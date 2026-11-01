„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!

Primăria Sectorului 2 a pierdut încă un proces prin care solicită aproape 9,8 milioane de euro de la ACS FC Dinamo, aflată în procedura de faliment.

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Primăria Sectorului 2 încearcă să recupereze 49.101.123 de lei, circa 9,8 milioane de euro, de la Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, clubul aflat în faliment și asociat cu Nicolae Badea.

Cum a pierdut Primăria Sectorului 2 procesul pentru 9,8 milioane de euro cu Dinamo-Badea

Tribunalul București a respins contestația prin care instituția încerca să obțină înscrierea întregii sume în tabelul definitiv consolidat al creditorilor ACSFC Dinamo.

Lichidatorul judiciar acceptase doar 338.513 lei din suma revendicată de Primărie, iar instanța a menținut această soluție.

Disputa vizează impozitele și celelalte obligații fiscale pe care Primăria susține că ACS FC Dinamo le datorează pentru terenurile și clădirile despre care afirmă că s-au aflat în folosința clubului.

De cealaltă parte, lichidatorul a considerat că documentele prezentate de Primărie nu justifică întreaga sumă.

Surse apropiate de Dinamo-Badea au explicat pentru GOLAZO.ro că gruparea nu mai avea obligații fiscale pentru terenurile și clădirile din Parcul Sportiv Dinamo după rezilierea contractului de asociere cu CS Dinamo, în septembrie 2013.

Primăria invocă o decizie de impunere din 2011

Primăria Sectorului 2 își bazează pretenția de 49,1 milioane de lei pe o decizie de impunere și un raport de inspecție fiscală emise pe 21 iulie 2011.

În urma controlului, Fiscul a stabilit obligații neachitate pentru ACS FC Dinamo, la care s-au adăugat majorări de întârziere calculate până la deschiderea insolvenței pentru datoriile din 2005-2010 și până la intrarea în faliment, în noiembrie 2025, pentru cele din perioada 2011-2018.

Tribunalul: Primăria nu a justificat cum s-a ajuns la 49,1 milioane de lei

Tribunalul București a constatat că Primăria Sectorului 2 nu a justificat prin documente cum a ajuns la o creanță de 49,1 milioane de lei și ce obligații fiscale compun această sumă.

Instanța a remarcat că pretențiile autorității au crescut considerabil în timp, fără ca diferențele să fie susținute de titluri de creanță și calcule verificabile.

„La data de 06.03.2020, creditorul solicita plata unei creanțe curente de 23.069.255 lei, iar în anul 2023 cuantumul pretins ajunsese la 45.730.279 lei.

Pentru diferența de 22.295.818 lei, lichidatorul judiciar a constatat că nu existau titluri de creanță fiscală care să permită stabilirea temeiului sumelor pretinse, a perioadei pentru care erau calculate, a perioadei aferente accesoriilor și a modalității concrete de calcul”, se arată în motivare.

Ulterior, Primăria a majorat din nou suma solicitată, cu încă 3.286.826 de lei, în legătură cu impozitele aferente clădirilor. Nici pentru această diferență nu a explicat ce obligații suplimentare invocă și prin ce documente au fost stabilite.

„Pentru această diferență, contestatoarea nu a justificat în niciun fel ce reprezintă obligațiile suplimentare, când au luat naștere și prin ce titluri de creanță fiscală au fost constatate”, notează instanța.

Dinamo-Badea : „CS Dinamo ne-a reziliat unilateral contractul în 2013”

Surse apropiate lui Nicolae Badea susțin că aproximativ 20 de milioane de lei din suma revendicată de Primărie reprezintă impozitele propriu-zise, iar alte circa 30 de milioane provin din dobânzi și penalități.

ACS FC Dinamo a contestat obligația de plată și invocând rezilierea unilaterală, din 2013, a contractului de asociere cu CS Dinamo, de către Elisabeta Lipă, președinta de atunci a clubului sportiv.

„Doamna Lipă ne-a reziliat unilateral contractul în 9 septembrie 2013, deci ne-a lipsit total de vreun drept din Parcul Sportiv Dinamo”, au declarat sursele pentru GOLAZO.ro.

Acestea susțin că au transmis Primăriei documentele care atestau încetarea contractului, însă instituția a continuat să calculeze impozite pentru terenuri și clădiri.

„Noi le-am arătat documentele: «Uite hârtia cu rezilierea unilaterală din partea doamnei Lipă». Dar nu i-a interesat. Fiind o instituție de stat, ne-au dat în judecată. Și au pierdut! Au făcut apel, dar au pierdut și acolo”, au mai afirmat sursele.

Potrivit acestora, după reziliere, ACS FC Dinamo nu a mai avut drept de folosință asupra proprietăților MAI și a plătit doar atunci când utiliza anumite spații din complexul Clubului Sportiv Dinamo.

Primăria mai are un recurs pe 17 noiembrie

Disputa pentru cele 49,1 milioane de lei nu este încheiată. Tribunalul nu a reanalizat fondul creanței, ci a respins încercarea Primăriei de a modifica tabelul definitiv, pe motiv că nu a demonstrat existența unor situații excepționale prevăzute de lege.

Instituția mai are însă un recurs, în dosarul privind tabelul suplimentar, respins de Tribunal pe 22 aprilie 2026. Procesul se judecă pe 17 noiembrie, la Curtea de Apel București.

Statul pierde 18,6 milioane de euro în falimentul ACS FC Dinamo!

Falimentul ACS FC Dinamo lasă statul cu o pierdere de peste 93 de milioane de lei (18,6 milioane de euro).

Instituțiile publice au solicitat 98.316.026,16 lei (19,7 milioane de euro), însă în masa credală au fost admiși doar 5,18 milioane de lei, puțin peste un milion de euro.

Extras din Tabelul definitiv consolidat al creanțelor ACS FC Dinamo București

Masa credală: 2,43 milioane de euro

Creditorii ACS FC Dinamo București au solicitat în total 113.280.395,81 lei (22,66 milioane de euro), însă în tabelul definitiv consolidat au fost înscriși doar cu 12.139.145,01 lei (2,43 milioane de euro).

Astfel, creanțe de peste 101,14 milioane de lei (20,23 milioane de euro) au fost eliminate în urma verificărilor făcute de lichidator și a soluționării contestațiilor.

Structura finală a masei credale

Creanțe garantate: 0,20 lei (0,04 euro) - 0%

0,20 lei (0,04 euro) - 0% Creanțe bugetare: 5.182.269,50 lei (1,04 milioane de euro) - 42,69%

5.182.269,50 lei (1,04 milioane de euro) - 42,69% Creanțe salariale: 1.393.717 lei (279.000 de euro) - 11,48%

1.393.717 lei (279.000 de euro) - 11,48% Creanțe chirografare: 5.563.158,31 lei (1,11 milioane de euro) - 45,83%

Nicolae Badea este înscris cu peste un milion de euro

În schimb, Nicolae Badea este înscris în tabel cu 5.466.513,97 lei, aproximativ 1,09 milioane de euro, creanță care îi asigură 45% din masa credală.

Raportul lichidatorului explică detaliat creanța lui Nicolae Badea:

4.938.766,18 lei (987.753 euro) - principal (sume împrumutate și nerestituite)

(987.753 euro) - principal (sume împrumutate și nerestituite) 527.747,79 lei (105.550 euro) - dobândă legală remuneratorie

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