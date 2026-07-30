2,8 mil. de € din bani publici pentru play-off! Radiografia completă a bugetului de la FC Argeș » Dani Coman a anunțat majorări salariale +19 foto
Președintele FC Argeș, Dani Coman (centru), alături de antrenorul Bogdan Andone (stânga) și de primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea (dreapta). (Foto: Sport Pictures)
Superliga

2,8 mil. de € din bani publici pentru play-off! Radiografia completă a bugetului de la FC Argeș » Dani Coman a anunțat majorări salariale

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 11:13
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 11:52
  • FC Argeș, una dintre revelațiile sezonului trecut din Superligă, a primit peste 14,2 milioane de lei, aproximativ 2,84 milioane de euro, din fonduri publice pentru bugetul pe 2026.
  • GOLAZO.ro prezintă radiografia completă a finanțării clubului, după ce, în primăvară, președintele Dani Coman avertiza că echipa nu dispune de resursele financiare ale formațiilor din partea superioară a clasamentului.
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Cea mai mare parte a finanțării FC Argeș provine din bugetul municipiului Pitești.

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FC Argeș primește 2,84 milioane de euro din bani publici pentru bugetul pe 2026

Potrivit bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026, aprobat de Consiliul Local pe 27 aprilie, clubul din Trivale estimează venituri totale de 13.223.090 de lei (circa 2,64 milioane de euro).

Din această sumă, 13 milioane de lei (aproximativ 2,6 milioane de euro) provin din subvenția acordată de Primăria Pitești.

Cu alte cuvinte, peste 98% din veniturile prognozate provin din bani publici.

Mai mult, proiecțiile financiare anexate hotărârii Consiliului Local arată că municipalitatea intenționează să păstreze același nivel al subvenției și în perioada 2027-2029, de câte 13 milioane de lei anual.

Încă 200.000 de euro de la Consiliul Județean Argeș

Finanțarea clubului nu se oprește însă la bugetul Primăriei.

Pe 24 iulie, Consiliul Județean Argeș a publicat rezultatele sesiunii de finanțare nerambursabilă pentru proiecte sportive.

FC Argeș a obținut 1.000.000 de lei, aproximativ 200.000 de euro, pentru proiectul „FC Argeș - echipa ta, echipa întregului județ!”.

Este cea mai mare finanțare acordată în cadrul programului și reprezintă aproape jumătate din totalul fondurilor repartizate pentru proiectele sportive.

Astfel, sprijinul din bani publici acordat clubului FC Argeș în 2026 ajunge la 14,223 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,84 milioane de euro.

Consiliul Județean Argeș a împărțit un buget total de 5.600.000 de lei pentru activități nonprofit în 2026.

Repartizarea pe domenii arată o prioritizare clară a sportului:

  • Sport: 2.300.000 de lei;
  • Unități de cult: 2.000.000 de lei;
  • Tineret, cultură, mediu: 1.300.000 de lei.

Drepturile TV și sponsorul principal completează bugetul clubului

Pe lângă finanțarea publică, FC Argeș beneficiază și de alte surse importante de venit.

Clasarea pe locul 6 în sezonul trecut îi va aduce clubului din Trivale aproximativ două milioane de euro din drepturile TV, la care se adaugă încasările generate de contractul cu sponsorul principal.

Dani Coman: „Nu putem concura la nivelul salariilor oferite de alte cluburi”

Președintele FC Argeș, Dani Coman (47 de ani), afirmă că problemele financiare din sezonul trecut au fost depășite, însă clubul nu își permite încă să concureze financiar cu formațiile din partea superioară a Superligii.

„Lucrurile s-au mai reglat și nu mai avem problemele financiare de anul trecut. Totuși, nu putem face transferuri peste un anumit buget.

Este frustrant să nu poți aduce jucătorii pe care îi dorești, cu care ai discutat, iar apoi să apară o echipă rivală care oferă un salariu mai mare sau un comision mai mare agentului”, a declarat Dani Coman la sptfm.ro.

