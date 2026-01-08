Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta +5 foto
Accidentul de la Raliul Dakar FOTO: Captură - marca.com
Auto

Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 08.01.2026, ora 22:09
alt-text Actualizat: 08.01.2026, ora 22:10
  • Jesus Calleja și Edu Blanco au fost protagoniștii unui accident dur în timpul etapei #5 a Raliului Dakar.
  • Traseul competiției este cunoscut pentru gradul ridicat de periculozitate.

Vizibilitatea lui Jesus Calleja și Edu Blanco a fost afectată de norul de praf ridicat în urma celorlalte mașini concurente.

FOTO. Accident teribil la Dakar, în timpul etapei

Mașina Santana se deplasa cu o viteză ridicată, pe o porțiune de drum dreaptă. Totuși, din cauza vizibilității reduse, Jesus Calleja nu a zărit o groapă adâncă și nu a putut să o evite.

Mașina s-a rostogolit în aer, a aterizat într-o primă fază pe plafon și, în cele din urmă, s-a oprit cu roțile pe sol.

Galerie foto (5 imagini)

Accidentul din etapa #5 a Raliului Dakar Accidentul din etapa #5 a Raliului Dakar Accidentul din etapa #5 a Raliului Dakar Accidentul din etapa #5 a Raliului Dakar Accidentul din etapa #5 a Raliului Dakar
+5 Foto
labels.photo-gallery

Având în vedere daunele suferite de mașină, cei doi au fost obligați să încheie prematur competiția.

Reacția organizatorilor a fost promptă după accident. Echipele medicale au sosit rapid la fața locului pentru a le oferi primul ajutor lui Jesus Calleja și Edu Blanco, în timp ce un elicopter survola zona.

Cei doi au fost transportați la spital și, deși Jesus Calleja a raportat probleme la nivelul spatelui, sportivii se află în afara oricărui pericol.

Greșeală gravă a organizatorilor

Motivul accidentului ar fi o greșeală administrativă a organizatorilor. Deși zona respectivă era încadrată la gradul 3 de periculozitate, groapa nu a fost semnalizată în notele de traseu, scrie marca.com.

Astfel, echipa Santana nu a putut evita accidentul care a sosit în plină ascensiune de formă a cuplului Calleja - Blanco.

Organizatorii competiției au demarat o anchetă internă legată de condițiile de cursă și protocoalele de siguranță, pentru a preveni viitoare accidente.

Cu câteva zile în urmă, Calleja și alți piloți se plânseseră la FIA cu privire la noua ordine de start implementată de forul internațional.

Spaniolul fost nevoit să pornească în spatele unor vehicule mult mai lente, care generau un nor imens de praf.

Calleja a avertizat FIA cu privire la pericolul de a merge în spatele unor mașini mult mai lente într-un nor de praf. „Dacă se produce un accident, va fi vina FIA sau a mea?”.

Clasamentul general (TOP 10):

Loc/ PilotEchipăTimp
1. Henk LateganTOYOTA20h 36’ 44’’
2. Nasser Al-AttyiahDACIA SANDRIDERS20h 40’ 01’’
3. MATTIAS EKSTRÖMFORD RACING20 h 42' 21”
4. NANI ROMAFORD RACING20h 43' 43”
5. CARLOS SAINZFORD RACING20h 45' 17”
6. MITCH GUTHRIEFORD RACING20h 53' 07”
7. LUCAS MORAESDACIA SANDRIDERS20h 53' 55”
8. SEBASTIEN LOEBDACIA SANDRIDERS20h 54' 39”
9. MATHIEU SERRADORICENTURY RACING20h 56' 24”
10. MARTIN PROKOPORLEN JIPOCAR20h 56' 39”

Raliul Dakar santana accident jesus callejo
