Wisla Plock - Rapid București 2-1. Eșec pentru elevii lui Costel Gâlcă în primul amical din cantonament.

GOLAZO.ro este în Antalya, iar mai jos găsiți toate informațiile despre cum s-a desfășurat partida.

Partida din Antalya a început cu mai multe acțiuni ofensive ale giuleștenilor, care însă nu s-au concretizat.

Elvir Koljic a ratat o lovitură de la 11 metri, iar după doar 3 minute polonezii au beneficiat de la rândul lor de un penalty și au deschis scorul.

Prima repriză s-a încheiat cu o dominare clară a celor de la Rapid, însă Wisla a intrat cu avantaj la pauză.

Giuleștenii au reușit să egaleze la scurt timp după startul reprizei a doua, după o lovitură de cap a lui Pașcanu, în urma unei centrări perfecte a lui Petrila din lovitură liberă.

O greșeală individuală a lui Borza i-a adus din nou în avantaj pe polonezi în minutul 64, iar opt minute mai târziu Costel Gâlcă a înlocuit toți jucătorii, cu excepția lui Aioani. Pe teren și-a făcut apariția și Daniel Paraschiv, care a bifat primele minute în tricoul giuleștenilor.

Scorul a rămas neschimbat, iar Rapid a bifat primul eșec din acest cantonament.

Final de meci.

Min. 73 - Bară pentru Wisla Plock.

Cerul începe încet să se limpezească, norii de ploaie se mută de deasupra terenului, cu aproximativ 20 de minute înainte de final.

Cei 10 jucători trimiși pe teren de Gâlcă:

Paraschiv, Hazrollaj, Micovschi, Ciobotariu, Gabriel Gheorghe, Onea, Gojcovic, Vulturar, Braun, Ignat

Min. 72 - Costel Gâlcă schimbă întreaga echipă. Doar Aioani rămâne în poartă. Debut pentru Daniel Paraschiv, care se află printre cei intrați pe teren.

Costel Gâlcă nu a efectuat nicio schimbare până acum. Antrenorul va folosi mâine, cu ȚSKA Sofia, altă echipă.

Min. 64 - Gol Wisla! Polonezii înscriu din nou după o eroare individuală în tabără Rapidului. Borza a greșit la marginea careului, iar din câteva pase polonezii i-au depășit pe rapidiști și au trecut din nou în avantaj.

Oficialii FRF Marius Niculae, Răzvan Rotaru și Florin Constantinovici sunt prezenți la partidă.

Plouă foarte tare în aceste momente în Antalya. Cerul este gri spre negru, cu aproape 40 de minute înainte de final.

Min. 49 - Gol Rapid! Petrila a centrat perfect, dintr-o lovitură liberă de pe partea dreaptă, cu efect, iar Pașcanu a reluat cu o lovitură de cap, sub bară. Portarul a atins ușor mingea, fără să o poată opri din drumul spre gol.

Min. 47 - Rapid a bifat imediat o nouă ocazie. Șutul lui Borza, cu piciorul drept, spre colțul lung, a trecut puțin pe lângă poarta polonezilor.

Min. 46 - A început repriza secundă, fără schimbări la pauză.

Rapid a jucat mai bine în prima repriză, controlând jocul la mijlocul terenului și presând puternic. În ultimul sfert de oră a dominat total adversarul. Dar, per total, giuleștenii au ratat mult, inclusiv lovitura de la 11 metri.

Atenție, însă, la contraatacurile adverse. Giuleștenii au fost prinși de câteva ori descoperiți. Există și mici neatenții și neînțelegeri. După o astfel de nesincronizare au comis penalty-ul din care Wisla a deschis scorul.

Pauză în Antalya.

Min. 43 - Șansă din nou pentru Rapid. Petrila a șutat cu efect din careu, spre colțul lung, însă mingea a trecut pe lângă poartă.

Min. 36 - Din nou ocazie mare pentru Rapid. După un atac accelerat, Petrila a centrat în spate, la firul ierbii, Koljic, aflat în poziție ideală, a șutut, însă portarul a respins incredibil. Mingea a revenit la Dobre, care a șutat spre poarta goală, însă un fundaș de la Wisla a respins de pe linia porții.

Min. 30 - Ocazie mare pentru Rapid. Koljic reia cu capul din fața porții, însă lovitura atacantului se duce peste.

*Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, urmărește partida giuleștenilor.

Min. 27 - Niarchos transformă lovitura de la 11 metri și deschide scorul în Antalya.

Min. 26 - Penalty pentru Wisla. Neînțelegere între Hromada și Aioani. Hromada a lăsat mingea să treacă, iar adversarul din spate l-a driblat pe Aioani, care i-a agățat piciorul.

Min. 24 - Koljic ratează lovitura de la 11 metri. A șutat pe mijlocul porții, iar portarul a reușit să respingă cu piciorul.

Min. 24 - Penalty pentru Rapid. Pașcanu a fost faultat în careu, în momentul încercării de șut, după un contrataac al giuleștenilor.

Min. 18 - Acțiune rapidă de atac a celor de la Wisla, încheiată cu o ocazie, dar încercarea de foarfecă a fost complet nereușită.

Min. 15 - Ocazie pentru Rapid. Petrila a driblat portarul, apoi a intrat în unghi, a centrat, însă defensiva polonezilor a respins mingea.

Min. 11 - Jocul este destul de echilibrat între cele două echipe, cu intrări tari, dar la minge, fără foarte multe faulturi.

Min. 4 - Koljic a înscris pentru Rapid, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Min. 1 - A început partida.

Giuleștenii evoluează fără sponsorul principal Superbet pe tricouri, din cauza legislației din Turcia, care interzice reclamele la casele de pariuri.

Echipele de start:

Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Hromada, Grameni, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila.

Constantin Gâlcă Rezerve: Briciu, Onea, Braun, Bolgado, Gojkovic, Ciobotariu, Micovschi, Ignat, Vulturar, Gheorghe, Bădescu, R. Pop, Hazrollaj, Paraschiv, Jambor, Șucu, Banu

Briciu, Onea, Braun, Bolgado, Gojkovic, Ciobotariu, Micovschi, Ignat, Vulturar, Gheorghe, Bădescu, R. Pop, Hazrollaj, Paraschiv, Jambor, Șucu, Banu Wisla Plock: Burek – Custovic, Nastic, Pomorski, Niarchos – Hiszpanski, Djalo, Edmundsson – Mijuskovic, Bakhno, Lesniewski.

Echipa Rapidului în amicalul cu Wisla Plock (FOTO: Theo Jumătate / GOLAZO.ro)

Ploaia a început ușor pe terenul „Titanic” al complexului din Antalya.

Cerul este înnorat cu 45 de minute înainte de startul partidei. Este posibil ca partida să se desfășoare pe ploaie.

FOTO: Rapid, antrenament în Antalya

