Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”

  • Kjetil Knutsen are 57 de ani, e din 2017 la Bodo/Glimt și a transformat echipa aflată la nord de Cercul Arctic în revelația Norvegiei și a Europei. Omul recordurilor tocmai a atins „optimile” Ligii Campionilor.  
  • Antrenorul a învățat fotbal la cluburi mici și i-a învățat fotbal pe jucătorii lui Glimt. Marele lui secret, oamenii. Alt secret, psihicul puternic. Fotbal cu spirit norvegian și 100% încredere. 

„Ce fac ei aici? E o nebunie!”. Jurgen Klopp, antrenorul care a transformat cândva Liverpool în cea mai bună echipă a lumii, e uimit când vorbește la postul norvegian TV2 despre Bodo/Glimt.

Râde auzind că echipa aflată la 225 km deasupra Cercului Arctic, într-un orășel de 50.000 de locuitori, Bodo, a jucat ultimul meci în campionat pe 30 noiembrie. De atunci, nu mai există decât Champions League.

Vreau să aflu mai multe despre Glimt, pentru că nu înțeleg. Întreg proiectul este interesant, nu doar jocul. E atât de frumos că se pot întâmpla astfel de lucruri Jurgen Klopp, ex-Liverpool, director de dezvoltare a fotbalului la Red Bull

Glimt învinge „giganții”. City, Atletico, Inter

Are cinci meciuri în serie fără înfrângere în Ligă, ultimele patru victorii. Avea două puncte după cinci etape CL, a câștigat șapte în ultimele trei!

  • 2-2 cu Borussia Dortmund (d). 
  • 3-1 cu Manchester City (a). 
  • 2-1 cu Atletico Madrid (d). 

Și acum, tocmai a eliminat-o pe Inter Milano în play-off, cu 5-2 la general, 3-1 și 2-1. Alte două succese.

Mulți au susținut că „galbenii” câștigă numai acasă, pe Aspmyra Stadion (8.270 de locuri), pe sintetic, însă au depășit Atletico și Inter în iarbă!

Ce diferențe sunt între Glimt și rivalele învinse?

57,13 milioane de euro
valorează acum lotul lui Bodo/Glimt, potrivit Transfermarkt. Înaintea sezonului 2024-2025, grupul său de jucători era evaluat la 20 de milioane
  • Dortmund are o cotă de 484,4 milioane. Atletico, 584. Inter, 666,8. Iar City, 1,29 miliarde! Echipa lui Pep Guardiola e de peste 22 de ori mai scumpă. 
Asta e frumusețea fotbalului, de aceea iubim atât de mult acest sport. Chiar dacă e imposibil pe hârtie, e posibil în practică. Și e foarte distractiv Patrick Berg, căpitan Bodo/Glimt

Cum a avansat Knutsen, ce a învățat și ce i-a învățat pe jucători. Lecție pentru Chivu

La sfârșitul duelului de pe „Meazza”, Cristi Chivu s-a îmbrățișat cu Kjetil Knutsen. Cei doi au vorbit, au explicat, păreau că se înțeleg foarte bine.

Kjetil Knutsen, antrenorul lui Glimt Foto: Imago Kjetil Knutsen, antrenorul lui Glimt Foto: Imago
Kjetil Knutsen, antrenorul lui Glimt Foto: Imago

„Bodo/Glimt merita să se califice”, a spus Chivu mai târziu, la conferință.

Knutsen, 57 de ani, este omul recordurilor la Bodo, cel care nu a jucat fotbal, dar care antrenează de peste trei decenii.

Aceasta este cea mai mare performanță a fotbalului norvegian de club. Rosenborg a atins sferturile Ligii Campionilor în 1997, dar erau alte vremuri, aproape o altă competiție. În plus, tot ce realizează Bodo/Glimt acum e în extrasezon Stale Solbakken, selecționer Norvegia

Nu avea nici 27 de ani în 1995, când a devenit tehnician în fotbal. Nu a căutat un club important. A vrut să învețe, să descopere secretele sportului preferat. Între 1995 și 2016, a pregătit trei echipe mici și foarte mici, în diviziile inferioare locale: Hovding (1995-2004), Fyllingsdalen (2009-2013), Asane (2014-2016).

Sunt impresionat. Mă ciupesc de fiecare dată când mai face un pas înainte. Manchester City și Inter învinse pe sintetic, dar și Atletico și Inter bătute în iarbă Nils Johan Semb, ex-selecționer Norvegia

La un an după despărțirea de Asane, a semnat cu Bodo/Glimt, aflată în liga a doua. Și el era antrenor secund.

De-abia în 2018, cu formația revenită în elita Norvegiei, a fost principal. De atunci e la Bodo, de opt ani. A creat un vestiar, a crescut o echipă. A învățat-o fotbalul său ofensiv, agresiv, dinamic, un 4-3-3 cu presing și viteză, și i-a dat încredere totală.

Knutsen e cel care reușește imposibilul

De ce e omul recordurilor? În istoria sa îndelungată (împlinește 110 ani pe 19 septembrie), Bodo/Glimt nu reușise mari performanțe.

