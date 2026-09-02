Traore, imagini virale VIDEO: A repetat de 7 ori în 25 de secunde același cuvânt la prezentarea sa la Deportivo A Coruna

Prezentarea lui Adama Traore (30 de ani) la Deportivo A Coruna s-a viralizat pe rețelele sociale după ce fotbalistul a repetat de mai multe ori același cuvânt în doar 25 de secunde.

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După aproximativ 7 luni petrecute la West Ham, Adama Traore a fost cedat gratis la clubul din La Liga, unde va evolua în următoarele două sezoane.

VIDEO. Prezentarea lui Adama Traore la Deportivo A Coruna s-a viralizat

În timpul prezentării la noua sa echipă, Adama Traore a atras atenția atât celor prezenți în sală, cât și a internauților, prin modul său de exprimare.

În timp ce explica cum a ajuns să fie transferat de Deportivo A Coruna, Traore a repetat de mai 7 ori cuvântul „practic” în decurs de 25 de secunde, declarație care s-a viralizat rapid pe internet.

„Clubul a făcut o treabă extraordinară, practic, proiectul de aici a făcut, practic, posibil ca eu să vin aici.

Am vorbit, practic, cu Auba (n.r. Aubameyang) înainte să vin aici, iar el m-a sfătuit, practic, și mi-a spus, practic, cât de bun și de interesant este proiectul, practic. Practic, asta m-a convins”, a declarat Adama Traore.

Adama Traoré explica, básicamente, cómo fichó por el Deportivo de A Coruña. pic.twitter.com/ZrUFDh4QUA — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 2, 2026

Fotbalistul crescut de La Masia, celebra academie a Barcelonei, s-a întors astfel în Spania, după doar câteva luni petrecute la West Ham, club care a retrogradat în Championship.

Două pase decisive a reușit Adama Traore în 12 meciuri jucate la West Ham.

6 milioane de euro este cota de piață a lui Adama Traore, conform Transfermarkt

Adama Traore: „Nu pot spune decât lucruri pozitive de când am ajuns”

Adama Traore a fost impresionat de primirea călduroasă pe care a întâmpinat-o la sosirea la noul său club.

„A fost incredibil, nu pot spune decât lucruri pozitive de când am ajuns. M-a surprins într-un mod plăcut. Deportivo este o familie, ține de origini… Aproape toată lumea din A Coruna susține clubul acesta și trăiește acest fenomen.

Sunt genul de profesionist căruia îi place să fie mereu pregătit. Este adevărat că trebuie să existe un proces, dar încă din momentul în care am ajuns, staff-ul tehnic, fizioterapeuții, medicii… au fost incredibili.

Totul are nevoie de timp, dar pentru mine cel mai important lucru este dorința, iar eu am foarte multă. Când va veni momentul, voi putea să întorc dragostea pe care am primit-o de când am ajuns aici”, a declarat Adama Traore, conform lavozdegalicia.es.

Senzația mea este că sunt bine, mă simt bine. M-am antrenat cu echipa și fac și antrenamente suplimentare, care sunt importante pentru a fi la dispoziția antrenorului. Adama Traore, jucător Deportivo A Coruna

La începutul anului 2022, Adama Traore a revenit la Barcelona sub formă de împrumut, timp de 6 luni, de la Wolverhampton.

A jucat 21 de meciuri pentru catalani, în care a marcat un gol și a livrat 4 pase decisive, și apoi s-a întors la Wolves. A fost cedat un an mai târziu la Fulham, acolo unde a jucat două sezoane și jumătate.

Cifrele lui Adama Traore:

Wolverhampton: 194 meciuri, 14 goluri, 20 pase decisive

Fulham: 79 meciuri, 4 goluri, 13 pase decisive

Middlesbrough: 71 meciuri, 5 goluri, 13 pase decisive

Barcelona: 21 meciuri, 1 gol, 4 pase decisive

Aston Villa: 12 meciuri, 1 gol, 1 pasă decisivă

West Ham: 12 meciuri, 2 pase decisive

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