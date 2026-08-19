Plângere penală după Rapid - Dinamo Un parlamentar somează autoritățile să nu mai tolereze rasismul de pe stadioane: „A atins cote alarmante în România” +39 foto
Deputatul Nicolae Păun a depus mai multe plângeri, în urma derapajelor rasiste înregistrate la derby-ul Rapid - Dinamo 0-1/ Foto: Facebook @Nicolae Paun - sportpictures.eu/ montaj GOLAZO.ro
Superliga

Plângere penală după Rapid - Dinamo Un parlamentar somează autoritățile să nu mai tolereze rasismul de pe stadioane: „A atins cote alarmante în România”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 15:17
  • Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al romilor în Parlamentul României, a anunțat că va depune o nouă plângere împotriva galeriei dinamoviste, ca urmare a bannerelor și scandărilor rasiste de la derby-ul cu Rapid.
  • Dinamo s-a impus, scor 1-0, în capul de afiș al etapei #4 din Superliga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La partida din Giulești, suporterii lui Dinamo au afișat din nou bannere rasiste.

După ce a văzut cele întâmplate, deputatul Nicolae Păun a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj prin care a anunțat că s-a adresat instituțiilor competente pentru a cere sancțiuni împotriva ultrașilor „câinilor”

Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește și
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește mai mult
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati

Nicolae Păun: „Instituțiile statului nu trebuie să mai asiste pasiv”

„STOP manifestărilor rasiste pe stadioane! Rasismul TREBUIE sancționat de către instituțiile statului, nu tolerat!

În urma manifestărilor rasiste care au avut loc la meciul Rapid – Dinamo, pe 15.08.2026, am făcut plângeri la Parchetul Sectorului 6, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, la Liga Profesionistă de Fotbal și la Federația Română de Fotbal.

Instituțiile statului care trebuie să sancționeze manifestările rasiste de pe stadioane nu trebuie să mai asiste pasiv la aceste acțiuni.

În calitate de deputat al minorității rome în Parlament și de vice-președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, am cerut luarea urgentă de măsuri față de comportamentul rasist al fanilor echipei Dinamo București, care, sâmbătă, la meciul cu Rapid București, au scandat lozinci ofensatoare și au afișat bannere cu înscrisuri rasiste la adresa minorității rome din România.

Consider că un astfel de comportament al fanilor echipei Dinamo București față de minoritatea romă din România nu poate fi tolerat. Cer instituțiilor mai sus menționate să analizeze toate imaginile video și foto apărute în mass-media și să ia de urgență măsurile care se impun.

În ultima perioadă, am observat că rasismul în România a atins cote alarmante. Manifestările rasiste se întâmplă pe stadioane, pe rețelele de socializare și în majoritatea instituțiilor publice, unde romii sunt batjocoriți. Toate acestea se întâmplă pe fondul lipsei de măsuri concrete care ar trebui să vină din partea autorităților statului.

Sper ca instituțiile României să demareze urgent anchete, care să ducă la sancționarea celor care au organizat și au pus în practică evenimentele de sâmbătă seară.

Nicolae Păun,

Deputat, vice-președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale” se arată în mesajul postat de Păun pe contul personal de Facebook.

  • Marți, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat semnarea unui protocol de colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro-Europa.
  • Acordul are ca obiectiv combaterea rasismului, xenofobiei și discriminării pe stadioanele din România

Atmosferă plină de ură la Rapid - Dinamo

Înainte de startul meciului, galeriile celor două echipe au declanșat războiul rasist nelipsit la derby.

Încă de când jandarmii le-au confiscat ultrașilor dinamoviști un banner pe care scria „FERoviarii”, cu mai mult de o oră înaintea meciului, se știa ce urmează în Giulești.

Rasismul de care nu scăpăm niciodată la derbyuri.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
+39 Foto
labels.photo-gallery

Fanii ambelor echipe uniți în rasism

Mai erau 50 de minute de start și portarii oaspeților au ieșit la încălzire, în frunte cu Bellaarouche.

Nelipsitul cor de fluierături, dar nu numai atât. Prima insultă: „Câini spurcați de p… să ne luați!”.

Răspunsul din colțul peluzei opuse: „Țiganilor, țiganilor!”. Mesajul „Doar Dinamo București” devine „Doar rasism București” împotriva Rapidului. Și galeria gazdelor intră în acest joc rasist oribil.

Pe tot stadionul se auzea tunetul vișiniu „Țiganii, țiganii”, iar alb-roșii „Țiganilor, țiganilor”. Sau „La țigani, m… la țigani!”. Ori „Boală pe țigani!”. Altă replică: „Sugeți p… la țigani!”.

Nu lipsește nici micul banner dinamovist cu o „cioară” și prinsă într-un semn de interzis.

Fanii ambelor echipe unite în rasism! În ură!

Când a început meciul, toată peluza Rapidului a fost acoperită cu un steag imens alb-vișiniu.

Și locomotiva s-a ridicat deasupra steagului. Scria mare: „FEROVIARII”.

Totul având ca fundal sunetul trenului în mișcare.

Dinamoviștii au scos alt banner cu „FERoviarii”. Și încă unul: „hoți de șine și șpringari”. Termen argotic pentru hoți.

Un nou mesaj agresiv al roș-albilor: „Trenul din gară n-a plecat, în Giulești l-ați dezmembrat”.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

Citește și

Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Auto
12:37
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Citește mai mult
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”
Superliga
09:30
Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”
Citește mai mult
Nu l-a menajat pe Tavi Popescu Adrian Ilie, despre gestul controversat al jucătorului de la FCSB: „O să îi dea Becali un minut mai mult”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
dinamo rapid rasism Nicolae Paun
Știrile zilei din sport
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Tenis
19.08
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Liga Campionilor
19.08
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Citește mai mult
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Cupa Romaniei
19.08
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Citește mai mult
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Europa League
19.08
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho, dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Citește mai mult
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Interes pentru Mihăilă Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
Interes pentru Mihăilă  Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
00:13
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios  FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
22:59
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
23:23
„M-am săturat. Nu mai pot!” Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
„M-am săturat. Nu mai pot!”   Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Superliga
19.08
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Citește mai mult
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Superliga
19.08
România uimește Europa! UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă, peste Anglia și Portugalia
Citește mai mult
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Diverse
19.08
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2: 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Citește mai mult
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
B365
19.08
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
Citește mai mult
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 36 rapid 42 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share