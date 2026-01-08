CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
CFR Cluj îl „retrage" pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca"

  • Iuliu Mureșan (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a oferit noi detalii despre situația lui Ciprian Deac (39 de ani), care nu a fost luat de Daniel Pancu în cantonamentul din această iarnă.

CFR Cluj a plecat pe 4 ianuarie în cantonamentul de la Oliva Nova, din Spania, iar Pancu a decis să lase acasă doi jucători de bază ai echipei: Ciprian Deac și Damjan Djokovic.

Iuliu Mureșan, despre Ciprian Deac: „Va rămâne în cadrul clubului”

Conducătorul formației din Gruia a dezvăluit că i-a propus lui Ciprian Deac să rămână în cadrul clubului, după ce i se va termina contractul în vara acestui an.

Mai mult, Mureșan a spus că el a fost cel care i-a dat vestea că nu va merge în cantonament alături de echipă.

„Decizia a fost exclusivă a staff-ului tehnic, nu a clubului sau a mea. Daniel Pancu ne-a spus că nu ar fi elegant pentru el, când se fac jocuri 10 la 10, să fie lăsat în afară. Antrenorii nu îl mai văd pe Ciprian Deac că mai poate juca prea mult în meciurile oficiale.

L-am chemat pe Ciprian la mine și i-am spus să își ducă contractul până la final, îi expiră în vară, iar apoi va primi o poziție în cadrul clubului. El a fost de acord, chiar s-a bucurat. I-am sugerat niște poziții viitoare și am stabilit cam ce ar avea de făcut.

A fost un gust amar pentru că a simțit și el la antrenamente că nu mai e cel care a fost și că nu mai e folosit precum era înainte. Eu i-am comunicat că nu va merge în cantonament cu echipa. Reacția lui a fost una normală, încă de atunci i-am spus că îi vom găsi o poziție în club, dar nu pot să spun chiar tot ce am vorbit”, a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport.

CFR îi va organiza un meci de retragere lui Deac

Conducătorul „feroviarilor” a spus că își dorește să îi organizeze un meci de retragere lui Ciprian Deac, cel care a devenit un adevărat simbol al CFR-ului.

„Eu vreau foarte mult să îi organizăm un meci de retragere în care publicul să își ia rămas bun de la el.

El va rămâne în cadrul clubului și ne va ajuta foarte mult pentru că este un om foarte inteligent, de asta a și fost un fotbalist foarte bun.

El e mulțumit, e bucuros că va rămâne în club. Mi-a spus că nu mai avea în plan să ceară prelungirea pentru că e conștient că vin alții din spate, cu suflu nou”, a mai adăugat Mureșan.

100.000 de euro
este cota lui Ciprian Deac, conform Transfermarkt

Ciprian Deac este unul dintre jucătorii emblematici din istoria clubului, alături de Mario Camora, celălalt veteran din lotul lui Daniel Pancu.

Deac a jucat 505 meciuri pentru clujeni în toate competițiile, reușind să înscrie 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive.

Alături de gruparea ardeleană, Deac a câștigat 14 trofee: 7 titluri, 3 cupe și 4 supercupe.

