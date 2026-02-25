- Achraf Hakimi, fundașul dreapta al lui PSG și al naționalei Marocului, la proces după o acuzație de viol făcută împotriva sa în martie 2023.
- Jucătorul a negat, a vorbit de „minciună” și „șantaj”. El și avocata lui atacă femeia care l-a denunțat.
- Avocata tinerei în vârstă de 24 de ani: „Ancheta are toate elementele pentru infracțiunea de viol”.
Achraf Hakimi, 27 de ani, e unul dintre cei mai buni fundași dreapta ai lumii.
Vicecăpitan la PSG, cu care a cucerit șase trofee în 2025, inclusiv Liga Campionilor.
Căpitanul naționalei Marocului, revelația Mondialului din 2022, prima reprezentantă a Africii în semifinalele CM.
Hakimi, acuzat de viol în martie 2023. În aceeași lună, soția a divorțat
De aproape trei ani, jucătorul magrebian e prins într-un scandal major.
Pe 3 martie 2023, a fost acuzat de viol la Paris de o tânără în vârstă de 24 de ani și plasat sub supraveghere judiciară. Victima susținea că a fost agresată sexual acasă la Hakimi, pe care îl cunoscuse pe Instagram.
Pe 27 martie 2023, soția sa, actrița spaniolă Hiba Abouk, a anunțat că divorțează.
Fotbalistul a negat, dar nu a scăpat de anchetă, în ciuda încercărilor avocatei Fanny Colin. Și acum, nici de proces.
E o minciună. Știu că nu am greșit cu nimic și nu aș face asta niciodată. Fotbaliștii sunt deseori șantajați Achraf Hakimi, într-o emisiune la Canal+
Hakimi: „Astăzi, o acuzație de viol este suficientă pentru a justifica un proces”
Hakimi a fost trimis în judecată, a anunțat avocata sa la AFP.
Potrivit RMC Sport, parchetul din Nanterre (o suburbie a Parisului) a solicitat trimiterea în judecată a fundașului în fața tribunalului penal departamental Hauts-de-Seine.
Judecătorul de instrucție a acceptat cererea procurorilor.
Marocanul a reacționat pe contul său de X: „Astăzi, o acuzație de viol este suficientă pentru a justifica un proces, chiar dacă o neg și totul demonstrează că este falsă”.
Este la fel de nedrept și față de cei nevinovați, și față de adevăratele victime Achraf Hakimi, apărător PSG
A încheiat mesajul: „Aștept cu calm acest proces, care va permite aflarea publică a adevărului”.
Avocata lui Hakimi a atacat dur femeia care l-a denunțat
Fanny Colin a dat și ea o declarație. „Un proces declanșat după o acuzație bazată exclusiv pe cuvântul unei femei care a obstrucționat toate anchetele, care a refuzat toate examinările medicale și testele ADN, care a refuzat să permită utilizarea telefonului ei, care a refuzat să ofere numele unui martor cheie”, a afirmat avocata la RMC.
A acuzat direct tânăra care a făcut plângere împotriva lui Hakimi. „O femeie ale cărei evaluări psihologice succesive au relevat o lipsă de luciditate față de evenimentele pe care pretinde că le denunță”.
A vorbit și despre „absența oricăror simptome posttraumatice”.
Această femeie a încercat să ascundă autorităților judiciare mai multe mesaje schimbate cu una dintre prietenele sale, plănuind să-l „jefuiască” pe domnul Hakimi. Așteptăm acest proces determinați, combativi, pentru a se face dreptate Fanny Colin, avocata lui Hakimi
Contraatacul avocatei apărării: „Ancheta are toate elementele pentru infracțiunea de viol”
Și avocata victimei a replicat. „Ancheta a găsit toate elementele necesare pentru a stabili infracțiunea de viol”, a spus Rachel-Flore Pardo, conform RMC Sport.
„Nimic din acest caz nu arată nici cea mai mică tentativă de șantaj. Domnul Hakimi încearcă o tactică diversionistă, comună în cazurile de violență sexuală. Dar nu ține”.