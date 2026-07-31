FCSB, ZERO pentru prima dată în istorie! Niciodată nu s-a întâmplat ce a bifat clubul lui Becali acum: participare fără nicio contribuție pentru România

FCSB a fost eliminată de Auda în turul 2 din Conference League. Scor general: 7-3 pentru letoni

Este pentru prima dată, în 24 de participări consecutive, când clubul nu contribuie deloc la punctajul României

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FCSB a suportat în această vară cea mai rușinoasă eliminare în cupele europene, din toate participările sale de când Gigi Becali a devenit patronul clubului.

FCSB, nicio contribuție la coeficient

Începând din 2003, echipa n-a lipsit niciodată, timp de 24 de ani de la startul cupelor europene, însă este pentru prima dată când nu reușește să contribuie cu ceva la coeficientul de țară.

A suportat două eșecuri în chiar prima dublă pe care a susținut-o: 2-3 și 1-4 cu Auda, din Letonia. Rezultatul: zero contribuție pentru punctajul României.

Până în momentul de față, echipele noastre au susținut în actuala ediție europeană 12 partide: câte 4 pentru Craiova și U Cluj și câte două pentru FCSB și CFR Cluj.

Contribuția de până acum la coeficientul României în 2026-2027

U Craiova 45,5%

CFR Cluj 27,25%

U Cluj 27,25%

FCSB 0%

FCSB a mai suportat situații în care nu a reușit calificarea în grupele sau pe tabloul principal al competițiilor europene, însă chiar și așa aportul ei a fost semnificativ pentru punctajul de țară.

S-a întâmplat chiar să fie eliminată și în alt sezon exact ca acum, de la prima dublă jucată, dar atunci a câștigat unul dintre cele două jocuri: 1-0 cu Șahtior Karagandy, după care, la retur, a pierdut și a fost eliminată la penalty-uri. În acel sezon european, 2021-2022, punctajul României a fost construit după cum urmează:

CFR Cluj 72,5%

FCSB 11%

Sepsi 11%

U Craiova 5,5%

În schimb, în majoritatea sezoanelor, în ultimele două decenii și jumătate, FCSB a fost, de departe, clubul care a adus cele mai multe puncte pentru România.

S-a întâmplat să contribuie ce cel mai mare procent la coeficientul de țară chiar și într-un sezon în care nu a ajuns în grupe și a fost eliminată în preliminarii, cum a fost cazul în 2018-2019. Deși a pierdut în play-off, în acel sezon, aproape jumătate din zestrea României a venit de la FCSB.

Sezoane în care contribuția FCSB la coeficientul României a depășit 40%

SEZON PROCENT CE A REUȘIT

2004-2005 67% optimi Cupa UEFA

2005-2006 45,5% semifinale Cupa UEFA

2007-2008 58% grupe Champions League

2012-2013 44% optimi Europa League

2013-2014 42% grupe Champions League

2014-2015 46% grupe Europa League

2017-2018 76% 16-imi Europa League

2018-2019 47% play-off Europa League

2024-2025 77,5% optimi Europa league

2025-2026 41,5% grupe Europa League

FOTO. Golul marcat de Joao Paulo

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