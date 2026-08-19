Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati +7 foto
Daniil Medvedev a aruncat cu racheta în panourile publicitare/ Foto: captură X
Tenis

Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 14:22
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 14:28
  • Daniil Medvedev (30 de ani, #7 ATP) a fost eliminat în turul 3 al turneului de la Cincinnati.
  • Rusul și-a pierdut cumpătul în mai multe rânduri pe parcursul partidei cu Brandon Nakashima (25 de ani, #22 ATP), scor 7-6 (3), 6-7 (4), 1-6.
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Condus cu 5-2 în actul inaugural, Medvedev a reușit să salveze patru mingi de set, pe care și l-a adjudecat în cele din urmă la tiebreak.

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Daniil Medvedev a lovit panourile publicitare

În setul al doilea, la 5-4 și 40-0 pe serviciul lui Nakashima, sportivul rus a avut trei mingi de meci, însă nu a reușit să fructifice nici una. Mai mult decât atât, a dat frâu liber emoțiilor, scrie BBC.

După ce nu a reușit să returneze unul dintre serviciile lui Nakashima, Medvedev și-a aruncat racheta într-un panou LED din spatele său, care s-a defectat în urma impactului.

După un alt serviciu nereturnat, fostul lider mondial a fost surprins în timp ce lovea un alt panou LED, de această dată cu mingea și cu piciorul. Și acesta s-a defectat în urma impactului.

Daniil Medvedev a lovit panourile pubicitare/ Foto: captură X.jpeg
Daniil Medvedev a lovit panourile pubicitare/ Foto: captură X.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Daniil Medvedev a lovit panourile pubicitare/ Foto: captură X.jpeg Daniil Medvedev a lovit panourile pubicitare/ Foto: captură X.jpeg Daniil Medvedev a lovit panourile pubicitare/ Foto: captură X.jpeg Daniil Medvedev a lovit panourile pubicitare/ Foto: captură X.jpeg Daniil Medvedev a lovit panourile pubicitare/ Foto: captură X.jpeg
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În ultimul game al meciului, Medvedev a continuat să-și arate frustrarea și a dărâmat microfoanele din spatele său.

După eliminarea prematură de la Cincinnati, Daniil urmează să se pregătească pentru participarea la US Open (23 august - 13 septembrie).

Până la competiția propriu-zisă, rusul va face echipă cu Diana Shnaider în proba de dublu mixt, unde se pune în joc un premiu de 1 milion de dolari.

2021
este anul în care Medvedev își trecea în palmares primul și singurul titlu de Grand Slam al carierei, chiar la US Open

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