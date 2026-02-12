Partey, din nou în fața instanței  Eliberat pe cauțiune, fotbalistul din La Liga se confruntă cu noi acuzații de viol
Thomas Partey (foto: IMAGO)
Campionate

Partey, din nou în fața instanței Eliberat pe cauțiune, fotbalistul din La Liga se confruntă cu noi acuzații de viol

Silviu Dumitru
Publicat: 12.02.2026, ora 18:52
Actualizat: 12.02.2026, ora 18:52
  • Thomas Partey (32 de ani), mijlocaș defensiv la Villarreal, a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea a alte două infracțiuni de viol, de această dată împotriva unei alte femei.

În septembrie 2025, jucătorul din Ghana a pledat nevinovat la cinci acuzații de viol și una de agresiune sexuală, făcute de trei femei. Cazul va fi judecat în noiembrie 2026.

O altă femeie îl acuză pe Thomas Partey de viol

Până atunci, fostul fotbalist al lui Arsenal va compărea în fața instanței pe 13 martie.

Noile acuzații se referă la un raport separat privind infracțiuni mai vechi, comise în 2020, care au fost raportate pentru prima dată în august 2025, scrie The Athletic.

Thomas Partey continuă să nege toate acuzațiile aduse împotriva sa. El a cooperat cu poliția pe tot parcursul anchetei. Având în vedere că procedurile legale sunt în curs, nu vor mai fi făcute alte comentarii. Jenny Wiltshire, avocata lui Thomas Partey

Prima anchetă a poliției a început în februarie 2022, pentru infracțiuni care ar fi avut loc între 2021 și 2022. Partey a continuat să joace pentru Arsenal până la expirarea contractului său la sfârșitul lunii iunie 2025.

Conform legislației britanice, numele ghanezului nu a fost făcut public până la formularea acuzațiilor, pe 5 iulie. O lună mai târziu, Partey a compărut în fața instanței și a fost eliberat pe cauțiune.

După doar două zile, ghanezul a semnat cu echipa spaniolă Villarreal pe un an, cu opțiune de prelungire a contractului pentru încă 12 luni.

1.068 de minute
a adunat Thomas Partey în tricoul lui Villarreal, în 21 de partide din acest sezon

Acesta poate juca fotbal, însă trebuie să anunțe poliția cu 24 de ore în avans despre orice călătorie internațională și nu are voie să ia legătura cu reclamanții, notează The Telegraph.

