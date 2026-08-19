Plângere penală după Rapid - Dinamo Un parlamentar somează autoritățile să nu mai tolereze rasismul de pe stadioane: „A atins cote alarmante în România”

Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al romilor în Parlamentul României, a anunțat că va depune o nouă plângere împotriva galeriei dinamoviste, ca urmare a bannerelor și scandărilor rasiste de la derby-ul cu Rapid.

Dinamo s-a impus, scor 1-0, în capul de afiș al etapei #4 din Superliga.

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La partida din Giulești, suporterii lui Dinamo au afișat din nou bannere rasiste.

După ce a văzut cele întâmplate, deputatul Nicolae Păun a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj prin care a anunțat că s-a adresat instituțiilor competente pentru a cere sancțiuni împotriva ultrașilor „câinilor”

Nicolae Păun: „Instituțiile statului nu trebuie să mai asiste pasiv”

„STOP manifestărilor rasiste pe stadioane! Rasismul TREBUIE sancționat de către instituțiile statului, nu tolerat!

În urma manifestărilor rasiste care au avut loc la meciul Rapid – Dinamo, pe 15.08.2026, am făcut plângeri la Parchetul Sectorului 6, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, la Liga Profesionistă de Fotbal și la Federația Română de Fotbal.

Instituțiile statului care trebuie să sancționeze manifestările rasiste de pe stadioane nu trebuie să mai asiste pasiv la aceste acțiuni.

În calitate de deputat al minorității rome în Parlament și de vice-președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, am cerut luarea urgentă de măsuri față de comportamentul rasist al fanilor echipei Dinamo București, care, sâmbătă, la meciul cu Rapid București, au scandat lozinci ofensatoare și au afișat bannere cu înscrisuri rasiste la adresa minorității rome din România.

Consider că un astfel de comportament al fanilor echipei Dinamo București față de minoritatea romă din România nu poate fi tolerat. Cer instituțiilor mai sus menționate să analizeze toate imaginile video și foto apărute în mass-media și să ia de urgență măsurile care se impun.

În ultima perioadă, am observat că rasismul în România a atins cote alarmante. Manifestările rasiste se întâmplă pe stadioane, pe rețelele de socializare și în majoritatea instituțiilor publice, unde romii sunt batjocoriți. Toate acestea se întâmplă pe fondul lipsei de măsuri concrete care ar trebui să vină din partea autorităților statului.

Sper ca instituțiile României să demareze urgent anchete, care să ducă la sancționarea celor care au organizat și au pus în practică evenimentele de sâmbătă seară.

Nicolae Păun,

Deputat, vice-președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale” se arată în mesajul postat de Păun pe contul personal de Facebook.

Marți, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat semnarea unui protocol de colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa.

Acordul are ca obiectiv combaterea rasismului, xenofobiei și discriminării pe stadioanele din România

Atmosferă plină de ură la Rapid - Dinamo

Înainte de startul meciului, galeriile celor două echipe au declanșat războiul rasist nelipsit la derby.

Încă de când jandarmii le-au confiscat ultrașilor dinamoviști un banner pe care scria „FERoviarii”, cu mai mult de o oră înaintea meciului, se știa ce urmează în Giulești.

Rasismul de care nu scăpăm niciodată la derbyuri.

Fanii ambelor echipe uniți în rasism

Mai erau 50 de minute de start și portarii oaspeților au ieșit la încălzire, în frunte cu Bellaarouche.

Nelipsitul cor de fluierături, dar nu numai atât. Prima insultă: „Câini spurcați de p… să ne luați!”.

Răspunsul din colțul peluzei opuse: „Țiganilor, țiganilor!”. Mesajul „Doar Dinamo București” devine „Doar rasism București” împotriva Rapidului. Și galeria gazdelor intră în acest joc rasist oribil.

Pe tot stadionul se auzea tunetul vișiniu „Țiganii, țiganii”, iar alb-roșii „Țiganilor, țiganilor”. Sau „La țigani, m… la țigani!”. Ori „Boală pe țigani!”. Altă replică: „Sugeți p… la țigani!”.

Nu lipsește nici micul banner dinamovist cu o „cioară” și prinsă într-un semn de interzis.

Fanii ambelor echipe unite în rasism! În ură!

Când a început meciul, toată peluza Rapidului a fost acoperită cu un steag imens alb-vișiniu.

Și locomotiva s-a ridicat deasupra steagului. Scria mare: „FEROVIARII”.

Totul având ca fundal sunetul trenului în mișcare.

Dinamoviștii au scos alt banner cu „FERoviarii”. Și încă unul: „hoți de șine și șpringari”. Termen argotic pentru hoți.

Un nou mesaj agresiv al roș-albilor: „Trenul din gară n-a plecat, în Giulești l-ați dezmembrat”.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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