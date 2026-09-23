Înlocuitorul lui Reghecampf  Cine i-ar lua locul, după ce s-a înțeles cu FCSB
Laurențiu Reghecampf
Campionate

Înlocuitorul lui Reghecampf Cine i-ar lua locul, după ce s-a înțeles cu FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 20:06
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 20:06
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul care este așteptat curând să o preia pe FCSB, ar urma să fie înlocuit pe banca echipei Esperance de un tehnician spaniol.
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Deși o preluase pe Esperance în luna iunie a acestui an, Reghecampf a acceptat oferta lui Gigi Becali de a o antrena pe FCSB.

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Cine ar urma să fie înlocuitorul lui Reghecampf la Esperance Tunis

Ulterior, Mihai Stoica a anunțat că Reghecampf va conduce primul antrenament la FCSB joi. Miercuri, gruparea roș-albastră a anunțat și despărțirea de Marius Baciu.

Conform eremnews.com, tehnicianul român și clubul african ar fi ajuns la un acord privind rezilierea contractului, la câteva luni de la începutul colaborării.

În acest sens, Esperance a început căutările pentru un nou antrenor. Clubul ar fi purtat deja mai multe negocieri cu spaniolul Pablo Franco (46 de ani).

Dacă se va ajunge la o înțelegere, Franco o va prelua pe Esperance în această pauză internațională pentru a avea timp să-și cunoască lotul înainte de startul campionatului.

Ultima echipă pregătită de Pablo Franco este MAS Fes, alături de care a cucerit titlul în sezonul trecut în Maroc, după o pauză de 41 de ani.

Tehnicianul născut la Madrid le-a mai antrenat de-a lungul carierei pe Al-Faisaly, Simba SC, Qadsia SC sau Getafe. A fost membru și al staff-ului tehnic al lui Real Madrid timp de câteva luni, în 2018.

Reghecampf o mai antrenase pe Esperance Tunis între noiembrie 2024 și martie 2025, când a câștigat Supercupa Tunisiei și a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor.

Acesta a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

Fake news, eu știu direct de la el că are o clauză prin care poate rupe contractul dacă plătește 3 salarii. Joi va conduce primul antrenament. Joi după-amiază va susține o conferință de presă, n-are sens să fie așteptat la aeroport. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB, la Prima Sport

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