La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament

Marius Șumudică (54 de ani) a debutat pe banca lui Al-Okhdood cu o înfrângere la limită în duelul cu Al-Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, scor 0-1.

Marius Șumudică a fost prezentat, luni, la Al Okhdood. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până în vară, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an, dacă formația saudită va evita retrogradarea.

Marius Șumudică, aproape de surpriză pe banca lui Al-Okhdood

La nici măcar o săptămână de la prezentare, Marius Șumudică a condus-o pe Al-Okhdood la meciul cu Al-Ahli, din etapa #14 a primei ligi din Arabia Saudită.

În fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei, echipă la care joacă fotbaliști precum Ivan Toney sau Merih Demiral, echipa lui Șumudică a fost la un pas de o mare surpriză.

A jucat de la egal la egal aproape o oră, timp în care Al-Ahli a avut două goluri anulate în partida disputată la Najran. Reușitele lui Goncalves (45+1) și Millot (47) au fost anulate după intervenția VAR.

Echilibrul s-a rupt în minutul 58, după reușita lui Toney, singura a meciului.

0 șuturi pe poartă a înregistrat formația lui Șumudică

Ca urmare a acestei înfrângeri, Al-Okhdood rămâne pe poziția #17, penultima a campionatului, cu doar 5 puncte acumulate, la 4 lungimi de primul loc care asigură menținerea în primul eșalon.

Pentru Al-Okhdood urmează meciul cu Al-Kholood, una dintre contracandidatele la salvarea de la retrogradate. Partida este programată marți, 13 ianuarie, de la ora 17:25.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport