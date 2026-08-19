Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB

Adrian Bardhi (55 de ani), patronul celor de la Dinamo Tirana, a făcut spectacol după ce echipa sa a obținut calificarea în play-off-ul Conference League.

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Joia trecută, în manșa retur din turul 3 preliminar al Conference League, formația din Albania a învins-o pe Auda, fosta adversară a celor de la FCSB, cu 4-0. Letonii câștigaseră prima manșă, scor 1-0.

Patronul celor de la Dinamo Tirana a intrat cu o pungă plină cu bani în vestiar și a vărsat-o în fața jucătorilor

Bucuria calificării a fost una de nedescris pentru patronul echipei. În timp ce jucătorii sărbătoreau victoria, Adrian Bardhi a intrat în vestiar cu o pungă plină cu bani.

În euforia momentului, oficialul de 55 de ani a început să scandeze alături de jucători, a rupt sacoșa, iar banii s-au împrăștiat pe jos.

Ulterior, Bardhi a sărit în brațele fotbaliștilor, în timp ce câțiva dintre ei ridicau banii, săreau și aplaudau.

Pentru Dinamo Tirana urmează „dubla” cu Pafos, formație la care este legitimat și internaționalul român Vlad Dragomir.

Prima partidă este programată pe 20 august, în Albania, în timp ce returul se va juca o săptămână mai târziu.

În cazul unei calificări în Conference League, Adrian Bardhia a stabilit un bonus impresionant, în valoare de 500.000 de euro, scrie panorama.com.al.

Top Channel has released exclusive footage from Dinamo’s dressing room moments after their crucial qualification against Auda where President Ardian Bardhi arrives and rewards the team with money. 😂💰



The bonus if they eliminate Pafos, €500.000 ! pic.twitter.com/fwyKfsYhjT — Kuq e Zi 🇦🇱⚽️ (@KuqeZiFootball) August 18, 2026

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