Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în memoria lui Franco Baresi.

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Legendarul căpitan al celor de la AC Milan și al naționalei Italiei a decedat la 66 ani, după ce în ultimele zile se afla în stare critică.

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Gică Hagi, mesaj în memoria lui Franco Baresi

„Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea să joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legendă a fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Franco!”, a transmis „Regele” într-un mesaj scris atât în română, cât și în italiană.

Hagi și Baresi au fost adversari în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989, câștigată de AC Milan, scor 4-0, în fața Stelei.

Ulterior, cei doi s-au întâlnit și în Serie A, când actualul selecționer al României evolua pentru Brescia, dar și în meciuri a nivelul echipelor naționale.

Franco Baresi: „Hagi a fost mereu un adversar dificil”

În anul 2015, „Il Capitano” a venit în România și a fost invitat de LPF pentru a participa la lansarea primului album oficial Panini dedicat echipelor din Liga 1.

„România a dat întotdeauna jucători de mare clasă, cum sunt Hagi sau Răducioiu, care mi-a fost coleg la AC Milan, şi pentru care mi-a părut rău că nu a putut să joace mai mult pentru noi. Era concurenţă extrem de mare în atacul lui AC Milan pe atunci.

Mereu îmi voi aduce aminte cu mare plăcere de meciul de la Florenţa dintre Italia-România, care a însemnat debutul meu la echipa naţională.

Finala Cupei Campionilor contra Stelei, din 1989, îmi va rămâne totodată mereu în amintire. Hagi a fost un adversar extrem de dificil pentru mine atunci, şi am avut dueluri tari cu el şi când juca pentru Brescia în Italia”, declara Baresi la acea vreme, citat de digisport.ro.

Fostul fundaș central și căpitan al echipei a evoluat întreaga carieră la clubul lombard, între 1977 și 1997, cucerind 19 trofee în cele 719 meciuri disputate.

La sfârșitul carierei sale, AC Milan i-a retras tricoul cu numărul șase, Baresi devenind astfel primul jucător din istoria clubului care a primit această onoare.

33 de goluri a marcat Baresi pentru AC Milan

Cu naționala Italiei, Baresi a cucerit Cupa Mondială în 1982, a obținut locul al treilea la ediția din 1990, iar în 1994 a devenit vicecampion mondial.

81 de selecții a bifat Baresi pentru naționala Italiei: a marcat un singur gol

Trofeele câștigate de Franco Baresi de-a lungul carierei sale:

6 x titluri de campion al Italiei

4 x Supercupa Italiei

3 x Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor

2 x Supercupa Europei

2 x Cupa Intercontinentală

1 x Cupa Mondială

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