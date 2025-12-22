Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi
Cristian Mărgărit, nutriționistul Academiei Hagi
Special

Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi

Publicat: 22.12.2025, ora 11:25
Actualizat: 22.12.2025, ora 11:27
  • Cum se transformă copiii și adolescenții în sportivi puternici?
  • Nutriționistul Academiei Hagi explică pe larg cum se construiește o cultură alimentară sănătoasă, adaptată fiecărui junior.

* "Dream big: fotbal, adolescență și educație" powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.

* Proiect comercial GOLAZO.ro X Academia Gheorghe Hagi

În Academia Hagi performanța sportivă este privită ca rezultat al unui proces complex, în care talentul, munca și disciplina se împletesc evident și cu un stil de viață riguros. Iar nutriția joacă un rol esențial în această ecuație, fiind tratată ca un pilon fundamental al dezvoltării tinerilor fotbaliști.

Cristian Mărgărit, nutriționistul Academiei Hagi de mulți ani, coordonează un sistem bine structurat care îmbină educația nutrițională, alimentația de grup și recomandările individualizate.

Cât de importantă este nutriția la Academia Hagi în ansamblul pregătirii unui sportiv și care este filozofia de bază pe care o urmați?

La Academia Hagi nutriția primește importanța pe care o merită, fiind o prioritate atât pentru echipa de management, cât și pentru cele medicale și ale restaurantului. Alături de antrenamente și odihnă, nutriția formează "triunghiul de aur" al performanței sportive. Avem trei paliere: educația nutrițională, nutriția de grup (meniurile de la restaurant) și nutriția individualizată.

Cum se desfășoară procesul de educație nutrițională? Ce teme abordați și cât de des au loc aceste sesiuni?

Educația nutrițională este adresată atât jucătorilor, cât și staff-ului și părinților, efectuată de mai multe ori pe an, sub forma unor prezentări interactive, făcute în persoană, cu diferitele grupe de jucători. Pentru fiecare nouă generație se face o prezentare generală a conceptelor și o explicare a metodelor folosite în cadrul Academiei. Separat ne adresăm și diferitelor grupe, după necesități: dezvoltare optimă, inclusiv creșterea în masă musculară, prevenirea accidentărilor, slăbire, nutriția de meci, nutriția în vacanțe.

Explicați puțin ideea de nutriție de grup în cadrul Academiei și cum sunt concepute meniurile servite jucătorilor?

Nutriția de grup presupune conceperea, pregătirea și servirea meniurilor de la restaurantul hotelului, unde sunt atent controlate selecția ingredientelor, modurile de gătire, combinațiile alimentare cât și modul de prezentare. Având la bază educația nutrițională și indicațiile individuale, fiecare jucător poate să aleagă în funcție de propriile nevoi, dincolo de meniul standard.

Există și situații în care jucătorii primesc recomandări nutriționale personalizate. Cum este realizat acest proces și cum implicați familiile în cazul copiilor care locuiesc acasă?

Pentru situațiile specifice, în urma evaluărilor și analizelor medicale se concep recomandări și meniuri individualizate pentru jucători. În cazul celor care locuiesc împreună cu părinții aceste recomandări le sunt trimise și acestora, pentru ca modul de nutriție optim să poată fi urmat și acasă.

Cât de devreme începe educația nutrițională a juniorilor și cum adaptați mesajele pentru grupele mai mici, ținând cont de tentațiile la care sunt expuși?

Educația nutrițională începe de îndată ce un junior ajunge la Academie, la grupele mici prezentările fiind adaptate vârstei, cunoștințelor despre nutriție și nivelului de dezvoltare intelectuală.

Generațiile actuale sunt supuse unor multiple tentații culinare, deci mentalitatea de sportiv de performanță, care include nutriția specifică, este nevoie să fie instalată încă de la început. Cristian Mărgărit, nutriționist Academia Hagi

Ce obiective aveți în ceea ce privește formarea obiceiurilor alimentare ale copiilor și cum vă asigurați că recomandările sunt aplicate în practică?

Ne propunem ca cei mici să dobândească atât cunoștințe despre nutriție, cât și obiceiuri care să îi ajute în dezvoltare și performanță, atât pentru etapa actuală cât și pentru viitor. Se menține în permanență contactul între staff și jucători, pentru a obține feedback și pentru a corecta abordarea în funcție de rezultate, preferințe, posibilități.

Cum influențează stadiul de dezvoltare biologică, nu doar vârsta, modul în care adaptați nutriția pentru fiecare junior? Ce tipuri de evaluări folosiți?

Copiii sunt în diferite faze ale dezvoltării, care nu concid întotdeauna cu vârsta, deci abordarea individualizată ține cont de aceste elemente concrete, în urma evaluărilor complexe făcute acestora. Aceste evaluări pornesc de la simpla observație "pe teren", discuțiile cu juniorii până la analizele medicale și testele de compoziție corporală. Pe măsură ce juniorii avansează în vârstă, dezvoltare și cunoștințe, nivelul de complexitate crește, fiind introduse concepte mai avansate și fiind stimulată și învățarea pe cont propriu.

Dacă ar fi să rezumați, ce aduce unic și valoros abordarea nutrițională a Academiei Hagi în formarea viitorilor sportivi profesioniști?

În concluzie, la Academia Hagi jucătorii învață de la profesioniști cu experiență și rezultate, atât fotbalistic cât și ca stilul de viață pentru performanță, fiind pregătiți complet pentru cariera ulterioară.

