Ce urmează pentru Târnovanu Patronul FCSB a vorbit despre viitorul portarului care vrea să joace în străinătate

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre situația portarului Ștefan Târnovanu (26 de ani).

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În a doua jumătate a sezonului precedent din Liga 1, Târnovanu își pierduse locul de titular în poarta roș-albaștrilor, fiind înlocuit de tânărul Matei Popa.

A revenit între buturile fostei campioane în ultimele patru meciuri ale stagiunii, după ce Popa s-a accidentat.

Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu: „Eu respect contractu, trebuie să o

În ultima parte a sezonului, Târnovanu și-a exprimat dorința de a pleca la o echipă din străinătate, iar Panathinaikos s-ar fi interesat recent de serviciile acestuia.

Acum, Becali spune că nu ar mai fi dispus să renunțe la Târnovanu. Vrea ca acesta să apere în continuare poarta echipei.

„La mine contractul e contract, îl respect și ca atare jucătorii trebuie să respecte contractul.

Nu știm la ora asta cu cine jucăm U21. Îl avem pe Pădurariu pe stânga, s-ar putea să jucăm cu el. Cică e foarte bun, iar atunci o să apere Târnovanu.

Cert este că nu suntem în grafic cu achizițiile. Bani sunt, dar nu găsim jucătorii potriviți”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

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Ajuns în 2020 la FCSB de la Poli Iași, Târnovanu s-a impus rapid în poarta roș-albaștrilor, fiind un jucător de bază în ultimele sezoane.

A jucat 207 partide în tricoul echipei, iar în 71 dintre acestea nu a primit gol. Târnovanu a câștigat și 4 trofee în cele 6 sezoane petrecute la club: 2 titluri (2024, 2025) și 2 Supercupe (2025, 2026).

În sezonul recent încheiat, Târnovanu a jucat în 42 de meciuri în toate competițiile.

Roș-albaștrii se vor reuni luni, 22 iunie, atunci când vor avea loc vizita medicală și, totodată, și primul antrenament din această vară.

Se vor antrena în țară până pe 26 iunie, când este programată plecarea în cantonamentul din Țările de Jos, la Venray.

Acolo, FCSB se va pregăti pentru startul noului sezon din Liga 1 (18-19 iulie), dar și „dubla” din turul 2 preliminar al Conference League cu FK Auda, formație din Letonia. Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul se va disputa la Riga, pe 30 iulie.

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