Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta

Jesus Calleja și Edu Blanco au fost protagoniștii unui accident dur în timpul etapei #5 a Raliului Dakar.

Traseul competiției este cunoscut pentru gradul ridicat de periculozitate.

Vizibilitatea lui Jesus Calleja și Edu Blanco a fost afectată de norul de praf ridicat în urma celorlalte mașini concurente.

FOTO. Accident teribil la Dakar, în timpul etapei

Mașina Santana se deplasa cu o viteză ridicată, pe o porțiune de drum dreaptă. Totuși, din cauza vizibilității reduse, Jesus Calleja nu a zărit o groapă adâncă și nu a putut să o evite.

Mașina s-a rostogolit în aer , a aterizat într-o primă fază pe plafon și, în cele din urmă, s-a oprit cu roțile pe sol.

Având în vedere daunele suferite de mașină, cei doi au fost obligați să încheie prematur competiția.

Reacția organizatorilor a fost promptă după accident. Echipele medicale au sosit rapid la fața locului pentru a le oferi primul ajutor lui Jesus Calleja și Edu Blanco, în timp ce un elicopter survola zona.

Cei doi au fost transportați la spital și, deși Jesus Calleja a raportat probleme la nivelul spatelui, sportivii se află în afara oricărui pericol.

Greșeală gravă a organizatorilor

Motivul accidentului ar fi o greșeală administrativă a organizatorilor. Deși zona respectivă era încadrată la gradul 3 de periculozitate, groapa nu a fost semnalizată în notele de traseu , scrie marca.com.

Astfel, echipa Santana nu a putut evita accidentul care a sosit în plină ascensiune de formă a cuplului Calleja - Blanco.

Organizatorii competiției au demarat o anchetă internă legată de condițiile de cursă și protocoalele de siguranță, pentru a preveni viitoare accidente.

💥 ACCIDENTE ESCALOFRIANTE de Jesús Calleja en el Dakar#Dakar2026 pic.twitter.com/P9RipMug0f — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 8, 2026

Cu câteva zile în urmă, Calleja și alți piloți se plânseseră la FIA cu privire la noua ordine de start implementată de forul internațional.

Spaniolul fost nevoit să pornească în spatele unor vehicule mult mai lente, care generau un nor imens de praf.

Calleja a avertizat FIA cu privire la pericolul de a merge în spatele unor mașini mult mai lente într-un nor de praf. „Dacă se produce un accident, va fi vina FIA sau a mea?”.

Clasamentul general (TOP 10):

Loc/ Pilot Echipă Timp 1. Henk Lategan TOYOTA 20h 36’ 44’’ 2. Nasser Al-Attyiah DACIA SANDRIDERS 20h 40’ 01’’ 3. MATTIAS EKSTRÖM FORD RACING 20 h 42' 21” 4. NANI ROMA FORD RACING 20h 43' 43” 5. CARLOS SAINZ FORD RACING 20h 45' 17” 6. MITCH GUTHRIE FORD RACING 20h 53' 07” 7. LUCAS MORAES DACIA SANDRIDERS 20h 53' 55” 8. SEBASTIEN LOEB DACIA SANDRIDERS 20h 54' 39” 9. MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING 20h 56' 24” 10. MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR 20h 56' 39”

