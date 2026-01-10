FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”

Nicolae Forminte (69 de ani) este noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României.

Forminte revine în funcție la Federația Română de Gimnastică după demisia Corinei Moroșan, cea care a ales să își părăsească funcția ca urmare a scandalului în care a fost implicată Camelia Voinea, una dintre antrenoarele loturilor de gimnastică.

Nicolae Forminte, noul antrenor coordonator al lotului de gimnastică feminină

După plecarea Cameliei Moroșan, cea care a reușit să aducă României ultima medalie la Jocurile Olimpice, la Paris, bronz prin Ana Barbosu, Federația Română de Gimnastică s-a reorientat rapid și a instalat un nou antrenor.

Este vorba de Nicolae Forminte, unul dintre cei mai importanți oameni ai gimnasticii românești. Forminte a confirmat personal înțelegerea cu Federația.

„Da, aşa este! Deocamdată urmează să fie constituit lotul şi aprobat colectivul tehnic de antrenori. Fetele care sunt vizate să facă parte din lot vor primi convocarea trimisă de către Federaţie”, a transmis Nicolae Forminte, conform orangesport.ro.

Nicolae Forminte: „Nu renunțăm la nicio fată”

Forminte a vorbit și despre cum va proceda în cazul sportivelor care se află la studii în Statele Unite și a anunțat unde ar putea avea loc cantonamentul viitor.

„Nu renunţăm la nicio fată. Legat de cantonament, sunt două variante pe care le pot lua în calcul. Este vorba despre Oneşti sau Deva.

Cum însă la Oneşti nu cunosc foarte multă lume, iar la Deva aş putea spune că atunci când merg la Primărie sau la Consiliul Judeţean sunt ca la mine în sufragerie, sigur va fi Deva”, a mai spus Nicolae Forminte.

