Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV

- Dennis Man, 27 de ani, ar putea fi rezerva unui superstar în prima parte a sezonului la PSV Eindhoven.
- Un rival ca extremă dreapta ar părăsi clubul olandez, dar PSV îi va aduce alt adversar lui Man dacă acest transfer se confirmă.
Dennis Man este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei, o extremă esențială pentru planul lui Gică Hagi.
Man, rezerva lui Perisic la PSV?!
Prima provocare a selecționerului și a „tricolorilor” este Liga Națiunilor B. Începe dur, cu patru meciuri succesive împotriva unor echipe solide.
- 25 septembrie: Suedia (d).
- 28 septembrie: Bosnia (a).
- 2 octombrie: Polonia (d).
- 5 octombrie: Suedia (a).
Tocmai Man (27 de ani) ar putea avea probleme în această perioadă la club. Pentru că antrenorul Peter Bosz ar miza pe veteranul Ivan Perisic ca aripă dreapta, susține cotidianul local Eindhovens Dagblad.
Faimosul croat (37), cu zece ani mai mare, a fost titular în primele două etape de Eredivisie, Dennis intrând în ultima parte a meciurilor.
PSV îi aduce alt rival lui Man dacă pleacă Bajraktarevic
Man mai are un rival pe post la Eindhoven, pe bosniacul Esmir Bajraktarevic (21), în mare ascensiune la națională, prezent și la Campionatul Mondial.
Momentan, acesta ar vrea să plece, iar PSV nu s-ar opune, dacă oferta va fi bună. Însă Dennis nu va scăpa de un adversar: clubul batav intenționează să cumpere imediat altă extremă dreapta de același profil.