„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat +12 foto
Foto: Sport Pictures
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„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!” FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia! A sărit la bătaie în ultimul meci jucat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 13:01
  • Adrian Popa (38 de ani), fostul jucător al Stelei București, a fost protagonistul unor scene reprobabile într-un meci de la Victory Cup, o competiție de minifotbal.
  • Fostul campion al României a sărit la bătaie cu un adversar și i-a adresat mai multe amenințări.
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Adi Popa a vrut să se retragă de la Steaua în vara anului 2025, dar a fost convins să mai rămână un sezon. Vara aceasta, fotbalistul s-a despărțit oficial de formația din Ghencea.

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FOTO. Adi Popa a sărit la bătaie într-un meci de la Victory Cup

După despărțirea de Steaua, „Motoreta” s-a înscris la competiția Victory Cup, acolo unde evoluează pentru echipa MFC Garaje.

La ultimul meci disputat de echipa sa, miercuri, cu Luxury Râmnicu Vâlcea, scor 3-6, Adi Popa a fost protagonistul unor scene șocante pe teren.

În repriza a doua, fostul jucător de la Steaua a intrat într-un conflict cu un adversar, la mijlocul terenului. Cei doi au schimbat câteva replici și au început să se împingă.

Adi Popa s-a luat la bătaie cu un adversar de la Victory Cup. Foto: captură video ProSport
Adi Popa s-a luat la bătaie cu un adversar de la Victory Cup. Foto: captură video ProSport

Galerie foto (12 imagini)

Adi Popa s-a luat la bătaie cu un adversar de la Victory Cup. Foto: captură video ProSport Adi Popa s-a luat la bătaie cu un adversar de la Victory Cup. Foto: captură video ProSport Adi Popa s-a luat la bătaie cu un adversar de la Victory Cup. Foto: captură video ProSport Adi Popa s-a luat la bătaie cu un adversar de la Victory Cup. Foto: captură video ProSport Adi Popa s-a luat la bătaie cu un adversar de la Victory Cup. Foto: captură video ProSport
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Situația a degenerat în momentul când portarul celor de la Luxury Râmnicu Vâlcea a intervenit pentru a-i despărți, acesta atingându-l pe Adi Popa pe față.

Acesta s-a enervat și mai tare și a vrut să se ia la bătaie cu adversarii săi, dar arbitrii și ceilalți jucători de pe teren au intervenit și l-au îndepărtat pe Popa din acea zonă.

Totuși, Adi Popa nu a putut fi calmat și i-a transmis mai multe amenințări adversarului său:

Bă, voi vreți să nu mai plecați de aici? Bă, vrei să nu mai ieși de aici viu?! Bă, vrei să nu mai ieși?”, a transmis fotbalistul, conform prosport.ro.

21 de meciuri
a jucat Adi Popa în sezonul trecut pentru Steaua. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă
  • 3 titluri, 2 Cupe, o Supercupă a României și 2 Cupe ale Ligii are în palmares Adi Popa în România.

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