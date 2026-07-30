FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei

Auda - FCSB se va juca începând cu ora 19:00, în manșa secundă din turul 2 preliminar în Conference League. În tur, letonii s-au impus, scor 3-2

Meciul nu va fi transmis de nici o televiziune din România și va fi disponibil doar online, pe Voyo, platforma de streaming deținută de Pro TV

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FCSB va apela la al doilea rând de echipament al acestui sezon în meciul de astăzi, din capitala Letoniei.

E vorba despre tricourile portocalii, prezentate înainte de startul campionatului, împreună cu cele de bază, de la jocurile de pe teren propriu, cele în culorile clasice ale clubului: roșu și albastru.

Pentru 2026-2027, FCSB a ales ca echipament de deplasare, atunci când nu poate folosi roșu și albastru, o culoare atipică pentru ceea ce a purtat de-a lungul anilor: portocaliu.

Cum Auda va evolua în verde astăzi, FCSB a ales modelul portocaliu, cel care imită aproape unu la unu tricourile în care joacă naționala Olandei, supranumită și „portocala mecanică”.

Până în acest moment, trupa lui Marius Baciu a disputat 3 meciuri oficiale, două acasă și unul în deplasare, dar în toate a purtat tricourile albastre și șorturile roșii. Inclusiv în deplasarea de la Miercurea Ciuc, unde gazdele au jucat în roșu și negru, iar brigada de abitri a susținut că există suficient contrast între echipamentele echipelor.

FCSB și-a lansat kit-ul pentru actualul sezon înaintea partidei cu FC Argeș, din prima etapă. Iar cele 3 cromatici ale echipamentului sunt:

Echipamentul de bază: tricouri albastre, șorturi roșii

Echipamentul de deplasare: portocaliu

Al treilea echipament: gri

Auda - FCSB se va juca astăzi, la Riga, începând cu ora 19:00, în manșa secundă a turului 2 din Conference League. În tur, letonii au furnizat o surpriză imensă, au câștigat, scor 3-2.

Partida nu va fi transmisă de nici o televiziune din România, însă meciul poate fi văzut pe Voyo, platforma de streaming deținută de Pro TV.

Echipa care va fi eliminată va părăsi definitiv actuala ediție a cupelor europene.

În prcedentele două ediții de Europa, FCSB a accesat de fiecare dată tabloul principal în Europa League, ba chiar, în 2024-2025 a ajuns până în optimile de finală, unde a fost eliminată de Lyon.

În ultimele două ediții ale cupelor europene, FCSB a jucat nu mai puțin de 36 de partide.

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