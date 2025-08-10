Budescu nu renunță! CS Tunari a anunțat când se va oficializa transferul veteranului: „Vrea să mai joace fotbal”

Florin Vlădilă, oficial al clubului CS Tunari, a anunțat că jucătorul ar urma să semneze în decurs de o săptămână, după ce va efectua o recuperare.

Constantin Budescu (36 de ani) a vorbit zilele trecute despre negocierile cu CS Tunari, formație promovată în Liga 2 la finalul sezonului precedent.

Budescu s-a despărțit de Gloria Buzău la finalul sezonului trecut, însă nu vrea să stea departe de fotbal, deși nu a mai jucat un meci oficial din luna februarie.

Florin Vlădilă: „Budescu va semna într-o săptămână”

Budescu și-a exprimat dorința de a merge la CS Tunari la finalul lunii trecute, iar acum un oficial al clubului a transmis că acesta va semna după ce va fi apt 100% fizic.

„Budescu face o recuperare și urmează să semneze cu noi. Oficial nu a semnat încă, dar, când va fi apt din punct de vedere fizic, va face și acest lucru. După părerea mea, într-o săptămână cred că va semna și în maximum 10 zile va fi bun de joc.

Nu facem un efort, salariul său este în media echipei. Budescu se simte bine la Tunari, vrea să mai joace fotbal, nu a avut pretenții. Este aproape de casă, ajunge repede de la Ploiești, în 30-35 de minute. Are toate condițiile aici, de antrenament, de recuperare”, a spus Florin Vlădilă, responsabil de partea sportivă la CS Tunari, potrivit digisport.ro.

Budescu a adunat de-a lungul carieri 295 de meciuri în Liga 1, unde a reușit 90 de goluri și 90 de pase decisive, în tricoul unor echipe precum: Astra Giurgiu, FCSB, Petrolul Ploiești, FC Voluntari, Farul Constanța sau Gloria Buzău.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport