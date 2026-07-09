Martor la procesul de viol! Mbappe - Hakimi, căpitanii Franței și Marocului, prietenie dincolo de teren.  Și la tribunal. Kylian era să-l încurce în anchetă!

Kylian Mbappe și Achraf Hakimi, rivali pe teren și azi, la Franța - Maroc (ora 23:00), în „sferturile” Mondialului.

Cum s-a format puternica legătură a celor doi jucători, mai ales în afara terenului. Ce s-a întâmplat la precedentul lor duel la CM.

Mbappe îl susține pe Hakimi și în cazul în care marocanul e acuzat de viol. Declarația care a surprins anchetatorii.

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Franța - Maroc, altă confruntare de Campionat Mondial între Kylian Mbappe și Achraf Hakimi.

Ei sunt astăzi, în „sferturile” CM 2026, căpitanii celor două naționale.

Mbappe și Hakimi: „ Ne-am planificat vacanțele în timpul semifinalei Mondialului”

Nu e o premieră. S-au mai duelat la turneul final și în urmă cu patru ani, în Qatar.

A fost semifinală atunci, un meci câștigat de „Les Bleus” (2-0) cu multe ciocniri între ei.

Totuși, când unul cădea, celălalt îl ridica, deși Kylian avea tricou albastru, iar Achraf roșu.

Duel Mbappe - Hakimi la Mondialul precedent. Foto: Imago

La sfârșit, s-au îmbrățișat, au glumit, au râs, și-au scimbat tricourile și au plecat împreună la vestiare.

Ulterior, în podcastul The Bridge al lui Aurelian Tchouameni, francezul a povestit cu umor: „Am discutat și în timpul partidei, o oră și jumătate, cât se juca în partea cealaltă a terenului. Ne-am planificat vacanțele…”.

Era o glumă. Ce nu era glumă: „Am vorbit în fiecare zi la Mondial, ne-am jucat PlayStation…”.

Ce a dezvăluit Mbappe: „Au fost mângâieri reciproce la nivelul părților intime”

L’Equipe a amintit însă și partea extremă a prieteniei lor, care durează de când erau amândoi la PSG.

În 2023, Hakimi a fost acuzat de viol, iar Mbappe a depus mărturie la poliție în sprijinul său.

„Achraf tratează femeile cu respect. Chiar și când e beat, nu l-am văzut niciodată purtându-se greșit”, l-a prezentat francezul.

Potrivit jurnaliștilor parizieni, el a precizat în fața anchetatorilor ce i-a spus marocanul: „Au fost mângâieri reciproce la nivelul părților intime”.

Kylian și Achraf au fost trei ani colegi la PSG, între 2021 și 2024. Foto: Imago

Procurorul din Nanterre a notat discrepanța dintre declarațiile celor doi: „Deși Hakimi își limitează comportamentul la trei săruturi, aceasta nu este și versiunea prietenului său Mbappe, care a vorbit despre atingeri ce ar putea corespunde cu cea descrisă de victimă înainte de penetrarea digitală”.

Observație care l-a făcut pe Mbappe să revină cu o declarație scrisă: „Mângâieri intime nu înseamnă mângâieri pe organele genitale”.

Căpitanul Franței ar putea fi audiat ca martor la procesul de viol al căpitanul Marocului.

Mbappe și Hakimi, nedespărțiți din 2021

L’Equipe a reluat și începutul legăturii celor doi. Cum s-au împrietenit.

În 2021, când s-a transferat Hakimi de la Inter la PSG, antrenorul roș-albaștrilor, Mauricio Pochettino, l-a rugat pe Mbappe să îl ajute să se integreze mai ușor la echipă.

Atacantul a fost surprins că marocanul nu vorbea franceză (Achraf s-a născut la Madrid), dar l-a învățat el.

Au devenit de atunci nedespărțiți, și în vestiar, și în viață. Relație care a continuat și după ce vârful a plecat la Real Madrid, în 2024.

Ambii sunt născuți în 1998, Hakimi fiind doar cu 46 de zile mai mare decât Mbappe.

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