Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat interesul „câinilor” pentru Matteo Duțu (20 de ani), fundașul român legitimat la AC Milan.

Matteo Duțu a fost crescut în fotbalul italian și, în vară, a cochetat cu prima echipă a celor de la Milan.

Duțu a fost folosit de Massimiliano Allegri în amicalele din vara trecută cu Arsenal și Liverpool, fotbalistul fiind apreciat de către antrenorul milanezilor.

Andrei Nicolescu a confirmat interesul lui Dinamo pentru Matteo Duțu

Întrebat despre posibilul transfer al lui Duțu în această iarnă, Andrei Nicolescu a confirmat că Dinamo îl dorește, însă nu a dorit să ofere mai multe detalii despre posibila mutare.

„Nu e speculație, dar nu pot să vă dau detalii. Suntem pe undeva, vedem”, a declarat Andrei Nicolescu pentru Radio Dinamo 1948, citat de gsp.ro.

De transferul lui Duțu ar mai fi interesate și CFR Cluj, echipă al cărei antrenor, Daniel Pancu, l-a debutat la echipa națională de tineret, dar și Universitatea Craiova.

250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

Născut la Roma, Matteo Duțu și-a petrecut cea mai mare parte a junioratului în academia celor de la Lazio.

În iarna lui 2024, acesta a schimbat echipa și a ajuns la AC Milan, acolo unde a fost om de bază în echipa de tineret a clubului

