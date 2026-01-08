Antalya, unde se află în cantonament 10 dintre echipele noastre, prinsă de vijelie joi seară.

Cea mai dură furtună din regiune în ultimele două luni. Ce s-a întâmplat în stațiunile Belek și Lara.

Forța naturii a fost mult mai puternică la Istanbul. Clipe înspăimântătoare pe aeroport și în oraș.

Zece echipe din Liga 1 se pregătesc în prima jumătate a lunii ianuarie în sudul Turciei, în zona Antalya, împărțite în stațiunile Belek (6) și Lara (4).

Citește și De ce face FCSB altfel Motivul pentru care campioana e singura echipă din Liga 1 care procedează așa în Antalya Citește mai mult De ce face FCSB altfel Motivul pentru care campioana e singura echipă din Liga 1 care procedează așa în Antalya

Prima a venit Craiova, în a doua zi a anului, ultima pleacă FCSB, pe 15. Campioana stă cel mai mult, 11 zile, cel mai puțin se pregătesc aici Dinamo și Rapid (9). Majoritatea, șapte din zece, câte zece zile.

Vântul insuportabil făcea ploaia să te ude până la piele

Se știa de când au sosit că vor fi cinci zile de ploaie, dar nimeni nu-și imagina că va fi vijelie. Mai ales astăzi, joi.

De dimineață până seara, norii au acoperit cerul Antalyei. În jurul orei 16:00 (15:00 la București), a început să plouă și a fost tot mai rău.

Când jurnaliștii GOLAZO.ro au ieșit din complexul Gloria Sports Arena, „cartierul general” FCSB., la 17:00, era deja furtună.

A devenit și mai amenințătoare cu trecerea orelor, spre seară. În Lara, se simțea mult mai tare.

Ploaia nu era torențială, dar îți intra până la piele, dusă de un vânt insuportabil, cu un vuiet înspăimântător.

Hotelierii, dublu baraj anti-inundații în Antalya

„Este cea mai puternică furtună din ultimele două luni și, se știe, decembrie și ianuarie sunt lunile cu cea mai mare cantitate de precipitații”, a declarat un localnic pentru GOLAZO.ro.

În fața unui hotel, rafalele de vânt aproape că rupeau steagurile ridicate pe catarge și făceau să se încline copacii, mai ales palmierii.

Se strângea tot mai multă apă la marginea șoselelor. Hotelierii s-au temut de inundații și au protejat intrările în stabilimente cu dublu baraj anti-inundații din saci mici și lungi plini cu nisip.

Avion aproape de prăbușire. Piloții au evitat dezastrul pe aeroportul din Istanbul

În Istanbul, a fost mai rău în prima jumătate a zilei. Furtună mai puternică.

Avioane împinse de vânt înfricoșător la aterizare, fiind nevoie de toată abilitatea piloților pentru a evita un dezastru.

O aeronavă n-a putut să aterizeze pe aeroportul principal al metropolei. A atins pista cu roțile de pe partea dreaptă, dar era împinsă mult spre stânga, botul era departe de linia normală.

Risca să se prăbușească și piloții au anulat în ultima clipă procedura de aterizare, reușind să înalțe din nou avionul.

Acoperișuri smulse, vaporașe răsturnate

În alte părți ale orașului, vântul a smuls acoperișuri, valurile au răsturnat vaporașe și bărci aproape de mal.

Oamenii nu puteau să stea în picioare. Unii tineri teribiliști se lăsau în voia forței vântului și aproape erau luați pe sus. Se prindeau de stâlpi ca să reziste, să nu fie culcați la pământ.

Vânt de 100 km/h! Cum va fi vineri la FCSB - Beșiktaș

Potrivit canalelor de meteorologie, vântul a bătut cu până la 100 km/h la Istanbul.

În Antalya, anunțau vânt resimțit de 60 km/h, dar se simțea mult mai tare.

Nu extrem, ca în Istanbul, dar foarte puternic.

Vineri, în ziua meciurilor amicale FCSB - Beșiktaș și FC Argeș - Gaziantep, se anunță 45% precipitații. Nu va fi însă la fel de rău ca joi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport