„La Rapid nu va mai juca niciodată!” Anunț important despre  marea problemă a giuleștenilor: „Nu putem repeta episodul Dinamo”

Rapid trebuie să rezolve în perioada următoare situația postului de portar. Giuleștenii mizează pe Marian Aioani (26 de ani), titular, și pe Bogdan Ungureanu (19 ani), rezervă, însă are nevoie de o a treia soluție, pentru a evita un eventual nou „episod Briciu”, cum s-a întâmplat la meciul cu Dinamo, sezonul trecut.

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Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a explicat că lotul este în acest moment incomplet, iar clubul nu își permite să înceapă sezonul cu doar doi portari disponibili.

„La Rapid nu va mai juca niciodată!”

Rapid a renunțat la Adrian Briciu, portarul de 18 ani care a avut un debut de coșmar în Dinamo - Rapid 3-1, intrând după accidentarea lui Aioani și greșind la primul gol al „câinilor”. Briciu a fost cedat definitiv la Concordia Chiajna la începutul lunii iulie.

În acest moment, Rapid se bazează pe Marian Aioani și Bogdan Ungureanu, iar a treia variantă între buturi e Alex Șimonia, un portar care va împlini 18 ani pe 30 august 2026.

„Trebuie să luăm al treilea portar, pentru că așa cum am spus, Briciu a plecat, e la Chiajna. Mai avem un portar tânăr pe care-l împrumutăm la Liga a doua, iar cu Iliev, așa cum am zis, din punctul meu de vedere, relațiile dintre club și el sunt rupte, la noi nu va mai juca niciodată” , a declarat Victor Angelescu la Fotbal Show, de la Prima Sport.

Dejan Iliev (31 de ani) mai are contract cu Rapid până în iunie 2027, dar conducerea l-a anunțat deja că nu mai intră în planurile echipei.

În spațiul public a apărut informația potrivit căreia internaționalul nord-macedonean va pleca liber de contract de la Rapid, după ce jucătorul ar fi notificat conducerea, solicitând achitarea a trei salarii restante.

În urmă cu două săptămâni, Victor Angelescu a negat acest scenariu și a explicat că Iliev nu are nicio restanță. Iar acum, oficialul rapidist a confirmat că se caută o soluție pentru a se despărți de nord-macedonean.

Siegrist știm că nu-și dorește să joace aici și noi suntem, în momentul de față, în doi portari, nu putem sta așa. Al doilea portar fiind portarul de la Academie, de la echipa de U17. Nu putem să repetăm un episod Dinamo în care să intre un portar care n-a mai apărat niciodată. Victor Angelescu, președinte Rapid

Victor Angelescu a transmis că Aioani beneficiază de încrederea clubului, iar tânărul Ungureanu este considerat un portar cu potențial mare, căruia Rapid vrea să îi ofere șansa de a evolua.

„E clar că avem nevoie de un portar, am vorbit și cu Leo Toader, știe și Daniel Pancu, ne trebuie al treilea portar.

Aioani e unul dintre cei mai buni portari, e la națională, iar Ungureanu e de foarte mare viitor și chiar vrem să apere destul de mult”, a spus acționarul giuleștean.

În privința variantelor de transfer, Rapid analizează mai multe nume. Una dintre posibilități este revenirea lui George Gavrilaș (35 de ani), de la Metaloglobus, însă conducerea clubului nu a exclus și alte soluții.

„O să aducem un al treilea portar. Să vedem dacă va fi Gavrilaș sau altă soluție”, a completat Angelescu.

Rapid, parteneriat cu CSL Ștefănești pentru dezvoltarea tinerilor jucători

Pe lângă situația lotului primei echipe, Victor Angelescu a vorbit și despre strategia clubului privind dezvoltarea jucătorilor tineri.

După aprobarea de către Federația Română de Fotbal a unui act normativ destinat sprijinirii fotbaliștilor români aflați la început de drum, Rapid a încheiat un parteneriat prin care juniorii clubului vor putea evolua constant la nivel de seniori.

Noua măsură le permite tinerilor jucători să fie trimiși la alte echipe pentru a acumula experiență în competițiile naționale, păstrând în același timp legătura contractuală cu clubul de proveniență.

„Avem deja parteneriatul încheiat și urmează să trimitem jucători acolo. E vorba despre Ștefănești”, a declarat Angelescu.

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