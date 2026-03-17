Istvan Kovacs, în Europa League „Centralul" român va arbitra un duel încins din optimile competiției

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 11:41
  • Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul dintre AS Roma și Bologna, manșa retur din optimile Europa League.
  • Partida va avea loc joi, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2.

Meciul tur dintre cele două echipe italiene s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, calificarea în sferturi urmând să fie decisă pe Stadio Olimpico din Roma.

Istvan Kovacs, delegat la AS Roma - Bologna

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre AS Roma și Bologna, de joi, din returul optimilor Europa League.

El va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitru de rezervă va fi Szabolcs Kovacs, fratele său.

În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) și Bram Vam Driessche (Belgia).

Istvan Kovacs a mai arbitrat o singură partidă din Europa League, în acest sezon. Acesta s-a aflat la centru în meciul din grupa principală dintre Celtic și AS Roma, câștigat de italieni cu scorul de 3-0.

Delegarea arbitrului român în Europa League vine într-un moment tensionat în Liga 1, care l-a avut în prim-plan chiar pe Kovacs.

Acesta a fost criticat dur după decizia sa din derby-ul dintre Rapid și Dinamo, scor 3-2, după ce nu a acordat un fault la intrarea lui Andrei Borza la Alexandru Musi.

Momentul care a stârnit controverse a fost golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila, în minutul 67. Arbitrul a validat golul și nu a mers la monitor pentru a revedea faza, fiind luat la țintă, mai apoi, de Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (7).jpg
Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (7).jpg

Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (1).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (2).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (3).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (4).jpg Rapid - Dinamo MECI FOTO. Raed Krishan (GOLAZO (5).jpg
labels.photo-gallery

