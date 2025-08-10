Accident grav la un raliu din România Un pilot a intrat cu mașina într-un copac și a fost transportat de urgență la spital

Un accident grav a avut loc în probele Cupei Mușetești din Campionatul Regional de Viteză în Coastă.

Unul dintre șoferi a intrat cu mașina într-un copac, fiind preluat ulterior de un elicopter SMURD.

Competiția de raliu ce urma să se desfășoare în satul Arșeni, județul Gorj, a avut parte de un eveniment nefericit duminică după-amiază.

Un participant a fost transportat la spital după un accident grav la Cupa Mușetești

În timpul probelor de la Cupa Mușetești din cadrul Campionatului Regional de Viteză în Coastă, Ediția a III-a s-a produs un accident rutier.

Un șofer a intrat cu autoturismul într-un copac, la o viteză de peste 140 km/h.

Mașina a fost distrusă în urma impactului, iar pilotul a fost transportat la Spitalul de Urgență din Craiova cu un elicopter SMURD.

Potrivit martorilor prezenți, echipa medicală aflată la fața locului ar fi spus că șoferul are răni la cap și la coloana vertebrală, informează gorjonline.ro.

Competiția s-a desfășurat în weekendul 9-10 august.

