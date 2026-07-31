„Nu am cum să nu fiu bucuros” Marius Baciu, declarație bizară după umilința istorică suferită de FCSB

AUDA - FCSB 4-1 (7-3 la general). Marius Baciu (51 de ani) a avut un discurs surprinzător la conferința de presă de după meciul care a parafat eliminarea rușinoasă a roș-albaștrilor din Conference League.

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Antrenorul a acuzat arbitrajul și s-a arătat extrem de dezamăgit de cele întâmplate, însă a lăudat prestația jucătorilor săi, în ciuda rezultatului umilitor.

AUDA - FCSB 4-1 . Marius Baciu: „Un antrenor nu are cum să nu fie bucuros”

„Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi. Și spun «din păcate» pentru că am avut atâtea situații și pur și simplu am trecut pe lângă ele, atât în tur, cât și aici.

În minutul 20 trebuia să fie 2-0 pentru noi și de aceea spun că a fost gol valabil și penalty clar. Adică n-ai cum să treci peste astea. Cred că altfel era scorul, jocul.

Puteam să gestionăm situația diferit, noi am fost tot timpul sub presiune. N-am ce să le reproșez băieților până în minutul 67, când am făcut greșeala cu Joao Paulo. Să luăm golul acela atât de simplu.

Nici la juniori nu vezi asta. Cred că ei au fructificat toate șuturile pe poartă pe care le-au avut în «dubla» asta. Noi... Nici nu pot să mă gândesc la câte ocazii am avut.

Un antrenor nu are cum să fie bucuros, un staff nu are cum să nu fie mulțumit când îți creezi ocazii și te organizezi foarte bine.

Nu putem spune că și-au creat ocazii sau că ne-au surprins cu ceva, cu excepția ultimei faze a jocului, în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă, citat de digisport.ro.

Marius Baciu: „Nu am cum să nu fiu mulțumit de jocul lor

Spre finalul conferinței, Baciu a oferit o declarație neașteptată:

„Egalezi, vii bine peste ei, joci, conduci jocul, simțeam că puteam fi mai bine decât ei, dar dacă faci greșelile astea defensive și nu fructifici ce ai, e foarte, foarte complicat. De asta sunt supărat și deranjat, că ne-am bătut joc de niște ocazii foarte mari.

E rușinos! E rușinos, când te uiți la rezultat. Cum să nu fie? E rușinos și clar că nu-ți pică bine, dar ce putem face? Se întâmplă. Rezultatul va rămâne, e clar, dar când faci analiza nu ai cum să nu scoți și lucrurile bune în evidență.

În fața porții ține de finețea lor, de responsabilitate, de decizie, ține de sângele de atacant. Poate fi și lejeritate. Nu ai cum să tratezi atât de ușor niște faze în cupele europene. În cupele europene, tot ce ai trebuie să dai gol, adică ce au făcut băieții ăștia, pe care nu avem cum să nu-i felicităm.

Dar nu am cum să nu fiu bucuros, că noi în primele 20 de minute am făcut exact ce ne-am propus, să jucăm în spațiu, i-am prins de două ori 1 contra 1. Și gol marcat, dar n-avem VAR.

Corect, scorul e umilitor, nu sună bine și sunt foarte dezamăgit de rezultat, dar nu am cum să nu fiu mulțumit de jocul lor. Dacă nu o să ne concentrăm și nu o să marcăm din ce avem, o să avem probleme în continuare.

Ne-au distrus situațiile astea, că n-am marcat, și bineînțeles, fazele de arbitraj. Nu ai cum să nu discuți, să le spui. În turul acestei duble ai avut ce ai avut, astăzi la fel, gol valabil. Nu poți spune că nu ți-au scos-o din poartă. Contează orice”, a concluzionat Baciu.

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