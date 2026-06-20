„Federația nu poate permite așa ceva” Selecționerul Portugaliei negociază cu echipa lui Cristiano Ronaldo. Vestea a stârnit deja critici

Roberto Martinez (52 de ani), selecționerul Portugaliei, s-ar afla în discuții cu Al-Nassr, echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Vestea a stârnit controverse, în special după evoluția sub așteptări a starului portughez din debutul la Campionatul Mondial, 1-1 cu RD Congo.

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Martinez mai are contract până în luna iulie a acestui an și ar fi decis să nu-și mai prelungească înțelegerea cu naționala Portugaliei, indiferent de rezultatele pe care le vor obține lusitanii la Campionatul Mondial.

Roberto Martinez ar putea deveni antrenorul lui Ronaldo la Al-Nassr

Al-Nassr este antrenată în acest moment de Jorge Jesus (71 de ani), al cărui contract expiră în această vară, după doar un an la cârma echipei unde evoluează Cristiano Ronaldo.

În acest sens, Roberto Martinez ar fi început discuțiile cu Al-Nassr pentru preluarea băncii tehnice a saudiților, informează rmcsport.bfmtv.com.

Acest lucru ridică îngrijorări cu privire la un potențial conflict de interese.

Ronaldo a devenit ținta criticilor din cauza prestației sale dezamăgitoare din meciul cu RD Congo. (doar 25 de atingeri de balon în tot meciul) și din cauza lipsei de eficiență din fața porții.

Fanii lusitani l-au atacat pe Roberto Martinez, considerând că jucătorul în vârstă de 41 de ani ar fi trebuit să fie înlocuit și să nu mai fie titularizat în fiecare partidă.

Federația nu poate permite așa ceva. Iar ceilalți jucători, care par să se fi săturat și ei să-l aibă pe Ronaldo în centrul atacului, ar trebui să spună ceva. Problema este că Federația nu poate face mare lucru: în Portugalia, Cristiano Ronaldo este mai important decât președintele Federației. Daniel Riolo, jurnalist RMC

Îi este teamă să-l înlocuiască. Nu el este adevăratul antrenor! Chris Sutton, consultant BBC, fost atacant Chelsea

Cristiano Ronaldo, de nerecunoscut în Portugalia - RD Congo 1-1

La cea de-a șasea participare la un Campionat Mondial, Cristiano Ronaldo nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în duelul cu RD Congo.

Integralist în partida de la Houston, superstarul celor de la Al Nassr și al naționalei Portugaliei a stabilit un record negativ în ceea ce privește meciurile jucate de el la un turneu final.

Ronaldo a avut doar 25 de atingeri de balon, cele mai puține, cel mai mic număr înregistrat într-o partidă disputată integral pentru Portugalia la un Campionat Mondial sau European.

Nu este singurul capitol la care atacanul lusitan a stat rău. În urma partidei cu RD Congo, Ronaldo a ajuns la 10 meciuri consecutive în turnee majore fără să marcheze pentru Portugalia.

Ultima sa reușită rămâne cea din 24 noiembrie 2022, în victoria cu Ghana, scor 3-2, în primul meci de la precedenta ediție a Campionatului Mondial, desfășurată în Qatar.

În urma prestației sale, Ronaldo a fost notat cu 6.3, la egalitate cu Nuno Mendes, potrivit whoscored.com.

Dintre titularii naționalei Portugaliei, doar doi jucători au primit o notă mai mică. Este vorba de portarul Diogo Costa (6.2), respectiv Bernardo Silva, cel care a fost schimbat la pauză. Noul jucător al celor de la Real Madrid a primit cea mai mică notă din lotul lusitanilor.

Cristiano a avut 3 suturi la poarta, zero driblinguri, zero deposedări, zero intercepții și două din 3 dueluri aeriene câștigate.

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