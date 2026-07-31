„Nu am cum să nu fiu bucuros” Marius Baciu, declarație bizară după umilința istorică suferită de FCSB +12 foto
Marius Baciu/ Foto: IMAGO
Conference League

„Nu am cum să nu fiu bucuros” Marius Baciu, declarație bizară după umilința istorică suferită de FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 11:15
  • AUDA - FCSB 4-1 (7-3 la general). Marius Baciu (51 de ani) a avut un discurs surprinzător la conferința de presă de după meciul care a parafat eliminarea rușinoasă a roș-albaștrilor din Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenorul a acuzat arbitrajul și s-a arătat extrem de dezamăgit de cele întâmplate, însă a lăudat prestația jucătorilor săi, în ciuda rezultatului umilitor.

Auda, motivată de aroganțe Dezvăluiri uluitoare! Letonii au lipit în vestiar declarațiile lui MM Stoica și Becali: „Gura a fost mare, dar faptele mult mai modeste”
Citește și
Auda, motivată de aroganțe Dezvăluiri uluitoare! Letonii au lipit în vestiar declarațiile lui MM Stoica și Becali: „Gura a fost mare, dar faptele mult mai modeste”
Citește mai mult
Auda, motivată de aroganțe Dezvăluiri uluitoare! Letonii au lipit în vestiar declarațiile lui MM Stoica și Becali: „Gura a fost mare, dar faptele mult mai modeste”

AUDA - FCSB 4-1. Marius Baciu: „Un antrenor nu are cum să nu fie bucuros”

„Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi. Și spun «din păcate» pentru că am avut atâtea situații și pur și simplu am trecut pe lângă ele, atât în tur, cât și aici.

În minutul 20 trebuia să fie 2-0 pentru noi și de aceea spun că a fost gol valabil și penalty clar. Adică n-ai cum să treci peste astea. Cred că altfel era scorul, jocul.

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (7).jpg
AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (7).jpg

Galerie foto (12 imagini)

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (1).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (2).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (3).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (4).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Puteam să gestionăm situația diferit, noi am fost tot timpul sub presiune. N-am ce să le reproșez băieților până în minutul 67, când am făcut greșeala cu Joao Paulo. Să luăm golul acela atât de simplu.

Nici la juniori nu vezi asta. Cred că ei au fructificat toate șuturile pe poartă pe care le-au avut în «dubla» asta. Noi... Nici nu pot să mă gândesc la câte ocazii am avut.

Un antrenor nu are cum să fie bucuros, un staff nu are cum să nu fie mulțumit când îți creezi ocazii și te organizezi foarte bine.

Nu putem spune că și-au creat ocazii sau că ne-au surprins cu ceva, cu excepția ultimei faze a jocului, în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă, citat de digisport.ro.

Marius Baciu: „Nu am cum să nu fiu mulțumit de jocul lor

Spre finalul conferinței, Baciu a oferit o declarație neașteptată:

„Egalezi, vii bine peste ei, joci, conduci jocul, simțeam că puteam fi mai bine decât ei, dar dacă faci greșelile astea defensive și nu fructifici ce ai, e foarte, foarte complicat. De asta sunt supărat și deranjat, că ne-am bătut joc de niște ocazii foarte mari.

E rușinos! E rușinos, când te uiți la rezultat. Cum să nu fie? E rușinos și clar că nu-ți pică bine, dar ce putem face? Se întâmplă. Rezultatul va rămâne, e clar, dar când faci analiza nu ai cum să nu scoți și lucrurile bune în evidență.

În fața porții ține de finețea lor, de responsabilitate, de decizie, ține de sângele de atacant. Poate fi și lejeritate. Nu ai cum să tratezi atât de ușor niște faze în cupele europene. În cupele europene, tot ce ai trebuie să dai gol, adică ce au făcut băieții ăștia, pe care nu avem cum să nu-i felicităm.

Dar nu am cum să nu fiu bucuros, că noi în primele 20 de minute am făcut exact ce ne-am propus, să jucăm în spațiu, i-am prins de două ori 1 contra 1. Și gol marcat, dar n-avem VAR.

Corect, scorul e umilitor, nu sună bine și sunt foarte dezamăgit de rezultat, dar nu am cum să nu fiu mulțumit de jocul lor. Dacă nu o să ne concentrăm și nu o să marcăm din ce avem, o să avem probleme în continuare.

Ne-au distrus situațiile astea, că n-am marcat, și bineînțeles, fazele de arbitraj. Nu ai cum să nu discuți, să le spui. În turul acestei duble ai avut ce ai avut, astăzi la fel, gol valabil. Nu poți spune că nu ți-au scos-o din poartă. Contează orice”, a concluzionat Baciu.

Citește și

Ce se întâmplă cu Baciu Patronul FCSB anunță măsuri drastice: „Am fost prost și  am cedat la vrăjeli” + jucătorul pe care l-a desființat
Conference League
22:06
Ce se întâmplă cu Baciu Patronul FCSB anunță măsuri drastice: „Am fost prost și am cedat la vrăjeli” + jucătorul pe care l-a desființat
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Baciu Patronul FCSB anunță măsuri drastice: „Am fost prost și  am cedat la vrăjeli” + jucătorul pe care l-a desființat
„Cea mai mare umilință”  Florin Tănase, semnal de alarmă după dezastrul cu Auda: „Putem avea probleme și în campionat”
Conference League
22:00
„Cea mai mare umilință” Florin Tănase, semnal de alarmă după dezastrul cu Auda: „Putem avea probleme și în campionat”
Citește mai mult
„Cea mai mare umilință”  Florin Tănase, semnal de alarmă după dezastrul cu Auda: „Putem avea probleme și în campionat”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Criza migrației din Ceuta, Spania:  De la „Europa somnambulă la migrație se trezește” până la „Au fost întorși deja 48.000 din 50.000” 
Marius Baciu fcsb conference league fk auda
Știrile zilei din sport
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Diverse
09:03
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Citește mai mult
Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Campionatul Mondial
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Citește mai mult
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Ciclism
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Citește mai mult
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Superliga
09:55
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung, Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Citește mai mult
„Ropotan are 7 copci” După vizita la spitalul din Câmpulung,  Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre starea antrenorului de la Dinamo 2
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
11:36
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
Primoz Roglic, lovit de o mașină Faimosul ciclist a postat o fotografie cu leziunile suferite în accident. Principalul său obiectiv, în pericol
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
09:38
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Stranieri
10:01
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
Citește mai mult
Olaru, primul trofeu în Belgia Românul a fost titular la Union Saint-Gilloise, dar belgienii l-au taxat: „A fost invizibil”
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Diverse
10:54
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Citește mai mult
„Atestate și vize medicale pe șpagă!” Titi Aur, acuzații grave după coșmarul prin care a trecut Dinamo 2: „Nu vârsta șoferului e problema”
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Campionate
11:26
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Citește mai mult
Arsenal, aproape de lovitura verii! Vinicius ar fi acceptat contractul propus de campioana Angliei. Ce urmează
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
B365
30.07
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București
Citește mai mult
Diana Șoșoacă, la spital după ce a fost implicată într-un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din București

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 31 rapid 14 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share