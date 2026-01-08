Dacia, din nou în TOP 5 la Dakar Dezvăluirea lui Sebastian Loeb: „Mi-a fost teamă” » Cum s-au descurcat piloții Dacia în etapa #5 + clasamentul general

Lucas Moraes (36 de ani), unul dintre cei patru piloți ai echipei Dacia Sandriders, a fost aproape de a ocupa un loc pe podium în etapa #5 a Raliului Dakar.

Veteranul Sebastien Loeb (Dacia) a evoluat cu „frâna de mână trasă”, din cauza temerii că ar putea avea probleme tehnice cu mașina.

Deși Nani Roma (Ford) a fost cel mai rapid pilot din etapa 5, încheind ziua cu un avans de 4 secunde față de coechipierul său Mitch Guthrie, spaniolul a încheiat etapa pe locul secund.

Dacia, aproape de podium în Raliul Dakar

Nani Roma a fost penalizat cu un minut și 50 secunde, fiind devansat în clasament de pilotul american, care a încheiat pe prima poziție, cu un timp de 3 ore și 54 de minute.

Spaniolul a ocupat pe poziția secundă, cu un timp de 3 ore și 55 de minute, iar podiumul a fost completat de cehul Martin Prokop, cu 3 ore și 56 de minute.

Locul 4 a fost ocupat de pilotul Dacia Sandriders, Lucas Moraes. Brazilianul a încheiat cursa cu 3 minute și 38 de secunde în spatele câștigătorului.

Locurile ocupate de piloții Dacia Sandrider în etapa #5 a Raliului Dakar:

Locul 4: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania)

Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) Locul 12: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța)

Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) Locul 14: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania)

Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) Locul 16: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia)

Sebastien Loeb: „ Mi-a fost teamă”

Pilotul Dacia Sebastien Loeb a încheiat etapa pe locul 12 și ocupă poziția a 8-a în clasamentul general.

La sfârșitul etapei de joi, francezul a vorbit despre strategia sa.

„Am avut o etapă excelentă. Am fost extrem de precauți la început. Mi-era teamă să nu fac pană și să trebuiască să reiau pornirea din nou, așa că am condus ușor primii 200 de kilometri și apoi am împins mai tare în a doua jumătate a etapei”, a spus Sebastien Loeb, potrivit L'Equipe.

Pilotul Dacia face apel la calm și crede că poate recupera diferența de timp din clasamentul general al competiției.

„Astăzi a fost puțin mai plăcută decât ieri. Situația nu este prea rea ​​în acest moment; 18 minute (n.red. - distanță de lider) este mult, dar Dakarul este totuși lung. Înainte de a forța prea mult, trebuie să terminăm!”, a spus Sebastien Loeb.

13 etape are Raliul Dakar, dintre care 5 s-au desfășurat deja

Clasamentul general (TOP 10):

