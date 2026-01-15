Campion olimpic trimis în judecată Justiția franceză a respins apelul lui Yannick Agnel împotriva acuzațiilor de viol asupra unui minor

Apelul lui Yannic Agnel, dublu campion olimpic la înot, împotriva acuzațiilor de viol care i-au fost aduse, a fost respins de Tribunalul din Colmar.

Fostul sportiv va fi judecat și riscă între 15 și 20 de ani de închisoare.

Yannick Agnel este acuzat că, în 2021, ar fi agresat-o sexual pe fiica lui Naome Horter, fostul său antrenor, care avea 13 ani la momentul respectiv.

Yannic Agnel, trimis în judecată pentru acuzația de viol asupra unui minor

Curtea de Apel din Colmar a respins, astăzi, cererea făcută de avocatul fostului campion olimpic la înot din 2012.

Yannick Agnel a susținut că Naome ar fi fost destul de matură și relația a fost consensuală, potrivit france24.com. El avea în acel moment 22 de ani.

Fapta constituie viol și agresiune sexuală din cauza diferenței de vârstă, deoarece sistemul judiciar consideră că există o constrângere morală reală Edwige Roux-Morizot, fost procuror în cazul lui Yannick Agnel

Judecătorii francezi au trimis cazul fostului înotător să fie judecat de Tribunalul din Haut-Rhin.

Yannick Agnel ar fi avut o relație cu fiica minoră a antrenorului său

În perioada 31 decembrie 2015 și 31 august 2016, înotătorul ar fi avut o relație cu fiica antrenorului său, Naome Horter, care era minoră.

Acuzațiile față de Yannick Agnel au ieșit la iveală după ce s-a retras din sportul profesionist.

Ancheta ar fi fost deschisă după plângerea unei înotătoare care s-a antrenat cu Agnel la Mulhouse în perioada 2014-2016.

În decembrie 2015, la numai 5 luni de la acuzarea fostului înotător, acesta a fost arestat de poliția din Paris.

Yannick Agnel a cerut să se întâlnească în Tribunal cu Naome Horter, în iulie 2024.

Cariera lui Yannick Agnel

Agnel debutat la nivel profesionist în 2010 și a impresionat la Campionatele Europene din același an. Francezul a câștigat aurul la proba de 400 de metri liber.

Calificat la Jocurile Olimpice de la Londra, Yannick Agnel și-a adjudecat medalia de aur la probele de 200 m liber, cu timpul de 1:43.14, și 4x100 m liber ștafetă.

Francezul s-a menținut un nivel ridicat și la Campionatele Mondiale din 2013, când a câștigat 2 medalii de aur și una de bronz.

Deși s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, Yannick Agnel a fost eliminat în calificări și a decis să pună punct carierei de sportiv.

24 de medalii dintre care 16 de aur a cucerit Yannick Agnel la competițiile majore de înot

