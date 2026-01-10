Înlocuitor din Liga 1 pentru Șut FCSB vrea să transfere un jucător de bază al rivalei din campionat

- FCSB a pus ochii pe Charles Petro (24 de ani), mijlocașul celor de la FC Botoșani, pentru a acoperi locul lăsat vacant de Adrian Șut (26 de ani).
Adrian Șut se desparte de FCSB după 5 sezoane și jumătate petrecute în tricoul roș-albastru.
Mijlocașul, care are în palmares două titluri de campion cu gruparea patronată de Gigi Becali, a părăsit cantonamentul echipei din Antalya și a aterizat în Emiratele Arabe Unite, unde va semna cu Al-Ain.
FCSB, înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Șut
Plecare lui Șut a lăsat un gol imens în linia mediană a campioanei, iar FCSB caută acum un înlocuitor.
Roș-albaștrii ar fi pus ochii pe Charles Petro, mijlocașul defensiv al celor de la FC Botoșani, potrivit sport.ro.
Jucătorul născut în Malawi a ajuns gratis la gruparea patronată de Valeriu Iftime, în iarna anului 2023, după despărțirea de Sheriff Tiraspol.
Dacă în primele sale sezoane a fost utilizat mai puțin, acum Petro este om de bază în angrenajul echipei antrenate de Leo Grozavu.
Dacă cele două cluburi vor ajunge la un numitor comun pentru transfer, Petro ar fi al 10-lea jucător transferat pe axa FC Botoșani - FCSB.
Fotbaliștii cumpărați de FCSB de la FC Botoșani și sumele de transfer:
- Olimpiu Moruțan - 1.2 milioane de euro
- Răzvan Oaidă - 700.000 de euro
- Denis Haruț - 661.000 de euro
- Cătălin Golofca - 400.000 de euro
- Mihai Roman - 400.000 de euro
- Joyskim Dawa - 350.000 de euro
- Malcom Edjouma - 330.000 de euro
- Aristidis Soiledis - 75.000 de euro
- Andrei Miron - fără sumă de transfer
Patronul campioanei, Gigi Becali, a făcut profit doar de pe urma lui Olimpiu Moruțan. Acesta a fost vândut în 2021 la Galatasaray pentru 3,5 milioane de euro.
Adrian Șut: „Îmi doream de mult această provocare”
Fotbalistul a oferit câteva declarații scurte, chiar înainte de a părăsi cantonamentul campioanei României.
„Nu pot să vorbesc, nu am voie să vorbesc! Îmi doream de mult această provocare”, a spus Șut, conform sursei citate.
Întrebat ce le transmite colegilor săi de la FCSB, fotbalistul a răspuns:
Le doresc mult succes. A fost o plăcere, o onoare să joc la ei. În câteva zile urmează să ne înțelegem. Încă nu se știe exact totul. Adrian Șut
La Al-Ain au mai evoluat, de-a lungul timpului, și alți doi fotbaliști cu trecut la FCSB: Mirel Rădoi (2011–2014) și Valentin Badea (2011).
Tehnicianul român Cosmin Olăroiu a antrenat la Al-Ain între 2011 și 2013.
Format la ASA Târgu Mureș, Adrian Șut a mai evoluat la Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni, iar din 2020 este jucătorul FCSB.
În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.
- Numai în această stagiune, Șut a adunat 29 de meciuri din cele 38 jucate.
- În cele două sezoane în care FCSB a ieșit campioană, 2023-2024 și 2024-2025, Șut a jucat în 93 din cele 111 meciuri jucate în toate competițiile.
Mijlocașul român a strâns până acum opt selecții la echipa națională a României, unde a debutat pe 22 martie 2024, sub conducerea lui Edward Iordănescu.