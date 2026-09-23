Denis Alibec (35 de ani) a primit trei etape de suspendare, după scandalul cu Danny Armstrong (28 de ani) de la pauza meciului Dinamo - Farul 4-0.

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Atacantul constănțenilor a fost eliminat după tensiunile create pe tunel.

Denis Alibec și-a aflat pedeapsa după scandalul cu Danny Armstrong

Comisia de Disciplină din cadrul FRF l-a sancționat pe Denis Alibec cu trei etape de suspendare și o amendă în valoare de 6.000 de lei.

„Eliminare: Denis Alibec (FCV Farul Constanța). Incidente. În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a și 63.2.5 din RD, se sancționează jucătorul Denis Alibec Răzvan cu suspendare pentru trei jocuri și penalitate sportivă de 6.000 lei”, informează lpf.ro.

Asfel, atacantul va rata partidele cu Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova și Oțelul Galați.

FOTO. Dinamo - Farul 4-0

Amendă usturătoare pentru Farul

La partida de duminică, fanii „marinarilor” au fost poziționați la limită, între Tribuna 1 și Peluza Nord, și au aruncat cu obiecte pirotehnice în zona VIP, unde se aflau suporteri dinamoviști.

Fiind foarte aproape unii de ceilalți, o femeie și fiul ei au fost loviți de una dintre torțe și au avut nevoie, ulterior, de îngrijiri medicale în ambulanță, suferind arsuri minore.

În urma celor întâmplate, Farul a fost amendată cu 10.000 de lei.

„În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCV Farul Constanța cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, mai notează sursa citată.

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