FC Argeș ridică plafonul salarial la 9.000 de euro lunar

Oficialul spune că explicația ține de politica salarială adoptată de club: „Noi avem plafoane clare atât pentru salariile jucătorilor, cât și pentru comisioanele agenților.

Sper ca lumea să înțeleagă faptul că, fără să ridici nivelul salarial și fără să poți aduce jucători peste valoarea celor pe care îi ai deja, nu te poți bate cu cele mai bune echipe din campionat”.

Dani Coman afirmă că limitele financiare au făcut ca FC Argeș să piardă mai mulți jucători în fața unor rivale directe.

„Sezonul trecut nu am avut niciun salariu mai mare de 8.000 de euro, iar anul acesta vom ridica plafonul la 9.000 de euro.

Anul trecut am vrut să transfer doi jucători. Unuia i-am oferit 8.000 de euro, însă Oțelul i-a oferit 14.500 de euro.

Celălalt a ales Universitatea Cluj, iar noi nici măcar nu am avut posibilitatea să negociem cu el. Acum, din nou, Universitatea Cluj ne-a luat un jucător.

Ei își permit să ofere salarii și comisioane mai mari. Eu prefer să plătesc prime consistente, salarii normale, dar achitate întotdeauna la timp”.

FC Argeș a acumulat 3 puncte în primele două etape ale noului sezon și se află pe locul 12 în Superligă, după eșecul cu FCSB (0-2) și succesul obținut acasă în fața Petrolului (1-0).

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În octombrie 2025, FC Argeș s-a împrumutat cu 200.000 de euro garantând cu drepturile TV

În toamna anului trecut, pe fondul dificultăților financiare, FC Argeș a apelat inclusiv la un contract de cesiune de creanță pentru a obține lichidități.

Omul de afaceri local Daniel Dedițoiu a avansat clubului 200.000 de euro, iar ulterior și-a recuperat suma direct din tranșa de drepturi TV pe care Liga Profesionistă de Fotbal a virat-o clubului în februarie 2026.

Peste 200.000 de euro din drepturile TV, cesionați către Andrei Prepeliță

Mecanismul a fost folosit din nou câteva luni mai târziu. Pe 4 martie 2026, clubul a încheiat un nou contract de cesiune de creanță, de această dată cu Andrei Prepeliță, căruia i-a cesionat o creanță viitoare în valoare de 1.010.000 de lei (aproximativ 203.000 de euro), reprezentând o parte din drepturile TV aferente sezonului 2025-2026.

Suma urma să fie recuperată de fostul antrenor al piteștenilor direct din primele tranșe de drepturi TV distribuite de Liga Profesionistă de Fotbal începând cu 10 martie 2026.

Documentul prevedea că, dacă încasările din drepturile TV aferente sezonului 2025-2026 nu ar fi acoperit integral suma cesionată, diferența urma să fie recuperată din drepturile TV cuvenite clubului în sezonul 2026-2027, până la stingerea integrală a creanței.

Cum au arătat veniturile FC Argeș în 2025

Bilanțul financiar aferent anului 2025 arată că FC Argeș a înregistrat venituri totale de 25,5 milioane de lei (aproximativ 5,1 milioane de euro), cu circa 1,6 milioane de euro mai mult decât în 2024.

În 2025, cea mai importantă sursă de finanțare a clubului a fost reprezentată de subvențiile, donațiile și alte venituri provenite de la autoritățile publice, care au însumat 16,58 milioane de lei (aproximativ 3,3 milioane de euro), adică aproape 65% din totalul veniturilor.

Structura veniturilor înregistrate de FC Argeș în 2025 a fost următoarea:

  • Subvenții, donații și alte venituri de la autorități: 16.584.899 lei (3,3 milioane de euro);
  • Sponsorizări și publicitate: 4.595.526 lei (925.000 de euro);
  • Drepturi TV: 2.523.185 lei (508.000 de euro);
  • Vânzarea biletelor: 885.722 lei (178.000 de euro);
  • Activități comerciale: 727.963 lei (146.500 de euro);
  • Alte venituri din exploatare: 192.935 lei (39.000 de euro).

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FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
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