Daniel Pancu (49 de ani), antrenor la Rapid, a scăpat ieftin după ieșirea nervoasă și eliminarea din derby-ul cu Dinamo, 0-1.

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Pancu a fost eliminat în minutul 53 al partidei, în urma unei crize de nervi la adresa lui Horațiu Feșnic, care a întrerupt jocul pe un atac pozițional al giuleștenilor.

Alexandru Musi era căzut pe gazon, iar „centralul” partidei a făcut semn echipei medicale să intre pentru a-i acorda îngrijiri fotbalistului de la Dinamo.

Daniel Pancu, suspendat două etape de Comisia de Disciplină a FRF

Întrunită miercuri, Comisia de Disciplină a FRF a decis să-l suspende pe antrenorul Rapidului doar două etape. Pancu s-a ales și cu o amendă de 360 de lei, pe care trebuie să o plătească în termen de o săptămână.

Pentru comportamentul său tehnicianul risca o suspendare de maximum șapte etape.

„FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA – Eliminare Pancu Daniel Gabriel (antrenor gazde), incidente - În temeiul art. 53.2 din RD, se sancționează antrenorul Pancu Daniel Gabriel cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 360 lei. Termen 26.08.2026”, notează lpf.ro.

Dacă eliminarea a fost dictată pentru proteste repetate la deciziile arbitrilor sau pentru părăsirea neregulamentară a suprafeței tehnice, sancțiunea este suspendare pentru 2 jocuri în cazul jucătorilor și antrenorilor. Art. 53 alin. 1 și 2 din regulamentul FRF

FOTO. Ieșirea nervoasă și eliminarea lui Pancu din Rapid - Dinamo 0-1

Pancu ratează meciurile cu Petrolul și U Craiova

În urma sancțiunii primite, tehnicianul giuleștenilor nu va putea da indicații de pe bancă la meciurile cu Petrolul și U Craiova.

„Primvs Derby” este programat vineri, cu începere de la ora 20:30, la Ploiești. În etapa #7, Rapid o va găzdui pe campioana României. Momentan, data și ora meciului nu a fost stabilită.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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