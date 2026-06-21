Au atras toate privirile  FOTO. Fotbaliștii prezenți la CM 2026 impresionează prin accesoriile de lux. Ce modele de genți au purtat în SUA +21 foto
Foto: captură X/@diarioas
Campionatul Mondial

Au atras toate privirile FOTO. Fotbaliștii prezenți la CM 2026 impresionează prin accesoriile de lux. Ce modele de genți au purtat în SUA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 10:46
  • Fotbaliști celebri precum Erling Haaland (25 de ani), Lamine Yamal (18 ani) sau Kylian Mbappe (27 de ani) impresionează la Campionatul Mondial și prin accesoriile de lux pe care le au asupra lor în timpul deplasărilor.
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CM 2026, turneu organizat în premieră de trei țări, SUA, Canada și Mexic, a început pe 11 iunie și este în plină desfășurare.

Etapa a doua a grupelor se află deja la jumătate, iar fotbaliștii nu au ieșit în evidență doar prin evoluțiile lor, ci și prin vestimentația și accesoriile pe care le dețin.

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FOTO. Haaland, Mbappe și Yamal au impresionat prin accesoriile cu care s-au afișat

Primul care a atras toate privirile este Erling Haaland, atacantul lui Manchester City și al naționalei Norvegiei. Acesta a fost surprins în drum spre SUA având asupra sa o geantă rară de la Hermes, conform prestigeonline.com.

Haaland avea modelul Hermes HAC Birkin 50 „Endless Road” în nuanța Gris Perle, una dintre gențile de călătorie exclusiviste ale casei de modă franceze.

Această geantă este creată manual și ilustrează un peisaj californian idilic, cu șosele nesfârșite și munți. Prețul acesteia poate ajunge la 50.000 de euro.

Erling Haaland cu geanta Hermès HAC Birkin 50 „Endless Road” (foto: Instagram)
Erling Haaland cu geanta Hermès HAC Birkin 50 „Endless Road” (foto: Instagram)

Galerie foto (21 imagini)

Declan Rice are o geantă Goyard Cisalpin (foto: Instagram) Declan Rice are o geantă Goyard Cisalpin (foto: Instagram) Geanta Goyard Cisalpin Geanta Chanel x Pharrell XXL Flap Bag pe care o are Marcus Thuram Geanta Chanel x Pharrell XXL Flap Bag pe care o are Marcus Thuram
+21 Foto
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Și Maxence Lacroix, fundașul lui Crystal Palace și al Franței, a întors privirile cu geanta Bottega Veneta Andiamo Messenger, care costă aproximativ 5.000 de euro.

Geanta este inspirată de conceptul „quiet luxury” și îmbină funcționalitatea cu rafinamentul.

În cantonamentului Spaniei, Lamine Yamal a purtat doar haine aparținând casei de modă Chanel. Fotbalistul Barcelonei a avut și o geantă Chanel XXL Urban Essential Shopping Tote, care costă în jur de 17.500 de euro.

Nici Declan Rice nu s-a lăsat mai prejos. Mijlocașul lui Arsenal este un fan al brandului Goyard, iar la Campionatul Mondial și-a făcut apariția cu o ediție limitată a genții Goyard Cisalpin, într-o nuanță verde închis.

5.000 de euro
este prețul genții lui Declan Rice

Vinicius și Marcus Thuram, genți exclusiviste

Vinicius Junior, brazilianul care evoluează la Real Madrid, este un admirator al brandului Chrome Hearts, alături de care ar plănui să realizeze și o colaborare.

La plecarea spre CM 2026, Vinicius a avut o geantă exclusivistă Chrome Hearts. Acesta a fost îmbrăcat și într-o ținută în nuanțe de albastru deschis, asortată cu accesoriul.

Geanta poate costa până la 17.000 de euro.

Marcus Thuram, atacantul francez al lui Cristi Chivu la Inter, a fost surprins la sosirea în SUA cu o geantă Chanel x Pharrell XXL Flap Bag.

Modelul este realizat din piele întoarsă matlasată și decorat cu detalii împletite, care costă aproximativ 12.000 de euro.

Și Keito Nakamura, jucătorul lui Reims și al naționalei Japoniei, a impresionat prin geanta Louis Vuitton Keepall Bandouliere 50, într-o elegantă nuanță Borneo Green.

2.500 de euro
este prețul genții purtate de Keito Nakamura

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