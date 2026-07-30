„N-am fost niciodată mai deprimat” Cu ce probleme s-a confruntat David Popovici după ce a devenit campion olimpic: „Era un paradox” +14 foto
Înot

„N-am fost niciodată mai deprimat” Cu ce probleme s-a confruntat David Popovici după ce a devenit campion olimpic: „Era un paradox”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 23:16
  • David Popovici (21 de ani) a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat după ce a devenit campion olimpic la JO 2024.
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Sportivul român a oferit un interviu pentru canalul de Youtube al lui Fares Ksebati, înotător și antreprenor american, cu câteva zile înaintea Campionatelor Europene de Natație de la Paris, în care a discutat și despre ocupațiile pe care le are în afara sportului.

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David Popovici: „Mi-am promis că voi acorda prioritate sănătății mele mintale”

David a vorbit despre hobby-uri sale și diverse preocupări pe care le-a căpătat.

„Am fost cu siguranță mult prea obsedat de înot și asta nu mi-a adus niciodată nimic bun. Adică, mi-a adus și lucruri bune. Cum să explic asta... Datorez mult obsesiei mele și m-a propulsat cu adevărat în față în ceea ce privește realizările și, mai ales, din punct de vedere profesional.

Dar, după Jocurile Olimpice de la Paris, când ar fi trebuit să fiu în culmea fericirii, campion olimpic, medalie de bronz la proba de 100m, de departe cele mai bune rezultate de până atunci... Totuși, nu m-am simțit niciodată mai deprimat și mai nefericit decât atunci, ceea ce era un paradox și nu puteam înțelege cu adevărat la momentul respectiv de ce.

Dar am făcut câteva schimbări în viața mea și mi-am promis că voi acorda prioritate sănătății mele mintale. Nu voi mai fi la fel de obsedat ca înainte. Și dacă prețul pe care îl plătesc este că nu voi mai înota la fel de repede, nu-mi pasă.

Totuși, am înregistrat câteva recorduri personale după aceea și am început să devin din ce în ce mai bun la înot pe tot parcursul competiției.

A fost un moment de cotitură foarte important pentru mine, pentru că am avut o revelație. Mi-am dat seama că pot face asta și, în același timp, să fiu fericit. Asta a schimbat complet situația.

Și, într-adevăr, eram atât de îngust la minte și blocat în această mentalitate conform căreia poți avea doar una sau alta, ceea ce este o cale foarte periculoasă de urmat.

Și este o cale pe care, din păcate, văd că o urmează mulți sportivi. Și încerc să fac tot ce pot pentru a le arăta oamenilor că poți face ambele lucruri. Dar, din nou, datorez foarte mult obsesiei mele”, a spus David Popovici.

FOTO. David Popovici, campion mondial la 100m liber, la Singapore

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg

Galerie foto (14 imagini)

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (1).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (2).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (3).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (5).jpg
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Campionul olimpic și mondial va participa la Europenele de Natație care se vor desfășura în perioada 31 iulie - 16 august. Probele de înot vor începe pe 10 august.

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