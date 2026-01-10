Wisla Plock - Rapid 2-1 Eșec pentru giuleșteni în primul amical din Antalya. Greșeli individuale la ambele goluri încasate +63 foto
Wisla Plock - Rapid foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Wisla Plock - Rapid 2-1 Eșec pentru giuleșteni în primul amical din Antalya. Greșeli individuale la ambele goluri încasate

Ștefan Neda , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 10.01.2026, ora 17:00
Actualizat: 10.01.2026, ora 17:01
  • Wisla Plock - Rapid București 2-1. Eșec pentru elevii lui Costel Gâlcă în primul amical din cantonament.
  • GOLAZO.ro este în Antalya, iar mai jos găsiți toate informațiile despre cum s-a desfășurat partida.
Partida din Antalya a început cu mai multe acțiuni ofensive ale giuleștenilor, care însă nu s-au concretizat.

Elvir Koljic a ratat o lovitură de la 11 metri, iar după doar 3 minute polonezii au beneficiat de la rândul lor de un penalty și au deschis scorul.

Prima repriză s-a încheiat cu o dominare clară a celor de la Rapid, însă Wisla a intrat cu avantaj la pauză.

Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (63 imagini)

Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+63 Foto
labels.photo-gallery

Giuleștenii au reușit să egaleze la scurt timp după startul reprizei a doua, după o lovitură de cap a lui Pașcanu, în urma unei centrări perfecte a lui Petrila din lovitură liberă.

O greșeală individuală a lui Borza i-a adus din nou în avantaj pe polonezi în minutul 64, iar opt minute mai târziu Costel Gâlcă a înlocuit toți jucătorii, cu excepția lui Aioani. Pe teren și-a făcut apariția și Daniel Paraschiv, care a bifat primele minute în tricoul giuleștenilor.

Scorul a rămas neschimbat, iar Rapid a bifat primul eșec din acest cantonament.

Wisla Plock - Rapid 2-1

Final de meci.

Min. 73 - Bară pentru Wisla Plock.

  • Cerul începe încet să se limpezească, norii de ploaie se mută de deasupra terenului, cu aproximativ 20 de minute înainte de final.

Cei 10 jucători trimiși pe teren de Gâlcă:

  • Paraschiv, Hazrollaj, Micovschi, Ciobotariu, Gabriel Gheorghe, Onea, Gojcovic, Vulturar, Braun, Ignat

Min. 72 - Costel Gâlcă schimbă întreaga echipă. Doar Aioani rămâne în poartă. Debut pentru Daniel Paraschiv, care se află printre cei intrați pe teren.

  • Costel Gâlcă nu a efectuat nicio schimbare până acum. Antrenorul va folosi mâine, cu ȚSKA Sofia, altă echipă.

Min. 64 - Gol Wisla! Polonezii înscriu din nou după o eroare individuală în tabără Rapidului. Borza a greșit la marginea careului, iar din câteva pase polonezii i-au depășit pe rapidiști și au trecut din nou în avantaj.

  • Oficialii FRF Marius Niculae, Răzvan Rotaru și Florin Constantinovici sunt prezenți la partidă.
  • Plouă foarte tare în aceste momente în Antalya. Cerul este gri spre negru, cu aproape 40 de minute înainte de final.

Min. 49 - Gol Rapid! Petrila a centrat perfect, dintr-o lovitură liberă de pe partea dreaptă, cu efect, iar Pașcanu a reluat cu o lovitură de cap, sub bară. Portarul a atins ușor mingea, fără să o poată opri din drumul spre gol.

Min. 47 - Rapid a bifat imediat o nouă ocazie. Șutul lui Borza, cu piciorul drept, spre colțul lung, a trecut puțin pe lângă poarta polonezilor.

Min. 46 - A început repriza secundă, fără schimbări la pauză.

