Infantino rămâne fără aliați  Consilierul șefului FIFA și-a anunțat demisia, din cauza planului criticat de lumea fotbalului + Încă o confederație se opune
Carlos Cordeiro (stânga) a demisionat din funcția de consilier al șefului FIFA Gianni Infantino FOTO Imago
Campionatul Mondial

Infantino rămâne fără aliați Consilierul șefului FIFA și-a anunțat demisia, din cauza planului criticat de lumea fotbalului + Încă o confederație se opune

alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 13:23
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 13:56
  • Un consilier principal al președintelui FIFA, Gianni Infantino, și-a dat demisia la câteva ore după ce o a treia confederație s-a opus planului său de a vinde participații la competiții, printre care și Cupa Mondială, către investitori privați.
  • De asemenea, Confederația Asiatică de Fotbal a anunțat că se opune planului Infantino.
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Carlos Cordeiro a reprezentat forul mondial în grupul de lucru al Casei Albe pentru CM 2026, care s-a desfășurat în Statele Unite, Canada și Mexic. Totodată, Cordeiro și este fostul președinte al Federației Americane de Fotbal (2018-2020).

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Carlos Cordeiro: Propunerea lui Infantino, „o afacere proastă”

Carlos Cordeiro a afirmat că propunerea lui Infantino este „o afacere proastă pentru fotbal” și că ar „ipoteca viitorul fotbalului”.

„Nu pot sta cu mâinile-n sân în timp ce FIFA ia în considerare vânzarea unei participații la Cupa Mondială. Vreau să fiu clar: nu am avut nicio implicare în această propunere și mă opun ei fără echivoc.

Este o afacere proastă pentru federațiile membre ale FIFA, o afacere proastă pentru fotbal și o afacere proastă pentru viitorul pe termen lung al acestui sport”, a declarat Cordeiro în momentul în care și-a anunțat demisia, scrie Associated Press.

Confederația Asiatică de Fotbal se opune planului lui Infantino

Demisia lui Cordeiro a survenit după ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a publicat o declarație în care afirmă că „este solidară” cu UEFA și CONCACAF, care au respins planul propus de Infantino.

Mai mult, UEFA și cele 55 de federații membre, printre care și Federația Română de Fotbal, au decis în unanimitate să nu participe la competițiile organizate de FIFA dacă forul mondial își continuă planul.

AFC a adăugat că planul lui Infantino nu poate atinge consensul și unitatea necesare pentru a merge mai departe cu el.

„Cupa Mondială reprezintă apogeul fotbalului mondial și își trage forța din participarea tuturor confederațiilor și a națiunilor de top din lumea fotbalului.

Orice propunere care riscă să submineze unitatea și caracterul universal al competiției trebuie reconsiderată”, se arată în declarația AFC.

Anunțul făcut de AFC condamnă la eșec planurile lui Infantino, în cazul în care vor fi supuse la vot.

Infantino a indicat că propunerile ar avea nevoie de o majoritate simplă pentru a fi adoptate – ceea ce înseamnă că 106 dintre cei 211 de membri ar trebui să voteze în favoarea propunerii.

UEFA dispune de 55 de voturi, CONCACAF are 35 de voturi, iar Asia are 46.

În cazul în care toate asociațiile membre ar susține poziția organizațiilor continentale, asta ar însemna că 136 de națiuni se opun planului lui Infantino.

FIFA nu renunță la planul controversat

FIFA a anunțat vineri că va continua consultările privind atragerea unor investitori privați în compania care ar urma să administreze operațiunile comerciale și organizarea turneelor FIFA.

Forul mondial susține că „știrile incorecte din presă” au perturbat procesul de consultare planificat, dar insistă că va continua în această direcție.

„Vom continua acest proces de consultare pentru a ne asigura că fiecare asociație membră are posibilitatea de a-și exprima votul pe baza faptelor”, se arată într-un comunicat.

În comunicat, FIFA acuză că, prin decizia de joi, UEFA își arogă dreptul de a reprezenta toate federațiile membre FIFA.

„Nimeni nu vinde fotbalul. Nu este ceva ce FIFA ar lua vreodată în considerare. Toată lumea are dreptul să-și exprime opoziția și să solicite clarificări suplimentare, dar nicio entitate nu poate pretinde că reprezintă toate cele 211 de asociații membre din întreaga lume.

Fiecare asociație membră ar trebui să aibă posibilitatea de a analiza propunerea și de a-și spune cuvântul în ceea ce privește conturarea propriului viitor. Acestea sunt principiile democratice ale FIFA”, se mai arată în comunicatul transmis de FIFA.

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