Daniil Medvedev (30 de ani, #7 ATP) a fost eliminat în turul 3 al turneului de la Cincinnati.

(30 de ani, #7 ATP) a fost eliminat în turul 3 al turneului de la Cincinnati. Rusul și-a pierdut cumpătul în mai multe rânduri pe parcursul partidei cu Brandon Nakashima (25 de ani, #22 ATP), scor 7-6 (3), 6-7 (4), 1-6.

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Condus cu 5-2 în actul inaugural, Medvedev a reușit să salveze patru mingi de set, pe care și l-a adjudecat în cele din urmă la tiebreak.

Daniil Medvedev a lovit panourile publicitare

În setul al doilea, la 5-4 și 40-0 pe serviciul lui Nakashima, sportivul rus a avut trei mingi de meci, însă nu a reușit să fructifice nici una. Mai mult decât atât, a dat frâu liber emoțiilor, scrie BBC.

După ce nu a reușit să returneze unul dintre serviciile lui Nakashima, Medvedev și-a aruncat racheta într-un panou LED din spatele său, care s-a defectat în urma impactului.

După un alt serviciu nereturnat, fostul lider mondial a fost surprins în timp ce lovea un alt panou LED, de această dată cu mingea și cu piciorul. Și acesta s-a defectat în urma impactului.

În ultimul game al meciului, Medvedev a continuat să-și arate frustrarea și a dărâmat microfoanele din spatele său.

Medvedev tipping over the microphones on court during the end of his match against Nakashima



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Y71tszsT86 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

După eliminarea prematură de la Cincinnati, Daniil urmează să se pregătească pentru participarea la US Open (23 august - 13 septembrie).

Până la competiția propriu-zisă, rusul va face echipă cu Diana Shnaider în proba de dublu mixt, unde se pune în joc un premiu de 1 milion de dolari.

2021 este anul în care Medvedev își trecea în palmares primul și singurul titlu de Grand Slam al carierei, chiar la US Open

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