FIFA nu renunță la planul controversat Atac la UEFA după boicotul anunțat de europeni: „Nimeni nu vinde fotbalul”
Aleksander Ceferin și Gianni Infantino FOTO: Montaj GOLAZO.ro/Imago
Campionatul Mondial

FIFA nu renunță la planul controversat Atac la UEFA după boicotul anunțat de europeni: „Nimeni nu vinde fotbalul”

alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 10:41
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 13:28
  • FIFA a anunțat vineri că va continua consultările privind atragerea unor investitori privați în compania care ar urma să administreze operațiunile comerciale și organizarea turneelor FIFA.
  • Anunțul vine după ce UEFA a amenințat cu boicotul, iar alte confederații au criticat dur acest plan.
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Forul mondial susține că „știrile incorecte din presă” au perturbat procesul de consultare planificat, dar insistă că va continua în această direcție.

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FIFA nu renunță la planul controversat

„Vom continua acest proces de consultare pentru a ne asigura că fiecare asociație membră are posibilitatea de a-și exprima votul pe baza faptelor”, se arată într-un comunicat transmis vineri dimineața.

FIFA insistă asupra înființării unei companii care să gestioneze Cupa Mondială și celelalte evenimente organizate de aceasta, o participație de până la 20% (aproximativ 3,7 miliarde de euro) urmând să fie oferită investitorilor externi.

Thrive Eternal, un fond administrat de Thrive Capital, fondată de Joshua Kushner, ar urma să conducă grupul de investitori, a anunțat FIFA. Joshua este fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

GOLAZO.ro a prezentat, marți, pe larg, planurile celor de la FIFA în privința înstrăinării Cupei Mondiale, după investigația celor de la Financial Times.

UEFA amenință cu boicotul. FIFA spune că „nimeni nu vinde fotbalul”

Joi, UEFA și cele 55 de federații membre, printre care și Federația Română de Fotbal, au decis în unanimitate să nu participe la competițiile organizate de FIFA dacă forul mondial își continuă planul.

În comunicat, FIFA acuză că, prin decizia de joi, UEFA își arogă dreptul de a reprezenta toate federațiile membre FIFA.

„Nimeni nu vinde fotbalul. Nu este ceva ce FIFA ar lua vreodată în considerare. Toată lumea are dreptul să-și exprime opoziția și să solicite clarificări suplimentare, dar nicio entitate nu poate pretinde că reprezintă toate cele 211 de asociații membre din întreaga lume.

Fiecare asociație membră ar trebui să aibă posibilitatea de a analiza propunerea și de a-și spune cuvântul în ceea ce privește conturarea propriului viitor. Acestea sunt principiile democratice ale FIFA”, se mai arată în comunicatul transmis de FIFA.

Și CONCACAF, federația regională pentru America de Nord, America Centrală și Caraibe, a respins, joi, propunerea în cadrul unei reuniuni desfășurate, însă organismul format din 41 de membri nu a amenințat cu un boicot, ca UEFA.

De asemenea, Confederația Asiatică de Fotbal a trimis o scrisoare dură celor 47 de asociații membre ale continentului și a avertizat că propunerea nu va avea succes fără sprijinul tuturor celor șase blocuri regionale.

Vineri, FIFA a subliniat că nu va pune în aplicare planul fără sprijinul majorității asociațiilor sale membre.

„Aceste principii stau la baza propunerii FFE (n.red. - FIFA Forward Enterprise): finanțare fără precedent pentru dezvoltare, control cu adevărat global asupra oportunităților comerciale ale sportului nostru și autodeterminare deplină printr-un proces democratic pentru toate asociațiile membre”, a adăugat FIFA.

Săptămâna aceasta, Gianni Infantino a anunțat, într-o scrisoare adresată tuturor asociațiilor de fotbal, că acestea vor primi câte 40 de milioane de dolari dacă vor accepta propunerea FIFA până pe 19 septembrie.

UEFA și CONCACAF au împreună 96 de asociații, puțin sub jumătate din cei 211 de membri ai FIFA.

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