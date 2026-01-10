Unirea Slobozia și-a inaugurat stadionul printr-un amical cu Oțelul Galați, 0-0.

Ialomițenii vor reveni, în Liga 1, pe stadionul „1 Mai”.

Unirea Slobozia și-a inaugurat stadionul „1 Mai”, care a fost indisponibil de la promovarea echipei în Liga 1, întrucât s-a aflat în proces de renovare.

Unirea Slobozia a revenit pe stadionul „1 Mai”

Aproximativ 3.500 de fani au fost prezenți la primul meci al Unirii Slobozia pe stadionul „1 Mai” după modernizarea arenei.

Suprafața de joc s-a prezentat în condiții bune, deși în ultimele zile vremea a fost neprielnică la Slobozia.

O latură a arenei este împrățită în 3 sectoare, formând 3 tribune acoperite.

În ciuda entuziasmului din tribune, jocul nu a oferit prea multe momente spectaculoase. Unirea Slobozia și Oțelul Galați au remizat, 0-0, fără prea multe ocazii de gol.

Intrarea a fost liberă la amicalul de pe arena ialomițeană.

Facilitățile noului stadion „1 Mai”:

Teren nou cu gazon hibrid (105x68 m)

Piste de atletism cu tartan (5 culoare, 400 m lungime)

Suprafață construită: 2.483 mp

Gazon: 8.084 mp

Piste de alergare: 2.968 mp

Sistem de drenaj, irigații automate și încălzire electrică

Zone de protecție conform standardelor

A mai rămas doar instalarea nocturnei: „Avem documentele oficiale”

Lucrările de modernizare a stadionului trebuiau, inițial, să înceapă în august 2024, cu un buget estimat la 8 milioane de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro).

Din cauza unor întârzieri birocratice și logistice, startul efectiv al șantierului a fost dat abia pe 30 mai 2025.

Singurul element care lipsește de la arena „1 Mai” este nocturna, care ar urma să fie montată în perioada următoare.

„Avem documentele oficiale de transport pentru nocturnă, este în drum spre noi, va veni probabil în câteva zile, partea de construcție. Dar pilonii sunt montați, partea electrică, cablajele, sunt puse. Nocturna va fi foarte rapid ridicată”, a spus Alexandru Potor, primarul orașului Slobozia, potrivit gsp.ro.

Stadionul a primit omologarea provizorie, iar ialomițenii vor evolua pe stadionul propriu în Liga 1.

„Acest stadion a fost omologat provizoriu de Federație și în continuare nu avem motive să considerăm că lucrurile nu vor merge bine. Vom avea săptămâna viitoare primul meci în ligă oficial, la Slobozia, primul meci din istoria Sloboziei în Liga 1 ”, a spus edilul orașului.

Unirea Slobozia va disputa primul meci oficial pe noul stadion sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 13:00, în etapa #22 din Liga 1, contra celor de la UTA Arad.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport