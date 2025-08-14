Chelsea, gest admirabil Jucătorii lui Enzo Maresca renunță la bonusurile de la Mondial: le donează familiei lui Diogo Jota și Andre Silva +11 foto
Chelsea gest admirabil în memoria lui Diogo Jota și Andre Silva/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Chelsea, gest admirabil Jucătorii lui Enzo Maresca renunță la bonusurile de la Mondial: le donează familiei lui Diogo Jota și Andre Silva

alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 12:21
  • Chelsea va dona o parte din banii câștigați la Mondialul Cluburilor familiei lui Diogo Jota și Andre Silva, fotbaliști decedat luna trecută într-un teribil accident rutier.
  • La „Blues” evoluează unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Jota, Pedro Neto

Pe 13 iulie, Chelsea câștiga Campionatului Mondial al Cluburilor, după o victorie în fața celor de la PSG, scor 3-0.

Citește și
Chelsea, gest admirabil în memoria lui Diogo Jota și Andre Silva

După triumful din SUA, formația londoneză s-a ales cu 114,6 milioane de dolari. Din total, 15,5 milioane de dolari au ajuns către jucători, suma fiind împărțită în mod egal, aproximativ 500.000 de dolari de persoană.

Acum, după mai multe discuții și cu oficialii clubului, fotbaliștii antrenați de Enzo Maresca au decis să renunțe la bonusurile primite și să doneze banii familiei lui Diogo Jota și Andre Silva, notează nytimes.com.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața în noaptea de 2 spre 3 iulie, într-un accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

Familia și apropiații lui Diogo Jota și Andre Silva, la înmormântare (1).png
Familia și apropiații lui Diogo Jota și Andre Silva, la înmormântare (1).png

Cozile de oameni la funeraliile lui Diogo Jota și ale fratelui său, Andre (1).jpeg Cozile de oameni la funeraliile lui Diogo Jota și ale fratelui său, Andre (2).jpeg Cozile de oameni la funeraliile lui Diogo Jota și ale fratelui său, Andre (3).jpeg Cozile de oameni la funeraliile lui Diogo Jota și ale fratelui său, Andre (4).jpeg Cozile de oameni la funeraliile lui Diogo Jota și ale fratelui său, Andre (5).jpeg
Diogo Jota, mesaj sfâșietor cu puțin timp înainte de deces

Liverpool va lansa un documentar în care va prezenta povestea sezonului trecut, stagiune în care „cormoranii” și-au adjudecat titlul de campioană în Premier League.

În trailer apare și o declarație a lui Diogo Jota:

„Să ajung să câștig titlul la care visez de mulți ani este o realizare remarcabilă. Este un moment pe care îl voi prețui pentru totdeauna. A fost extraordinar”, declarat Diogo Jota cu puțin timp înainte de a muri, scrie mirror.co.uk.

În primul meci disputat de Liverpool în noul sezon, Supercupa Angliei, Diogo Jota a fost omagiat printr-un moment de reculegere.

Crystal Palace a învins Liverpool și a câștigat trofeul, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.

Diogo Jota FOTO Imago
Diogo Jota FOTO Imago

Diogo Jota FOTO Imago Diogo Jota FOTO Imago Diogo Jota FOTO Imago Diogo Jota FOTO Imago Diogo Jota FOTO Imago
Citește și

