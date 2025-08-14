- Ajaccio, echipa unde joacă internaționalul român U21 Tony Strata (20 de ani), a fost exclusă de Federația Franceză de Fotbal din toate competițiile naționale.
Vestea vine la doar câteva săptămâni după ce Ajaccio a fost retrogradată în liga a treia din cauza datoriilor.
Ajaccio, echipa lui Tony Strata, out din toate competițiile
Federația Franceză de Fotbal a decis să o excludă pe Ajaccio din toate competițiile naționale din cauza datoriilor foarte mari pe care le avea, scrie rmcsport.bfmtv.com.
Astfel, echipa lui Tony Strata va evolua în liga a șasea, într-o competiție de amatori.
Cu toate acestea, decizia nu este una definitivă, iar clubul din Corsica are posibilitatea de a o contesta.
400.000 de euro
valorează Tony Strata, conform Transfermarkt
Ajaccio are datorii de 13 milioane de euro, sumă mult prea mare pentru a-i permite să joace în liga a treia din Franța, scrie L'Equipe.
În sezonul trecut, echipa lui Tony Strata a evoluat în Ligue 2 și a încheiat sezonul pe locul 12.
- Pentru Ajaccio a mai jucat și Adrian Mutu, în perioada 2012-2014. Atacantul român a înscris 11 goluri în 37 de partide pentru formația din Corsica.