Knutsen, în mijlocul jucătorilor și antrenorilor lui Bodo/Glimt, după 2-1 cu Inter Foto: Imago Knutsen, în mijlocul jucătorilor și antrenorilor lui Bodo/Glimt, după 2-1 cu Inter Foto: Imago
Knutsen, în mijlocul jucătorilor și antrenorilor lui Bodo/Glimt, după 2-1 cu Inter Foto: Imago
  • Nu cucerise titlul de campionă în Norvegia până în 2020. Kjetil i-a oferit patru titluri. 
  • Nu atinsese niciodată faza grupelor unei competiții continentale. A reușit, le-a luat pe toate la rând, începând cu Conference League. Cu o victorie zdrobitoare, 6-1 în fața Romei lui Jose Morurinho, pe 21 octombrie 2021, la prima participare în seriile Conference. 
5-4 a fost scorul
dublei confruntări Bodo/Glimt - Sepsi, în play-off-ul Conference 2023-2024: 2-2 la Sfântu Gheorghe, 3-2 după prelungiri în Norvegia
  • Nu jucase niciodată în semifinale. A făcut-o sezonul trecut, în Europa League, prima reprezentantă a Țării Fiordurilor la o asemenea înălțime. 
  • Nu fusese deloc în faza principală a Ligii Campionilor. În această stagiune, nu doar că s-a calificat în faza principală, a depășit-o, iar acum e în optimile de finală, după ce a eliminat-o pe Inter, finalista CL 2024-2025. 
  • O va înfrunta în „optimi”, luna viitoare, pe Manchester City sau pe Sporting Lisabona. 
Vedem acum una dintre cele mai uluitoare performanțe din istoria modernă a Ligii Campionilor. O experiență superbă pentru un orășel cu 50.000 de locuitori la nord de Cercul Arctic. Sunt fericită pemtru mentorul meu Kjetil Knutsen. Acest club, acest antrenor, acești jucători sunt modele pentru cluburile mici europene Lise Klaveness, președinta federației norvegiene

Bodo/Glimt are 9 titulari și 19 jucători în lot norvegieni

Knutsen a vrut să aibă o echipă made in Norway, cu spirit norvegian. Și o are.

Nu mai puțin de 9 jucători titulari la returul cu Inter sunt norvegieni. La fel, 19 dintre cei 25 de membri ai lotului.

Blomberg, unul dintre jucătorii norvegieni ai lui Bodo/Glimt, a sărit mai sus decât Bastoni Foto: Imago Blomberg, unul dintre jucătorii norvegieni ai lui Bodo/Glimt, a sărit mai sus decât Bastoni Foto: Imago
Blomberg, unul dintre jucătorii norvegieni ai lui Bodo/Glimt, a sărit mai sus decât Bastoni Foto: Imago

A avut doi străini marți seară, pe portarul ruso-israelian Haikin și pe vârful danez Hogh. În grupul lărgit, sunt patru danezi, un nigerian și Haikin.

82% dintre titularii
lui Knutsen sunt norvegieni. Și 76% dintre jucătorii pe care îi are în lot

Knutsen: „Un mediu în care oamenii să țină unii la alții”. Limite și oportunități

Într-un interviu recent, pentru TV2.no, Kjetil a dezvăuit ce îl face fericit. A vorbit numai despre oameni.

„Îmi place să vin la muncă și să lucrez în fiecare zi cu oameni dedicați, să creez un mediu care să le permită jucătorilor să-și atingă potențialul”, a spus antrenorul.

„Cel mai important pentru mine e să avem acest mediu în care oamenii să se simtă bine, împliniți, fie că ești antrenor principal, jucător sau angajat al clubului”.

Oamenii sunt esențiali. Înseamnă mai mult decât orice trofeu. Întotdeauna muncești pentru a câștiga ceva, iar asta e minunat. Dar bucuria de a câștiga împreună cu cineva contează cel mai mult. Trebuie să existe un mediu în care oamenii să țină unii la alții. Și simt că am creat asta la Bodo Kjetil Knutsen, antrenor Bodo/Glimt

Acesta este unul dintre secretele lui Knutsen. Iată altul, desprins tot dintr-o declarație: „Mulți ne-au pus limite. Noi am găsit oportunități”.

Pilot pe avioane de vânătoare care face antrenament mintal la Bodo/Glimt

Și încă un secret. Din 2017, de când a venit la club, a adus un „mental coach”. Numele său, Bjorn Mannsverk, fost pilot pe avioane de vânătoare F16, locotenent-colonel în forțele aeriene norvegiene care luptase în Afganistan și Libia.

De nouă ani, el e „mental coach” la Glimt. „În 2017, a existat un colaps psihic la club. Nu aveau nicio pregătire, nu știau ce să facă. Opuneau o rezistență împotriva antrenamentului mintal, pentru că îl asociau cu sănătatea mintală. Și erau foarte circumspecți”, a povestit Mannsverk anul trecut, pentru The Times.

În 2026, Bodo/Glimt a depășit demult acele momente. Echipa e sus, tehnic, tactic, fizic, psihic. Și continuă să fie revelația Europei.

2029 este anul
în care expiră noul contract al lui Kjetil Knutsen. L-a prelungit pe 3 ianuarie 2026

"Multă amărăciune" Cristi Chivu, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Bodo a jucat patru meciuri în ultimele trei luni. Merită calificarea"
„Multă amărăciune” Cristi Chivu, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Bodo a jucat patru meciuri în ultimele trei luni. Merită calificarea”
 Confirmarea lui Marotta Președintele lui Inter despre posibila înlocuire a lui Chivu cu Simeone: „Nu are rost să discutăm"
Confirmarea lui Marotta Președintele lui Inter despre posibila înlocuire a lui Chivu cu Simeone: „Nu are rost să discutăm”
 Confirmarea lui Marotta Președintele lui Inter despre posibila înlocuire a lui Chivu cu Simeone: „Nu are rost să discutăm”

