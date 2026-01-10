Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”

Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central al „câinilor”, își va prelungi contractul cu Dinamo.

Gruparea condusă de președintele Andrei Nicolescu a ajuns la un acord cu stoperul din Togo pentru prelungirea angajamentului scadent în vară.

Kennedy Boateng își prelungește contractul cu Dinamo

După ce Andrei Nicolescu declarase că îi va propune o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar, cele două părți ar fi bătut palma.

„Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem în țară. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a declarat Andrei Nicolescu pentru Radio Dinamo 1948, citat de gsp.ro.

1,2 milioane de euro este cota lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

Ce declarase Boateng despre prelungirea contractului

Din cantonamentul echipei din Antalya, Kennedy Boateng a vorbit cu GOLAZO.ro despre prelungirea contractului cu Dinamo și a declarat că așteaptă o ofertă din partea clubului.

„Fiecare jucător are valoare sa, iar ei îmi cunosc valoarea. Dacă ei (n.r. - conducerea) cred că-mi pot face cea mai bună ofertă pentru că au văzut ce pot oferi clubului și ce fel de jucător sunt, sper la ce e mai bun și de-abia aștept să văd oferta”, declara Boateng în urmă cu 4 zile.

Cifrele lui Kennedy Boateng în tricoul lui Dinamo

Ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, Boateng a jucat 53 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie și 4 goluri și să ofere două pase decisive.

În stagiunea actuală, cea în care Dinamo a devenit una dintre pretendentele la titlul de campioană, stoperul african a evoluat în 22 de meciuri și a reușit să și înscrie două goluri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport