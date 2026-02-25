Achraf Hakimi, fundașul dreapta al lui PSG și al naționalei Marocului, la proces după o acuzație de viol făcută împotriva sa în martie 2023.

Jucătorul a negat, a vorbit de „minciună” și „șantaj”. El și avocata lui atacă femeia care l-a denunțat.

Avocata tinerei în vârstă de 24 de ani: „Ancheta are toate elementele pentru infracțiunea de viol”.

Achraf Hakimi, 27 de ani, e unul dintre cei mai buni fundași dreapta ai lumii.

Vicecăpitan la PSG, cu care a cucerit șase trofee în 2025, inclusiv Liga Campionilor.

Căpitanul naționalei Marocului, revelația Mondialului din 2022, prima reprezentantă a Africii în semifinalele CM.

Hakimi, acuzat de viol în martie 2023. În aceeași lună, soția a divorțat

De aproape trei ani, jucătorul magrebian e prins într-un scandal major.

Pe 3 martie 2023, a fost acuzat de viol la Paris de o tânără în vârstă de 24 de ani și plasat sub supraveghere judiciară. Victima susținea că a fost agresată sexual acasă la Hakimi, pe care îl cunoscuse pe Instagram.

Achraf, alături de Hiba Abouk la Festivalul de la Cannes 2022 Foto: Imago

Pe 27 martie 2023, soția sa, actrița spaniolă Hiba Abouk, a anunțat că divorțează.

Fotbalistul a negat, dar nu a scăpat de anchetă, în ciuda încercărilor avocatei Fanny Colin. Și acum, nici de proces.

E o minciună. Știu că nu am greșit cu nimic și nu aș face asta niciodată. Fotbaliștii sunt deseori șantajați Achraf Hakimi, într-o emisiune la Canal+

Hakimi: „Astăzi, o acuzație de viol este suficientă pentru a justifica un proces”

Hakimi a fost trimis în judecată, a anunțat avocata sa la AFP.

Potrivit RMC Sport, parchetul din Nanterre (o suburbie a Parisului) a solicitat trimiterea în judecată a fundașului în fața tribunalului penal departamental Hauts-de-Seine.

Judecătorul de instrucție a acceptat cererea procurorilor.

Achraf Hakimi (dreapta), în acest sezon de Champions League Foto: Imago

Marocanul a reacționat pe contul său de X: „Astăzi, o acuzație de viol este suficientă pentru a justifica un proces, chiar dacă o neg și totul demonstrează că este falsă”.

Este la fel de nedrept și față de cei nevinovați, și față de adevăratele victime Achraf Hakimi, apărător PSG

A încheiat mesajul: „Aștept cu calm acest proces, care va permite aflarea publică a adevărului”.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

Avocata lui Hakimi a atacat dur femeia care l-a denunțat

Fanny Colin a dat și ea o declarație. „Un proces declanșat după o acuzație bazată exclusiv pe cuvântul unei femei care a obstrucționat toate anchetele, care a refuzat toate examinările medicale și testele ADN, care a refuzat să permită utilizarea telefonului ei, care a refuzat să ofere numele unui martor cheie”, a afirmat avocata la RMC.

A acuzat direct tânăra care a făcut plângere împotriva lui Hakimi. „O femeie ale cărei evaluări psihologice succesive au relevat o lipsă de luciditate față de evenimentele pe care pretinde că le denunță”.

A vorbit și despre „absența oricăror simptome posttraumatice”.

Această femeie a încercat să ascundă autorităților judiciare mai multe mesaje schimbate cu una dintre prietenele sale, plănuind să-l „jefuiască” pe domnul Hakimi. Așteptăm acest proces determinați, combativi, pentru a se face dreptate Fanny Colin, avocata lui Hakimi

Contraatacul avocatei apărării: „Ancheta are toate elementele pentru infracțiunea de viol”

Și avocata victimei a replicat. „Ancheta a găsit toate elementele necesare pentru a stabili infracțiunea de viol”, a spus Rachel-Flore Pardo, conform RMC Sport.

„Nimic din acest caz nu arată nici cea mai mică tentativă de șantaj. Domnul Hakimi încearcă o tactică diversionistă, comună în cazurile de violență sexuală. Dar nu ține”.