  • Rapid a jucat mai bine în prima repriză, controlând jocul la mijlocul terenului și presând puternic. În ultimul sfert de oră a dominat total adversarul. Dar, per total, giuleștenii au ratat mult, inclusiv lovitura de la 11 metri.
  • Atenție, însă, la contraatacurile adverse. Giuleștenii au fost prinși de câteva ori descoperiți. Există și mici neatenții și neînțelegeri. După o astfel de nesincronizare au comis penalty-ul din care Wisla a deschis scorul.

Pauză în Antalya.

Min. 43 - Șansă din nou pentru Rapid. Petrila a șutat cu efect din careu, spre colțul lung, însă mingea a trecut pe lângă poartă.

Min. 36 - Din nou ocazie mare pentru Rapid. După un atac accelerat, Petrila a centrat în spate, la firul ierbii, Koljic, aflat în poziție ideală, a șutut, însă portarul a respins incredibil. Mingea a revenit la Dobre, care a șutat spre poarta goală, însă un fundaș de la Wisla a respins de pe linia porții.

Min. 30 - Ocazie mare pentru Rapid. Koljic reia cu capul din fața porții, însă lovitura atacantului se duce peste.

*Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, urmărește partida giuleștenilor.

Min. 27 - Niarchos transformă lovitura de la 11 metri și deschide scorul în Antalya.

Min. 26 - Penalty pentru Wisla. Neînțelegere între Hromada și Aioani. Hromada a lăsat mingea să treacă, iar adversarul din spate l-a driblat pe Aioani, care i-a agățat piciorul.

Min. 24 - Koljic ratează lovitura de la 11 metri. A șutat pe mijlocul porții, iar portarul a reușit să respingă cu piciorul.

Min. 24 - Penalty pentru Rapid. Pașcanu a fost faultat în careu, în momentul încercării de șut, după un contrataac al giuleștenilor.

Min. 18 - Acțiune rapidă de atac a celor de la Wisla, încheiată cu o ocazie, dar încercarea de foarfecă a fost complet nereușită.

Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (63 imagini)

Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Wisla Plock - Rapid, amical în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+63 Foto
labels.photo-gallery

Min. 15 - Ocazie pentru Rapid. Petrila a driblat portarul, apoi a intrat în unghi, a centrat, însă defensiva polonezilor a respins mingea.

Min. 11 - Jocul este destul de echilibrat între cele două echipe, cu intrări tari, dar la minge, fără foarte multe faulturi.

Min. 4 - Koljic a înscris pentru Rapid, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Min. 1 - A început partida.

15:00 Rapid, fără sponsorul principal pe tricouri

Giuleștenii evoluează fără sponsorul principal Superbet pe tricouri, din cauza legislației din Turcia, care interzice reclamele la casele de pariuri.

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Hromada, Grameni, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila.
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Rezerve: Briciu, Onea, Braun, Bolgado, Gojkovic, Ciobotariu, Micovschi, Ignat, Vulturar, Gheorghe, Bădescu, R. Pop, Hazrollaj, Paraschiv, Jambor, Șucu, Banu
  • Wisla Plock: Burek – Custovic, Nastic, Pomorski, Niarchos – Hiszpanski, Djalo, Edmundsson – Mijuskovic, Bakhno, Lesniewski.
  • Antrneor: Mariusz Misiura
Echipa Rapidului în amicalul cu Wisla Plock (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro) Echipa Rapidului în amicalul cu Wisla Plock (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro)
Echipa Rapidului în amicalul cu Wisla Plock (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro)
14:30 Ploaia a început cu 30 de minute înainte de start

Ploaia a început ușor pe terenul „Titanic” al complexului din Antalya.

14:15 Meciul s-ar putea desfășura pe ploaie

Cerul este înnorat cu 45 de minute înainte de startul partidei. Este posibil ca partida să se desfășoare pe ploaie.

FOTO: Rapid, antrenament în Antalya

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+23 Foto
labels.photo-gallery

