Încă o plecare de la Rapid  Daniel Pancu a făcut anunțul:  „Nu avea șanse aici”
Rapid
Superliga

Încă o plecare de la Rapid Daniel Pancu a făcut anunțul: „Nu avea șanse aici”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 22:30
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a anunțat că giuleștenii s-au despărțit de extrema dreaptă Omar El Sawy (22 de ani).
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Revenit în această vară la formația din Giulești, după împrumutul la U Cluj, Omar El Sawy a fost din nou cedat de Rapid.

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22:30 Omar El Sawy a fost prezentat la UTA Arad

Miercuri seară, Rapid a anunțat că l-a împrumutat pe Omar El Sawy la UTA Arad până la finalul sezonului. Fotbalistul a fost deja prezentat la noua sa echipă.

Știrea inițială

Daniel Pancu a anunțat plecarea lui Omar El Sawy

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Poli Timișoara, din grupele Cupei României, Daniel Pancu a fost întrebat dacă Rapid e interesată de transferul lui Meriton Korenica, jucător dorit de FCSB.

„Avem atât de mulți jucători în pozițiile astea încât am mai și dat. Astăzi (n.r. miercuri) a plecat și Omar (El Sawy) de la noi, un jucător pe care eu îl apreciez foarte mult. Nu avea șanse, nu avea spațiu aici.

Suntem foarte mulți în zona asta de extreme. Korenica este un jucător fantastic”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

550.000 de euro
este cota de piață a lui Omar El Sawy, conform Transfermarkt

Pancu a mai fost întrebat dacă Korenica va face față la criticile patronului Gigi Becali, în cazul unui transfer la FCSB:

„Nu înțelege ce spune patronul, face față oriunde. E un jucător foarte bun”, a mai adăugat antrenorul Rapidului.

Omar El Sawy a fost cumpărat de Rapid în vara anului 2023 de la Csikszereda, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

După doar un sezon, jucătorul român a fost împrumutat la Sepsi timp de un sezon. S-a întors în Giulești în iunie 2025, dar după doar trei luni a fost cedat temporar la U Cluj.

După un alt sezon în care a fost împrumutat, El Sawy s-a întors la Rapid vara aceasta, dar clubul l-a cedat din nou. Pancu nu a dezvăluit numele echipei la care va juca El Sawy.

5 meciuri
a jucat Omar El Sawy în acest sezon pentru Rapid. A oferit o pasă decisivă în cele 74 de minute jucate, în total

Cifrele lui Omar El Sawy:

  • U Cluj: 26 de meciuri, 1 gol, 3 pase decisive
  • Sepsi: 24 meciuri, 6 goluri, 2 pase decisive
  • Csikszereda: 21 meciuri, 1 gol
  • Rapid: 17 meciuri, 2 pase decisive

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