat pentru a-i despărți pe cei doi.

Radu Drăgușin, care a fost rezervă neutilizată la această partidă, a sprintat de pe banca de rezerve aproape 50 de metri pentru a încerca să calmeze spiritele.

În cele din urmă, jucătorii celor două formații s-au liniștit și au plecat la vestiare, fără ca arbitrul Craig Pawson să împartă cartonașe.

Tottenham, 4 meciuri la rând fără victorie

Odată cu înfrângerea din Cpa Angliei, formația antrenată de Thomas Frank a bifat cea de-a patra partidă în care nu reușește să câștige.

Anterior, gruparea londoneză pierduse cu Bournemouth, scor 2-3, și înregistrase două rezultate de egalitate, 1-1 cu Sunderland și 0-0 Brentford.

Pentru formația lui Drăgușin urmează partida din Premier League cu West Ham, meci programat sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport