Înlocuitor din Liga 1 pentru Șut FCSB vrea să transfere un jucător de bază al rivalei din campionat

FCSB a pus ochii pe Charles Petro (24 de ani), mijlocașul celor de la FC Botoșani, pentru a acoperi locul lăsat vacant de Adrian Șut (26 de ani).

Adrian Șut se desparte de FCSB după 5 sezoane și jumătate petrecute în tricoul roș-albastru.

Mijlocașul, care are în palmares două titluri de campion cu gruparea patronată de Gigi Becali, a părăsit cantonamentul echipei din Antalya și a aterizat în Emiratele Arabe Unite, unde va semna cu Al-Ain.

FCSB, înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Șut

Plecare lui Șut a lăsat un gol imens în linia mediană a campioanei, iar FCSB caută acum un înlocuitor.

Roș-albaștrii ar fi pus ochii pe Charles Petro, mijlocașul defensiv al celor de la FC Botoșani, potrivit sport.ro.

Charles Petro este om de bază la FC Botoșani/ Foto: sportpictures.eu

Jucătorul născut în Malawi a ajuns gratis la gruparea patronată de Valeriu Iftime, în iarna anului 2023, după despărțirea de Sheriff Tiraspol.

Dacă în primele sale sezoane a fost utilizat mai puțin, acum Petro este om de bază în angrenajul echipei antrenate de Leo Grozavu.

73 de meciuri a disputat Charles Petro în tricoul echipei FC Botoșani. A marcat 2 goluri

Dacă cele două cluburi vor ajunge la un numitor comun pentru transfer, Petro ar fi al 10-lea jucător transferat pe axa FC Botoșani - FCSB.

Fotbaliștii cumpărați de FCSB de la FC Botoșani și sumele de transfer:

Olimpiu Moruțan - 1.2 milioane de euro

Răzvan Oaidă - 700.000 de euro

Denis Haruț - 661.000 de euro

Cătălin Golofca - 400.000 de euro

Mihai Roman - 400.000 de euro

Joyskim Dawa - 350.000 de euro

Malcom Edjouma - 330.000 de euro

Aristidis Soiledis - 75.000 de euro

Andrei Miron - fără sumă de transfer

Patronul campioanei, Gigi Becali, a făcut profit doar de pe urma lui Olimpiu Moruțan. Acesta a fost vândut în 2021 la Galatasaray pentru 3,5 milioane de euro.

800.000 de euro este cota lui Charles Petro, potrivit transfermarkt.ro

Adrian Șut: „Îmi doream de mult această provocare”

Fotbalistul a oferit câteva declarații scurte, chiar înainte de a părăsi cantonamentul campioanei României.

„Nu pot să vorbesc, nu am voie să vorbesc! Îmi doream de mult această provocare”, a spus Șut, conform sursei citate.

Întrebat ce le transmite colegilor săi de la FCSB, fotbalistul a răspuns:

Le doresc mult succes. A fost o plăcere, o onoare să joc la ei. În câteva zile urmează să ne înțelegem. Încă nu se știe exact totul. Adrian Șut

La Al-Ain au mai evoluat, de-a lungul timpului, și alți doi fotbaliști cu trecut la FCSB: Mirel Rădoi (2011–2014) și Valentin Badea (2011).

Tehnicianul român Cosmin Olăroiu a antrenat la Al-Ain între 2011 și 2013.

3,8 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Format la ASA Târgu Mureș, Adrian Șut a mai evoluat la Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni, iar din 2020 este jucătorul FCSB.

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

Numai în această stagiune, Șut a adunat 29 de meciuri din cele 38 jucate.

În cele două sezoane în care FCSB a ieșit campioană, 2023-2024 și 2024-2025, Șut a jucat în 93 din cele 111 meciuri jucate în toate competițiile.

Mijlocașul român a strâns până acum opt selecții la echipa națională a României, unde a debutat pe 22 martie 2024, sub conducerea lui Edward Iordănescu.

